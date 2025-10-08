I love me -messujen Muodin ystävä Sami Sykkö valitsi vuoden kiinnostavimmat muoti-ilmiöt – suomalainen osaaminen loistaa
I love me -messujen muodin ystävä, muotitoimittaja ja työelämäprofessori Sami Sykkö on jälleen kuratoinut vuoden kiinnostavimmat muodin ilmiöt kategorioissa: vuoden suomalainen, vuoden näkijä, vuoden himotus, vuoden kestävä ja vuoden yllättäjä. I love me esittelee kauneuden, muodin, hyvinvoinnin ja terveyden kiinnostavimmat brändit ja tuoreimmat trendit Helsingin Messukeskuksessa 17.–19.10.2025.
Valinnat nostavat esiin suomalaisen muodin monimuotoisuutta, vastuullisuutta ja kekseliäisyyttä – sekä ennen kaikkea osaamista, jota Suomessa on runsaasti.
”Muodin ystävän rooli on minulle suuri kunnia. On ilo päästä nostamaan esiin tekijöitä, jotka tekevät asioita omalla tavallaan ja suurella sydämellä. Valintojen tekeminen ei ollut helppoa – Suomessa on paljon osaamista! Suomen muotikentässä tapahtuu nyt monella tasolla ja eri puolilla maata. Näemme rohkeita avauksia, vastuullisia valintoja ja omaperäistäkin ajattelua. Toivon, että nämä valintani herättävät kiinnostusta kotimaisia muodin toimijoita kohtaan ja innostavat tutustumaan tekijöihin messuilla", Sykkö sanoo.
Vuoden suomalainen: KN Kati Niemi
Suomalaista muotia ei tunneta hatuistaan, ja onkin hatunnoston arvoinen asia, että hattumerkki KN Kati Niemi on pysynyt mukana hattukaupassa jo parikymmentä vuotta. Merkin hattuja on viety Ruotsiin, Norjaan ja Baltian maihin. Niemi on onnistunut pitämään mallistonsa ajankohtaisena – ja tarjoamaan töitä myös muille hatuntekijöille. Suomessakin syntyy haluttavia hattuja, ja se on pääasia.
Vuoden näkijä: Ivana Helsinki
Halpavaateketjujen aikakautena pienten suomalaisten merkkien on ollut vaikea pysyä pinnalla. Ivana Helsinki on onnistunut siinä – osin juuri poikkeavan ajattelunsa ansiosta. Joitakin vuosia sitten merkki vetäytyi sosiaalisesta mediasta, ja sittemmin sen No Socian Media -ajattelu on huomattu myös kansainvälisessä mediassa. Taannoin brändi aloitti lisäksi muodissa uudenlaisen mutta taidemaailmassa tutun editio-ajattelun – merkin mekkoja valmistetaan nykyisin vain 50 kappaleen numeroidut sarjat.
Vuoden himotus: Itgoes
Syksyn tullen ei voi olla innostumatta herkullisen värisistä ja mallisista Itgoes-merkin neuleista. Merkki perustettiin vasta reilu puolitoista vuotta sitten, mutta sen kid mohair -neuleissa on klassikon ainesta.
Vuoden kestävä: Kaiko
Muoti tarvitsee edelläkävijöitä – erityisesti vastuullisuudessa. Kotimaisella Kaikolla ajattelu on merkin dna:ssa, ja vastuullinen toiminta ulottuu myös yritykselle tuotteita valmistaviin ihmisiin. Nepalissa lähes 50 naista valmistaa käsin Kaikon koruja. Työ antaa heille mahdollisuuden rakentaa tulevaisuuttaan ja elättää perheitään. Jokaisen korun sekä myös Kaikon myydyn tuotteen voitosta ohjataan 7 % nepalilaisnaisten koulutuksen ja toimeentulon tukemiseen. Sellainen työ kestää tarkempaakin tarkastelua.
Vuoden yllättäjä: Havu Watches
Pilkkireissulta se alkoi. Oli kipakka pakkanen ja ympärillä ikivanha metsä. Kelloja harrastaneet oululaiset veljekset keksivät, että ajannäyttäjiähän voisi tehdä myös puusta.
Uusimpaan loimukoivusta valmistettuun kelloon on pyritty – ja hienosti myös onnistuttu – tuomaan revontulien loimu. Havu Watches on muistutus siitä, ettei kiinnostava muotiasuste välttämättä tule Pariisista – se voi tulla myös Oulusta. Ja idea siihen suomalaisesta metsästä.
Sykkö juontaa tapahtumaviikonlopun aikana Fashion Lounge -lavan ohjelman. Tapahtumassa kuullaan useita puheenvuoroja ja haastatteluja suomalaisilta muotisuunnittelijoilta ja brändeiltä. Ohjelma tarjoaa mahdollisuuden kuulla suoraan tekijöiltä, millaista on rakentaa pitkäjänteisesti suomalaista muotiosaamista ja pysyä mukana muuttuvassa maailmassa. Lisäksi Sami Sykkö nähdään perjantaina tapahtuman päälavalla yhdessä Jorma Uotisen kanssa keikareiden tyylitunnissa, jossa suosittu keikarikaksikko tuo esiin mistä syntyy tyyli, miten trendeistä saa enemmän irti ja kuinka vaatteilla tehdään vaikutus.
Fashion Lounge lavan ohjelma: Ohjelma - I love me 17.-19.10.2025
Akkreditoidu I love me:hen: https://www.messukeskus.com/medialle/akkreditointi/
I love me järjestetään Helsingin Messukeskuksessa 17.–19.10.2025. Pohjois-Euroopan suurin ja energisin hyvän olon tapahtuma tuo yhteen kauneuden, muodin, hyvinvoinnin ja terveyden kiinnostavimmat brändit ja tuoreimmat ilmiöt. iloveme.fi | @iloveme_official | #iloveme2025
Yhteyshenkilöt
Terhi LaineBrand Marketing & Communications Specialist
tapahtumat
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Messukeskus
JATKEEN URAKOIMA M14 SIGNE ON VUODEN TYÖMAA -KILPAILUN VOITTAJA8.10.2025 15:22:07 EEST | Tiedote
Rakennuslehden perinteisen Vuoden työmaa -kilpailun on tänä vuonna voittanut rakennusyhtiö Jatkeen M14 Signe -työmaa. M14 Signe on Spondan tilaama toimisto- ja liiketilarakennus, joka valmistuu Helsingin ydinkeskustaan ensi vuoden loppupuolella. Voittaja julkistettiin 8.10. Kiinteistömessuilla Helsingin Messukeskuksessa.
Julkisivuremontti 2025 -kilpailu oli poikkeuksellisen korkeatasoinen8.10.2025 14:21:03 EEST | Tiedote
Julkisivuremontti 2025 -kilpailun voiton vei täydellisyyttä hipova restaurointi Helsingin Mariankadulla, jossa asukkaat osallistettiin projektin kaikkiin vaiheisiin esimerkillisesti. Kilpailun taso oli kova, osallistujia ennätysmäärä ja palkintojakin jaettiin tavallista enemmän.
Miksi poliitikkoja ei kiinnosta ruokaviennin edistäminen? Mikä ravintolayrittäjiä valvottaa öisin?8.10.2025 10:26:26 EEST | Tiedote
Suomalaisen ruokakulttuurin tulevaisuus, alan kannattavuus ja kansainvälistymisen esteet nousevat keskusteluun uudessa Gastro Talk videopodcastissa, joka julkaistaan Nelonen Median Ruutu-palvelussa 9.10.2025.
Arctic Lights Comic Con tuo maailmanluokan tähdet ja fanikulttuurin Helsinkiin – lipunmyynti alkaa 8.10.7.10.2025 15:02:37 EEST | Tiedote
Suomen suurin popkulttuuritapahtuma Arctic Lights Comic Con järjestetään Helsingin Messukeskuksessa 16.–17.5.2026. Kansainvälisen mittaluokan tapahtuma kokoaa yhteen pelien, cosplayn, sarjakuvien, animen, K-popin ja fanikulttuurin ystävät sekä elokuva- sarjakuva- ja pelimaailman kansainväliset tähdet. Tapahtuman Blind Bird -liput tulevat myyntiin 8.10.2025 klo 10 Ticketmasterin kanavissa.
Messukeskus jatkaa vahvaa vastuullisuustyötä: energiatehokkuussopimus myös kaudelle 2026–20356.10.2025 09:00:00 EEST | Tiedote
Helsingin Messukeskus uusii energiatehokkuussopimuksensa uudelle kaudelle 2026–2035 jatkaen näin pitkäjänteistä vastuullisuustyötä ja konkreettisia tekoja ympäristön hyväksi.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme