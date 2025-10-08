Julkisivuremontti 2025 -kilpailu oli poikkeuksellisen korkeatasoinen

Voittajatalo uudisti julkisivunsa asukkaita kuunnellen

Kymmenettä kertaa järjestettyyn julkisivuremontoinnin kilpailuun osallistui 16 laadukasta korjausta pääasiassa Etelä-Suomesta. Enemmistö kohteista oli viime vuosisadan alun arvotaloja, useimmiten pääkaupunkiseudulta, kuten voittaja As Oy Mariankatu 26 Helsingin Kruunuhaasta sekä toiseksi sijoittunut Asunto Oy Merilinna Helsingin Ullanlinnasta.

Kolmas palkinto jaettiin Tampereen Pyynikintorilla sijaitsevan Tammerkonnun ja lahtelaisen Kotikannaksen kesken. Tammerkontu edustaa suojeltua 1920-luvun lopun rakennuskantaa, Kotikannas 1960-luvun nauhaikkuna-arkkitehtuuria.

Lisäksi tuomaristo myönsi kunniamaininnan helsinkiläiselle Asunto Oy Mejalle perinteisestä, käsityötaitoja vaativasta terastirappauksesta sekä turkulaiselle Asunto Oy Kupittaanportille teollisten moduuliparvekkeiden hyödyntämisestä remontissaan.

Vaikka 1960-lukulaista nuorempaa modernia rakennuskantaa ei vielä tällä kertaa päästy palkitsemaan, oli kilpailun taso ja laajuus monin tavoin rohkaisevaa.

”On ilahduttavaa nähdä, että tällaisinakin aikoina Suomesta löytyy taloyhtiötä, jotka ovat valmiita sijoittamaan aikaa ja rahaa rakennuksen arvoa kunnioittavaan, huolelliseen remonttiin”, sanoo Julkisivuyhdistyksen hallituksen puheenjohtaja Stina Hyyrynen.

Voittajat julkistettiin Kiinteistömessuilla 8.10.2025 Helsingin Messukeskuksessa.

Voittaja onnistui lähes kaikessa

Asunto Oy Mariankatu 26:n julkisivuremontti Helsingin Kruunuhaassa todettiin perusteellisesti suunnitelluksi ja huolellisesti toteutetuksi entisöinniksi. Remontti onnistui taloudellisesti ja teknisesti ja paransi asukasviihtyvyyttä.

Erityistä kiitosta sai osakkaiden aktiivinen osallistaminen ja hankkeen luoma yhteisöllisyys. Eri korjausvaihtoehtoja tarkasteltiin monipuolisesti, ja suojeltuun, kaupunkikuvallisesti arvokkaaseen julkisivuun valittiin rakennuksen tyyliin sopivat ratkaisut. Päätökset perustuivat tutkittuun tietoon, kuten kuntotutkimukseen, hankesuunnitelmaan, elinkaariajatteluun ja suunnitemalliseen kiinteistönpitoon. Yli satavuotias talo palasi rakennusaikansa (1912) tyyliseksi nykyvaatimuksia noudattaen.

Voittajaksi valittu As Oy Mariankatu 26 Helsingin Kruunuhaassa remontin

jälkeen. Kuva Rosemarie Schnitzler, Arkkitehtitoimisto R. Schnitzler.

Toinen sija: konservointitaitoa ja valosuunnittelua

Asunto Oy Merilinnan remontti Helsingin Ullanlinnassa on lopputulokseltaan lähes yhtä hieno kuin voittotyö. Kyseessä on hyvä esimerkki haasteellisen julkisivun taidokkaasta perinnekorjaamisesta sekä konservointitietojen ja -taitojen ansiokkaasta hyödyntämisestä.

Asialla ovat olleet hyvät suunnittelijat ja kokeneet rapparit. Julkisivujen koristeaiheiden toteutus on mestarillista käsityötä. Erityiskiitoksen saa julkisivun valaistus, jonka suunnittelussa ja toteutuksessa on tuotu modernisti esiin rakennuksen jugend-muodot, koristeet ja torniaiheet.

Sija 2: Ullanlinnassa, Merikatu 1:ssä sijaitsevan Asunto Oy Merilinnan julkisivu remontin jälkeen. Kuva: Antti Voutilainen, Arkkitehtitoimisto Antti Voutilainen Oy.

Kolmas palkinto Lahteen ja Tampereelle

Kotikannas Lahdessa saavutti kunnianhimoiset tavoitteensa energiatehokkuuden ja asumisviihtyisyyden parantamiseksi. Hallitussa prosessissa rakennukselle palautettiin alkuperäinen 1960-luvun arkkitehtuuri. Uusi aurinkovoimala tuottaa kiinteistösähköä ja vähän ylimääräistä myyntiinkin.

Valaistuksella korostetaan onnistuneesti Lahdessa keskeisellä paikalla sijaitsevan kerrostalon julkisivuprofiilien rytmitystä ja ajalle ominaista nauhaikkuna-arkkitehtuuria. Yli jääneet julkisivumateriaalit kerättiin talteen ja toimitettiin takaisin valmistajalle tuotantoon. Urakkamuotona oli harvinaisesti KVR.

Kolmannen sijan jakaa tamperelaisen Tammerkonnun julkisivuremontti, joka kannustaa muita 1920-luvun lopun rakennusten omistajia hallittuun ja tavoitteelliseen korjaamiseen. Monivuotinen hanke valmisteltiin osakkaat ja asukkaat huomioiden. Korjaaminen perustui huolellisiin vaihtoehtoselvityksiin ja rakennushistoriaan. Tarkat suunnitelmat ja lisätöiden minimointi pitivät kustannukset hyvin hallinnassa.

Jaettu kolmas palkinto: Asunto Oy Tammerkontu Pyynikintori 4–6:ssa Tampereella.

Kuva Asta Jämsen, A-Insinöörit Suunnittelu Oy.

Jaettu kolmas palkinto: Asunto Oy Kotikannas Vesijärventie 4:ssä Lahdessa.

Seuraava kilpailu kahden vuoden päästä

Ensimmäinen Julkisivuremontti-kilpailu järjestettiin vuonna 2010. Julkisivuyhdistys – JSY ry järjestää kilpailua nykyisin kahden vuoden välein yhteistyössä Asunto- ja Kiinteistöalan hallitusammattilaiset AKHA ry:n sekä Suomen Messusäätiön kanssa. Messusäätiö myönsi tänä vuonna 5 000 euron palkintorahan jaettavaksi palkittaville taloyhtiöille. Tuomaristossa on ollut edustus myös Suomen Isännöintiliitosta ja Kiinteistöliitto Uusimaasta.

Tuomaristo



Julkisivuyhdistys:

Stina Hyyrynen, yhdistyksen hpj / kehityspäällikkö, A- Insinöörit Suunnittelu Oy

Tomi Hautakangas, hallituksen jäsen / toimitusjohtaja, ARK:sto Ky

Maritta Koivisto, hallituksen jäsen / päätoimittaja, arkkitehti SAFA, RTT ry

Riina Takala-Karppanen, JSY:n sihteeri /freelancertoimittaja

AKHA ry:

Arto Krootila, DI, Consitor Oy

Eino Rantala, tietokirjailija, tekn.tri, rakennusneuvos, Ekosto Oy

Isännöintiliitto: Kristel Pynnönen Andersson, lakiasiantuntija

Kiinteistöliitto Uusimaa: Jari Virta, TkT, rakennustekninen kehityspäällikkö

KILPAILUN JÄRJESTÄJÄT:

Julkisivuyhdistys – JSY ry täyttää tänä vuonna 30 vuotta. Se pyrkii edistämään hyvää julkisivurakentamista. Yhdistys käynnistää ja koordinoi tutkimushankkeita ja tuottaa tutkittua tietoa julkisivualan toimijoiden käyttöön. Vuosittain tehdään Julkisivujen markkinat Suomessa -tutkimus. Yhdistys edistää julkisivurakentamista ja -korjaamista palvelevien ohjeiden ja oppaiden laatimista. Yhdistys tarjoaa alan toimijoille yhteisen vaikuttamis-, toiminta- ja keskustelufoorumin. Yhdistyksen jäsenkunta edustaa kattavasti julkisivualan materiaaliteollisuutta, suunnittelijoita ja tutkimuslaitoksia. www.julkisivuyhdistys.fi

Asunto- ja kiinteistöalanhallitusammattimaiset AKHA ry on osaamisverkosto, jonka tarkoitus on edistää hyvää ammattimaista ja eettisesti korkeatasoista asunto- ja kiinteistöyhtiöiden hallitustyöskentelyä. Se myös lähentää asunto- ja kiinteistöyhtiöiden hallitusten ja yhteiskunnan muiden vaikuttajien toimia toisiinsa, lisää ymmärrystä ja yhtenäistää eri osapuolien välisiä tavoitteita. https://akha.fi/

YHTEISTYÖKUMPPANINA:

Kiinteistömessut 2025 Helsingissä 8.-9.10.2025. https://kiinteisto.messukeskus.com/