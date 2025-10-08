Elpymis- ja palautumistukiväline luo kestävää kasvua kaikkialla EU:ssa
Elpymis- ja palautumistukivälineen (RRF) voimassaolon päättyminen vuonna 2026 alkaa jo häämöttää. Komission tänään julkaisema neljäs elpymis- ja palautumistukivälinettä koskeva vuosikertomus osoittaa, että välineellä vauhditetaan edelleen myönteisiä uudistuksia ja investointeja ympäri EU:ta.
Elpymis- ja palautumistukivälineellä on keskeinen rooli Euroopan elpymissuunnitelmassa Next Generation EU:ssa. Siitä on tähän mennessä maksettu jäsenmaille 367 miljardia euroa, jotta maat ovat voineet edistää esimerkiksi taloudellista ja sosiaalista palautumiskykyä sekä puhdasta ja digitaalista siirtymää.
Kasvua ja työllisyyttä koko EU:ssa
Elpymis- ja palautumistukiväline on lisännyt julkisia investointeja EU:ssa. Vuonna 2025 investointien odotetaan kasvavan 3,8 prosenttiin suhteessa BKT:hen, kun vuonna 2019 vastaava luku oli 3,2 prosenttia.
Välineestä on tuettu myös rakenneuudistuksia, joiden tavoitteena on edistää pitkän aikavälin kasvua sekä taloudellista ja sosiaalista palautumiskykyä. Suomessa välineestä on rahoitettu erityisesti puhtaan siirtymän investointeja, tutkimusta, kehitystä ja innovaatioita, digitalisaatiota ja datataloutta, työllisyyttä ja osaamista sekä sosiaali- ja terveyspalveluja.
Elpymis- ja palautumistukiväline on vaikuttanut myönteisesti tuotantoon ja työllisyyteen kaikissa jäsenmaissa. Lisäksi sillä on ollut epäsuoria rajat ylittäviä heijastusvaikutuksia, mikä on tuottanut hyötyä läpi EU:n.
Unionin taloudellisten etujen suojaaminen on edelleen yksi elpymis- ja palautumistukivälineen täytäntöönpanon kulmakivistä. Komissio jatkoi viime vuonna rakentavaa yhteistyötä Euroopan tilintarkastustuomioistuimen kanssa ja toimi ripeästi sen suositusten pohjalta.
Elpymis- ja palautumistukivälineen voimassaolo päättyy vuonna 2026. Jäsenvaltioiden on saatettava kaikki uudistuksensa ja investointinsa päätökseen 31. elokuuta 2026 mennessä. Komissio suorittaa viimeiset maksut 31. joulukuuta 2026 mennessä.
Taustaa
Tämä on neljäs vuotuinen kertomus elpymis- ja palautumistukivälineen täytäntöönpanosta. Vuosikertomuksen laatimisesta säädetään elpymis- ja palautumistukivälinettä koskevan asetuksen 31 artiklassa.
Kaikkien kertomukseen sisältyvien tietojen koontipäivä on 31. elokuuta 2025, ellei toisin mainita. Elpymis- ja palautumissuunnitelmien täytäntöönpanon edistymistä voi seurata elpymisen ja palautumisen tulostaulusta. Sivustolla luetellaan myös jokaisen jäsenmaan 100 suurinta elpymis- ja palautumistukivälineen tuensaajaa. Komission verkkosivustolla on yleistä tietoa elpymis- ja palautumistukivälineestä sekä interaktiivinen kartta elpymis- ja palautumistukivälineestä rahoitetuista hankkeista.
Lisätietoa laajemmassa tiedotteessa: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_25_2320
