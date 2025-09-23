YTK

Työttömyysjaksojen kestot ovat venyneet selvästi

10.10.2025 07:50:00 EEST | YTK | Tiedote

Jaa

YTK Työttömyyskassan jäsenten työttömyysjaksot ovat nyt pidempiä kuin kertaakaan 2020-luvulla. Selkeä nousu alkoi kuluvan vuoden alussa.

Nainen istuu ulkona pöydän ääressä kannettavan tietokoneen kanssa, kahvikuppi vieressään.
Työttömyysjaksojen pituudet olivat jo loivassa laskussa, mutta ne kääntyivät selvään nousuun kuluvan vuoden alkupuolella. Kuvituskuva.

YTK Työttömyyskassan jäsenten työttömyysjaksot ovat pidentyneet selvästi viimeisen vuoden aikana.

Erityisen voimakkaasti kasvu näkyy kokonaan työttömien kohdalla, joiden työttömyysjaksot kestivät syyskuussa 2025 keskimäärin hieman vajaa 6,5 kuukautta. Vielä vuoden 2024 syyskuussa vastaava luku oli jonkin verran alle 5,5 kuukautta.

”Työttömyysjaksojen pituudet olivat jo loivassa laskussa, mutta ne kääntyivät selvään nousuun kuluvan vuoden alkupuolella. Muutos on merkittävä etenkin kokonaan työttömien osalta”, sanoo YTK Työttömyyskassan toimitusjohtaja Auli Hänninen.

Kasvu maltillisempaa osa-aikatyötä tekevillä

Sovitellun päivärahan saajilla sekä lomautetuilla työttömyyden kestot ovat pysyneet vakaampina, mutta myös koko YTK:n jäsenkunnan tasolla jaksojen pituus on kasvanut.

Kaikkien työttömyys- ja lomautusjaksojen pituuden yhteinen keskiarvo on noussut vuodentakaisesta noin kahdella viikolla, 3,5 kuukaudesta noin 4 kuukauteen.

”Työttömyyden pitkittyminen on huolestuttava ilmiö. Se kertoo työmarkkinoiden rakenteellisista haasteista ja siitä, että irtisanotut eivät työllisty yhtä nopeasti kuin aiemmin. Pidemmät työttömyysjaksot lisäävät paitsi yksilöiden epävarmuutta myös paineita koko yhteiskunnalle. Tästäkin syystä työllistymisen tukemiseen panostaminen on entistä tärkeämpää”, Auli Hänninen toteaa.

Avainsanat

työttömyyskestotjaksotkasvuhaasteet

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Kaavio kuvaa työttömyysjaksojen pituuksia 24 kuukauden liukuvalla keskiarvolla. Ylemmässä kaaviossa näkyy ylempien ja alempien työmarkkinapituuksien kehitys eri kuukausina, ja alemmassa kaaviossa kaikkien yli vuoden kestäneiden työttömyysjaksojen pituuden keskiarvo ja mediaani.
Kaavio kuvaa YTK:n työttömyysjaksojen pituuksia 24 kuukauden liukuvalla keskiarvolla.
Lataa

Tietoja julkaisijasta

YTK Työttömyyskassa on kaikkien alojen palkansaajien työttömyyskassa, joka vakuuttaa yli puoli miljoonaa palkansaajaa työttömyyden varalta. YTK on Suomen suurin työttömyyskassa. Tehtävämme on järjestää ansioturva jäsenillemme tehokkaasti, helposti ja inhimillisesti. Palvelemme valtakunnallisesti verkossa. Meillä työskentelee yli 200 ansioturvan ammattilaista. www.ytkkassa.fi

YTK Työttömyyskassan jäsenet voivat halutessaan liittyä myös YTK Työelämä ry:hyn. YTK Työelämä ry on Suomen suurimpia yhdistyksiä yli 250 000 jäsenellään. YTK Työelämä tarjoaa jäsenilleen muun muassa Lakikaverin työsuhteen pulmatilanteisiin, vakuutuksia työhön ja vapaa-aikaan sekä tukea työnhakuun ja työkaluja osaamisen kehittämiseen. https://www.ytkpalvelut.fi

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta YTK

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye