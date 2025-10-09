Dove viettää kansainvälistä tyttöjen päivää ja haastaa muuttamaan kehumisen kulttuuria kampanjallaan #ChangeTheCompliment

Sukupolvien ajan tyttöjä on kehuttu heidän ulkonäöstään. On toki totta, että he voivat olla “söpöjä” ja “kauniita”, mutta he ovat paljon muutakin. Kun huomio kiinnittyy vain ulkonäköön ja unohdamme kertoa, että tyttö on myös fiksu, vahva tai luova, saatamme huomaamattamme välittää viestin, että hänen arvonsa määräytyy vain ulkonäön perusteella.

Kun huomio siirretään pois ulkonäöstä ja keskitytään siihen, mitä tytöt osaavat, millaisia heidän luonteensa, taitonsa, arvonsa ja saavutuksensa ovat, annamme heille enemmän syitä tuntea itsensä itsevarmoiksi. Tehtävä on tärkeä, sillä ulkonäköön liittyvät huolenaiheet alkavat nousta esiin jo neljän vuoden iässä¹, ja jo kolmevuotiaat tytöt painottavat viehättävyyttä enemmän kuin pojat². Doven viesti vanhemmille ja huoltajille on yksinkertainen mutta voimakas: kehu tyttöjä “kauniina ja vahvoina”. Pieni muutos voi saada aikaan valtavan vaikutuksen.

Kampanja on osa Dove Self-Esteem Projectia, maailman laajinta kehopositiivisuutta edistävää ohjelmaa, joka on tavoittanut 137 miljoonaa nuorta 153 maassa. Ohjelma tarjoaa maksuttomia, tutkittuun tietoon perustuvia oppimateriaaleja, jotka on kehitetty yhdessä kehonkuva-asiantuntijoiden kanssa. Tänä kansainvälisenä tyttöjen päivänä Dove laajentaa työpajoja kouluihin ja yhteisöihin ympäri maailmaa yhdistämään vanhemmat, opettajat, yhteistyökumppanit ja työntekijät tukemaan lasten itseluottamusta.

Vahva itsetunto rakentaa pohjan hyvinvoinnille

Itsetunto ja myönteinen kehosuhde ovat olennaisia lapsen hyvinvoinnille ja kehitykselle. Ne auttavat lasta menestymään koulussa, voimaan hyvin kotona ja ystävien parissa sekä luovat perustan myönteiselle minäkuvalle, joka kantaa pitkälle aikuisuuteen. Doven State of Beauty 2024 -raportin mukaan yli 60 prosenttia tytöistä kokee painetta olla kaunis. Teini-iässä jo puolet kertoo pitävänsä ulkonäössään jotain, mistä he eivät pidä, ja 63 prosenttia sanoo, ettei tunne oloaan itsevarmaksi koulussa ulkonäkönsä vuoksi³. Kun lähes kaksi kolmesta tytöstä kokee, ettei pysty menestymään koulussa ulkonäkönsä vuoksi, on selvää, ettei kyse ole pinnallisesta asiasta, vaan esteestä täyden potentiaalin toteutumiselle.

Tutkimus korostaa, kuinka tärkeää Dove Self-Esteem Project ja #ChangeTheCompliment-kampanja ovat. Niiden avulla voidaan vahvistaa tyttöjen itsetuntoa ja kasvattaa tulevaisuuden sukupolvista itsevarmoja, omanarvontunteensa tuntevia naisia.

Kampanjan kotimaiset kasvot

Doven Suomen kampanjassa ovat mukana vaikuttajat Karla Könönen ja Veera Papinoja sekä vuoden 2025 muodostelmaluistelun maailmanmestarijoukkue Helsinki Rockettes. Heidän tarinansa ja kokemuksensa tarjoavat vahvan pohjan keskustelulle siitä, miten voimme yhdessä vahvistaa tyttöjen itseluottamusta ja muuttaa tapaa, jolla kehumme tyttöjä.

“Nuorena olin usein epävarma siitä, mitä muut ajattelevat minusta. Vasta myöhemmin ymmärsin, että oma arvo ei riipu ulkonäöstä, vaan siitä, kuka olen ja mitä teen. Haluaisin, että jokainen nuori tyttö voisi oivaltaa sen aikaisemmin kuin minä,” sanoo vaikuttaja Karla Könönen.

”Luistelussa ulkonäkö on osa kokonaisuutta, mutta mestaruuksia ei voiteta peilikuvaa katsomalla. Ne syntyvät rohkeudesta, yhteistyöstä ja sinnikkyydestä, juuri niistä asioista, jotka tekevät meistä maailmanmestareita. Haluamme näyttää jokaiselle tytölle, että todellinen kauneus näkyy teoissa, asenteessa ja siinä, miten kohtelet muita," sanoo Helsinki Rockettesin vastuuvalmentaja Kaisa Arrateig.

Lisätiedot ja materiaalit:

Lisätietoja ja maksuttomia, tutkittuun tietoon perustuvia materiaaleja löydät osoitteesta: https://www.dove.com/fi/itsetunto/changethecompliment.html