Mediakutsu: Vihreiden Maria Ohisalon ja Tiina Elon "Rajat kaivostoiminnalle – EU:n vaikutus kaivostoimintaan Suomessa" -keskustelutilaisuus pe 31.10.
Tervetuloa vihreiden europarlamentaarikko Maria Ohisalon ja kansanedustaja Tiina Elon järjestämään tilaisuuteen "Rajat kaivostoiminnalle – EU:n vaikutus kaivostoimintaan Suomessa" 31. lokakuuta 2025 klo 10:00–11:30 Eduskunnan Pikkuparlamentissa.
Ohisalon ja Elon tilaisuudessa keskustellaan ajankohtaisesta kaivostoimintaan liittyvästä sääntelystä, EU-tason linjauksista sekä niiden vaikutuksista Suomen kaivoshankkeisiin, ympäristöön ja paikallisiin yhteisöihin.
Europarlamentaarikko Maria Ohisalo avaa aihetta erityisesti EU:n kriittisten raaka-aineiden asetuksen kautta ja kansanedustaja Tiina Elo johdattelee ajankohtaisiin kaivosasioihin Suomessa. Aihetta kommentoimassa ovat myös Teo Kangaspunta työ- ja elinkeinoministeriöstä, Sisli Piisilä Suomen luonnonsuojeluliitosta, Miisa Mink Saimaa ilman kaivoksia ry:stä sekä Janne Hirvasvuopio Saamelaiskäräjiltä.
Lisätietoja tapahtumasta ja teemoista löydät täältä.
Ilmoittautuminen sähköpostitse Ohisalon viestintäavustaja Milja Henttoselle
(milja.henttonen@europarl.europa.eu) 30.10. mennessä.
Haastattelupyynnöt:
Milja Henttonen (Maria Ohisalo), milja.henttonen@europarl.europa.eu, +358 50 5993094
Kukka Louhimies (Tiina Elo), kukka.louhimies@eduskunta.fi, +358 50 3441333
