GPTW ja Fortune Media: Svea Bank on yksi Euroopan parhaista työpaikoista

Svea Bank -konserni on päässyt arvostetulle Fortune 100 Best Companies to Work For™ in Europe 2025 -listalle. Tunnustus perustuu henkilöstön kokemuksiin, ja se kertoo siitä, että Svea on onnistunut rakentamaan pitkäjänteisesti kulttuurin, jossa luottamus, yhteisöllisyys ja merkityksellinen työ ovat keskiössä.

Koko listaus: Fortune 100 Best Companies to Work For™ in Europe 2025

Great Place To Work® -instituutti ja Fortune Media julkaisevat listan vuosittain. Tänä vuonna tutkimukseen vastasi yli 1,5 miljoonaa työntekijää. Euroopan sadan parhaan työpaikan joukkoon voivat päästä vähintään 500 hengen organisaatiot, jotka ovat menestyneet johdonmukaisesti sekä kansallisilla listauksilla että työntekijöiden luottamusindeksissä.

“Tämä on hieno osoitus siitä, että pitkäjänteinen työmme henkilöstön hyvinvoinnin ja osallistamisen puolesta kantaa hedelmää. Olen ylpeä svealaisista, jotka omalla panoksellaan tekevät Sveasta parhaan paikan työskennellä. Haluamme olla myös alamme uudistaja, ja hyvä työyhteisö on siinä keskeinen voima”, sanoo Svea Bankin Suomen maajohtaja Pasi Väre.

Svean Suomen HR-johtaja Mia Tuomisto nostaa esiin laajemman näkökulman työelämästä:

“Julkisessa keskustelussa työelämä näyttäytyy usein negatiivisten asioiden kautta. Silloin helposti unohtuu, että suomalaisilla ja eurooppalaisilla työpaikoilla on paljon hyviä käytäntöjä, jotka ansaitsevat tulla esiin. Tämä tunnustus kertoo, että kuuntelemalla henkilöstöä, antamalla vastuuta ja rakentamalla luottamusta syntyy kestävä ja innostava kulttuuri. Me Svealla haluamme olla esimerkki siitä, että työelämä voi olla reilua, innostavaa ja ihmisille hyvää.”

Svea on sijoittunut Great Place To Work® -listoille jo kahdentoista vuoden ajan, ja tänä vuonna se valittiin myös Suomen parhaaksi työpaikaksi suurten yritysten sarjassa.

Henkilöstötutkimuksen mukaan 94 prosenttia Svean suomalaisista työntekijöistä kokee, että yhtiö on kokonaisuudessaan todella hyvä työpaikka. Vastaava luku suomalaisyrityksissä on keskimäärin 38 prosenttia.

“Hyvinvoiva työyhteisö heijastuu myös asiakkaille. Uskomme, että juuri siksi olemme onnistuneet tarjoamaan erinomaista palvelua haastavassakin toimintaympäristössä”, sanoo Väre.

Taustat:

Fortune 100 Best Companies to Work For in Europe

Great Place To Work® ja Fortune Media arvioivat vuosittain yli 1,5 miljoonan työntekijän kokemukset. Lista kokoaa yhteen organisaatiot, jotka ovat onnistuneet luomaan korkeaan luottamukseen perustuvan ja osallistavan kulttuurin.

Great Place To Work®

Great Place To Work on kansainvälinen organisaatio, joka tutkii ja kehittää työpaikkakulttuuria yli 60 maassa. Sen Trust Index™ -tutkimus on maailman tunnetuin työntekijäkokemuksen mittari.

Svea Bank

Svea on pohjoismainen rahoitus- ja pankkikonserni, joka tarjoaa yrityksille ja yksityishenkilöille monipuolisia rahoitus-, maksu- ja hallinnointipalveluja. Suomessa Svea työllistää noin 300 henkilöä ja Euroopassa yhteensä 2100 henkilöä.