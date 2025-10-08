I love me -messujen Muodin ystävä Sami Sykkö valitsi vuoden kiinnostavimmat muoti-ilmiöt – suomalainen osaaminen loistaa

Valinnat nostavat esiin suomalaisen muodin monimuotoisuutta, vastuullisuutta ja kekseliäisyyttä – sekä ennen kaikkea osaamista, jota Suomessa on runsaasti.

”Muodin ystävän rooli on minulle suuri kunnia. On ilo päästä nostamaan esiin tekijöitä, jotka tekevät asioita omalla tavallaan ja suurella sydämellä. Valintojen tekeminen ei ollut helppoa – Suomessa on paljon osaamista! Suomen muotikentässä tapahtuu nyt monella tasolla ja eri puolilla maata. Näemme rohkeita avauksia, vastuullisia valintoja ja omaperäistäkin ajattelua. Toivon, että nämä valintani herättävät kiinnostusta kotimaisia muodin toimijoita kohtaan ja innostavat tutustumaan tekijöihin messuilla", Sykkö sanoo.

Vuoden suomalainen: KN Kati Niemi

Suomalaista muotia ei tunneta hatuistaan, ja onkin hatunnoston arvoinen asia, että hattumerkki KN Kati Niemi on pysynyt mukana hattukaupassa jo parikymmentä vuotta. Merkin hattuja on viety Ruotsiin, Norjaan ja Baltian maihin. Niemi on onnistunut pitämään mallistonsa ajankohtaisena – ja tarjoamaan töitä myös muille hatuntekijöille. Suomessakin syntyy haluttavia hattuja, ja se on pääasia.

knkatiniemi.fi

Vuoden näkijä: Ivana Helsinki

Halpavaateketjujen aikakautena pienten suomalaisten merkkien on ollut vaikea pysyä pinnalla. Ivana Helsinki on onnistunut siinä – osin juuri poikkeavan ajattelunsa ansiosta. Joitakin vuosia sitten merkki vetäytyi sosiaalisesta mediasta, ja sittemmin sen No Socian Media -ajattelu on huomattu myös kansainvälisessä mediassa. Taannoin brändi aloitti lisäksi muodissa uudenlaisen mutta taidemaailmassa tutun editio-ajattelun – merkin mekkoja valmistetaan nykyisin vain 50 kappaleen numeroidut sarjat.

ivanahelsinki.com

Vuoden himotus: Itgoes

Syksyn tullen ei voi olla innostumatta herkullisen värisistä ja mallisista Itgoes-merkin neuleista. Merkki perustettiin vasta reilu puolitoista vuotta sitten, mutta sen kid mohair -neuleissa on klassikon ainesta.

Itgoes.fi

Vuoden kestävä: Kaiko

Muoti tarvitsee edelläkävijöitä – erityisesti vastuullisuudessa. Kotimaisella Kaikolla ajattelu on merkin dna:ssa, ja vastuullinen toiminta ulottuu myös yritykselle tuotteita valmistaviin ihmisiin. Nepalissa lähes 50 naista valmistaa käsin Kaikon koruja. Työ antaa heille mahdollisuuden rakentaa tulevaisuuttaan ja elättää perheitään. Jokaisen korun sekä myös Kaikon myydyn tuotteen voitosta ohjataan 7 % nepalilaisnaisten koulutuksen ja toimeentulon tukemiseen. Sellainen työ kestää tarkempaakin tarkastelua.

kaikoshop.com

Vuoden yllättäjä: Havu Watches

Pilkkireissulta se alkoi. Oli kipakka pakkanen ja ympärillä ikivanha metsä. Kelloja harrastaneet oululaiset veljekset keksivät, että ajannäyttäjiähän voisi tehdä myös puusta.

Uusimpaan loimukoivusta valmistettuun kelloon on pyritty – ja hienosti myös onnistuttu – tuomaan revontulien loimu. Havu Watches on muistutus siitä, ettei kiinnostava muotiasuste välttämättä tule Pariisista – se voi tulla myös Oulusta. Ja idea siihen suomalaisesta metsästä.

havuwatches.com

Sykkö juontaa tapahtumaviikonlopun aikana Fashion Lounge -lavan ohjelman. Tapahtumassa kuullaan useita puheenvuoroja ja haastatteluja suomalaisilta muotisuunnittelijoilta ja brändeiltä. Ohjelma tarjoaa mahdollisuuden kuulla suoraan tekijöiltä, millaista on rakentaa pitkäjänteisesti suomalaista muotiosaamista ja pysyä mukana muuttuvassa maailmassa. Lisäksi Sami Sykkö nähdään perjantaina tapahtuman päälavalla yhdessä Jorma Uotisen kanssa keikareiden tyylitunnissa, jossa suosittu keikarikaksikko tuo esiin mistä syntyy tyyli, miten trendeistä saa enemmän irti ja kuinka vaatteilla tehdään vaikutus.

Fashion Lounge lavan ohjelma: Ohjelma - I love me 17.-19.10.2025

Akkreditoidu I love me:hen: https://www.messukeskus.com/medialle/akkreditointi/

I love me järjestetään Helsingin Messukeskuksessa 17.–19.10.2025. Pohjois-Euroopan suurin ja energisin hyvän olon tapahtuma tuo yhteen kauneuden, muodin, hyvinvoinnin ja terveyden kiinnostavimmat brändit ja tuoreimmat ilmiöt. iloveme.fi | @iloveme_official | #iloveme2025