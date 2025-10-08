Kirjakauppaliitto kuuluu kokonaisuuteen
Perinteet kunniaan – kirjakaupat ovat ikääntyneen väestön ensisijainen ostopaikka kirjakauppatuotteille
Kirjakauppaliitto toteutti yhdessä Erikoiskaupan liiton kanssa poikkeuksellisen laajan kyselytutkimuksen ikääntyneiden kulutustottumuksista. Suomalaisten 55 vuotta täyttäneiden kuluttajien tärkein kirjakauppatuotteiden ostopäätökseen vaikuttava tekijä on kirjoittaja ja kirjailija ja ensisijainen ostopaikka on kirjakauppa. Hinnan merkitys vähenee kuluttajan iän karttuessa. Kirjakaupat ovat pitäneet pintansa kirjakauppatuotteiden hankintapaikkana.
Kirjoittaja, laatu ja hinta keskiössä
Kirjakaupat pitävät pintansa 55+ -vuotiaiden suomalaisten ensisijaisena ostopaikkana kirjakauppatuotteille. Hypermarketit eivät ole vanhimpien ikäluokkien eivätkä eläkeläisten ensisijainen valinta, vaan kirjakauppatuotteet haetaan kirjakaupoista. Kirjakaupoista eniten ostetaan paperituotteita ja toiseksi eniten kirjoja.
Kirjoittaja, hinta sekä laatu vaikuttavat kirjakaupoissa ostopäätökseen kaikista eniten. Kierrätettävyys sekä ympäristöä säästävät materiaalit olivat puolestaan ostokriteereiden häntäpäässä, vaikka aiheet puhututtavat mediassa laajasti ja vaikuttavat poliittiseen päätöksentekoon merkittävästi. Ostettavan tuotteen hinnan merkitys vähenee iän myötä ja kirjoittajan tai kirjailijan merkitys ostopäätöksessä kasvaa.
Nykyajan kirjailmiöt eivät ole saavuttaneet ikääntyneempää kuluttajakuntaa
Booktok-ilmiö tai kirjasome eivät näy 55+ -ikäryhmän ostovalinnoissa: Vastausten perusteella some, nettiyhteisöt ja -foorumit, tekoälyt, vlogit ja blogit ovat ikääntyneille merkityksettömiä kirjakauppatuotteisiin liittyvinä tietolähteinä. Tietoa haetaan tarjousilmoittelusta sekä verkkosivuilta.
Viime vuosina äänikirjapalvelut ovat vallanneet kirjamarkkinaa. Tutkimuksen mukaan ikääntyneempi väestö ei ole edistänyt markkinan kehittymistä, sillä 85 % tutkimukseen osallistuneista ei ole käyttänyt maksullisia äänikirjapalveluja.
”Tutkimus vahvistaa käsitystä siitä, että ainakin tutkitun ikäryhmän kulutustottumuksien mukaan kirjakaupat ovat säilyttäneet merkityksensä ja arvonsa – kirjat ja paperituotteet halutaan edelleen hankkia perinteisesti juuri kirjakaupoista. Tutkimuksessa ei selvitetty tuloksen syytä, mutta uskon, että laajaa valikoimaa sekä asiantuntevaa henkilökuntaa arvostetaan edelleen”, pohtii Laura Karlsson, Kirjakauppaliiton toimitusjohtaja.
Tutkimusyhtiö Verian toteutti verkkokyselyn probabilistisessa suomalaisessa internetpaneelissa kesällä ja alkusyksystä 2025 suomen kielellä. Vastausajat olivat keskimäärin 15 minuuttia. Kukin vastaaja vastasi yleisiin kulutuskäyttäytymistä kartoittaviin kysymyksiin sekä lisäksi korkeintaan neljään eri toimialaan, joista vastaajalla on itsellään kokemusta. Nuorimmat vastaajat olivat 55-vuotiaita, vanhimmat yli 90-vuotiaita.
Tulokset on vakioitu vastaamaan vakioväestöä iän, sukupuolen ja asuinpaikan mukaan. Tutkimuksen tulosten niin sanottu luottamusväli 95 % luottamustasolla vaihtelee 50 % vastaustasolla ±1,7 prosenttiyksikön (kokonaistulokset) ja ±3,8 prosenttiyksikön (toimialakohtaiset tulokset) välillä.
Laura Karlsson
Toimitusjohtaja, Kirjakauppaliitto ry
050 571 5511
laura.karlsson@kirjakauppaliitto.fi
Kirjakauppaliitto on kirja- ja paperikauppojen järjestö, joka tarjoaa jäsenilleen neuvonta-, koulutus- ja tietopalveluja sekä edistää lukemista.
Laura Karlsson
Toimitusjohtaja
Puh: +358 50 571 5511
laura.karlsson@kirjakauppaliitto.fi
Kirjakauppaliitto on kirja- ja paperikauppojen järjestö, joka tarjoaa jäsenilleen neuvonta-, koulutus- ja tietopalveluja sekä edistää lukemista.
