Dove viettää kansainvälistä tyttöjen päivää ja haastaa muuttamaan kehumisen kulttuuria kampanjallaan #ChangeTheCompliment

Pelkkä ulkonäön kehuminen voi antaa tytöille viestin, että heidän arvonsa määräytyy sen perusteella, miltä he näyttävät. Kansainvälisen tyttöjen päivän alla Dove käynnistää kampanjan #ChangeTheCompliment, joka rohkaisee pohtimaan, miten puhumme tytöille ja heistä, ja kehumaan ulkonäön sijaan heidän persoonallisuuttaan ja saavutuksiaan, rakentaen näin todellista itsevarmuutta. Suomessa kampanjan kasvoina nähdään vaikuttajat Karla Könönen ja Veera Papinoja sekä muodostelmaluistelun maailmanmestarijoukkue Helsinki Rockettes.
Sukupolvien ajan tyttöjä on kehuttu heidän ulkonäöstään. On toki totta, että he voivat olla “söpöjä” ja “kauniita”, mutta he ovat paljon muutakin. Kun huomio kiinnittyy vain ulkonäköön ja unohdamme kertoa, että tyttö on myös fiksu, vahva tai luova, saatamme huomaamattamme välittää viestin, että hänen arvonsa määräytyy vain ulkonäön perusteella.
Kun huomio siirretään pois ulkonäöstä ja keskitytään siihen, mitä tytöt osaavat, millaisia heidän luonteensa, taitonsa, arvonsa ja saavutuksensa ovat, annamme heille enemmän syitä tuntea itsensä itsevarmoiksi. Tehtävä on tärkeä, sillä ulkonäköön liittyvät huolenaiheet alkavat nousta esiin jo neljän vuoden iässä¹, ja jo kolmevuotiaat tytöt painottavat viehättävyyttä enemmän kuin pojat². Doven viesti vanhemmille ja huoltajille on yksinkertainen mutta voimakas: kehu tyttöjä “kauniina ja vahvoina”. Pieni muutos voi saada aikaan valtavan vaikutuksen.
Kampanja on osa Dove Self-Esteem Projectia, maailman laajinta kehopositiivisuutta edistävää ohjelmaa, joka on tavoittanut 137 miljoonaa nuorta 153 maassa. Ohjelma tarjoaa maksuttomia, tutkittuun tietoon perustuvia oppimateriaaleja, jotka on kehitetty yhdessä kehonkuva-asiantuntijoiden kanssa. Tänä kansainvälisenä tyttöjen päivänä Dove laajentaa työpajoja kouluihin ja yhteisöihin ympäri maailmaa yhdistämään vanhemmat, opettajat, yhteistyökumppanit ja työntekijät tukemaan lasten itseluottamusta.
Vahva itsetunto rakentaa pohjan hyvinvoinnille
Itsetunto ja myönteinen kehosuhde ovat olennaisia lapsen hyvinvoinnille ja kehitykselle. Ne auttavat lasta menestymään koulussa, voimaan hyvin kotona ja ystävien parissa sekä luovat perustan myönteiselle minäkuvalle, joka kantaa pitkälle aikuisuuteen. Doven State of Beauty 2024 -raportin mukaan yli 60 prosenttia tytöistä kokee painetta olla kaunis. Teini-iässä jo puolet kertoo pitävänsä ulkonäössään jotain, mistä he eivät pidä, ja 63 prosenttia sanoo, ettei tunne oloaan itsevarmaksi koulussa ulkonäkönsä vuoksi³. Kun lähes kaksi kolmesta tytöstä kokee, ettei pysty menestymään koulussa ulkonäkönsä vuoksi, on selvää, ettei kyse ole pinnallisesta asiasta, vaan esteestä täyden potentiaalin toteutumiselle.
Tutkimus korostaa, kuinka tärkeää Dove Self-Esteem Project ja #ChangeTheCompliment-kampanja ovat. Niiden avulla voidaan vahvistaa tyttöjen itsetuntoa ja kasvattaa tulevaisuuden sukupolvista itsevarmoja, omanarvontunteensa tuntevia naisia.
Kampanjan kotimaiset kasvot
Doven Suomen kampanjassa ovat mukana vaikuttajat Karla Könönen ja Veera Papinoja sekä vuoden 2025 muodostelmaluistelun maailmanmestarijoukkue Helsinki Rockettes. Heidän tarinansa ja kokemuksensa tarjoavat vahvan pohjan keskustelulle siitä, miten voimme yhdessä vahvistaa tyttöjen itseluottamusta ja muuttaa tapaa, jolla kehumme tyttöjä.
“Nuorena olin usein epävarma siitä, mitä muut ajattelevat minusta. Vasta myöhemmin ymmärsin, että oma arvo ei riipu ulkonäöstä, vaan siitä, kuka olen ja mitä teen. Haluaisin, että jokainen nuori tyttö voisi oivaltaa sen aikaisemmin kuin minä,” sanoo vaikuttaja Karla Könönen.
”Luistelussa ulkonäkö on osa kokonaisuutta, mutta mestaruuksia ei voiteta peilikuvaa katsomalla. Ne syntyvät rohkeudesta, yhteistyöstä ja sinnikkyydestä, juuri niistä asioista, jotka tekevät meistä maailmanmestareita. Haluamme näyttää jokaiselle tytölle, että todellinen kauneus näkyy teoissa, asenteessa ja siinä, miten kohtelet muita," sanoo Helsinki Rockettesin vastuuvalmentaja Kaisa Arrateig.
Lisätietoja ja maksuttomia, tutkittuun tietoon perustuvia materiaaleja löydät osoitteesta: https://www.dove.com/fi/itsetunto/changethecompliment.html
Tietoa Dove Self-Esteem Projectista
Dove Self-Esteem Project on maailman laajin itsetunnon vahvistamiseen keskittyvä ohjelma. Jo lähes kahden vuosikymmenen ajan Dove on tarjonnut vanhemmille, opettajille, ohjaajille ja lapsille maksuttomia, tieteellisesti validoituja työkaluja ja materiaaleja. Tähän mennessä ohjelma on tavoittanut yli 137 miljoonaa nuorta 153 maassa, ja tavoitteena on tukea 250 miljoonan nuoren itsetuntoa vuoteen 2030 mennessä.
Tietoa Dovesta
Dove syntyi vuonna 1957, kun markkinoille lanseerattiin Dove Beauty Bar – ainutlaatuinen yhdistelmä hellävaraisia puhdistusaineita ja ¼ kosteuttavaa voidetta. Doven perintö perustuu välittämiseen: lupauksien sijaan tekoihin, mikä on kasvattanut Doven yhdestä saippuasta yhdeksi maailman rakastetuimmista kauneusbrändeistä.
Todelliset naiset ovat aina olleet Doven inspiraationa. Alusta lähtien Dove on ollut sitoutunut tarjoamaan parasta mahdollista hoivaa kaikille ja edistämään aitoa, monimuotoista kauneutta mainonnassaan, viestinnässään ja kampanjoissaan. Dove uskoo, että kauneus kuuluu kaikille, ja Doven missiona on varmistaa, että myönteinen kokemus kauneudesta on universaalisti kaikkien saatavilla.
Jo 68 vuoden ajan Dove on tehnyt työtä kauneuden kapean määritelmän laajentamiseksi. Tämä näkyy muun muassa Dove Real Beauty Pledge -lupauksessa ja sitoumuksessa:
- Kuvata naisia sellaisina kuin he ovat – rehellisesti, monimuotoisesti ja kunnioittavasti. Mukana on eri-ikäisiä, -kokoisia ja -taustaisia naisia, joilla on erilaiset hiusvärit, -tyypit ja -tyylit.
- Esittää ihmiset sellaisina kuin he ovat – ilman digitaalista muokkausta. Kaikki kuvat hyväksytetään niissä esiintyvillä henkilöillä.
- Tukea nuorten kehonkuvaa ja itsetuntoa Dove Self-Esteem Projectin kautta – maailman laajimman kehonkuvakasvatusta tarjoavan ohjelman avulla, jonka tavoitteena on kouluttaa 250 miljoonaa nuorta vuoteen 2030 mennessä.
