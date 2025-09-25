Mediakutsu: Vihreiden Maria Ohisalon ja Tiina Elon "Rajat kaivostoiminnalle – EU:n vaikutus kaivostoimintaan Suomessa" -keskustelutilaisuus pe 31.10.

Vihreiden Niinistö ja Ohisalo: Euroopan unionin on tehtävä enemmän Gazan ja kestävän tulevaisuuden puolesta 10.9.2025 12:35:24 EEST | Tiedote

Vihreiden europarlamentaarikot Ville Niinistö ja Maria Ohisalo ovat tyytyväisiä siihen, että komission puhenjohtaja Ursula von der Leyen otti askeleita vihreiden esittämän kritiikin suuntaan Gazan kriisin ratkaisemiseksi ja Eurooppamyönteisen enemmistön yhteistyön puolesta Euroopan kestävän tulevaisuuden turvaamiseksi. Se ei kuitenkaan vielä riitä, sillä teot ratkaisevat. Monissa asioissa EU-komissio ja parlamentin oikeisto EPP-ryhmän johdolla on kuitenkin hakenut käytännössä yhteistyötä äärioikeiston kanssa.