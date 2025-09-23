Norjalais-brittiläisen datakeskuksen tulo antaa vauhtia Kiteen talouteen

Kiteen kaupunki tulee allekirjoittamaan alustavan kiinteistön kauppasopimuksen norjalais-brittiläisen tekoälyä tukevia datakeskuksia kehittävän ja operoivan Scale42-yhtiön kanssa. Asia käsitellään kaupunginhallituksen kokouksessa 13.10.2025. Sopimus koskee 10 hehtaarin tonttia Kiteen Puhoksen teollisuusalueen pohjoisosassa. Scale42 aikoo rakentaa alueelle uuden tekoälyä tukevan datakeskuksen, joka monipuolistaa paikallista elinkeinoelämää.

Tavoitteena on, että rakentaminen alkaisi vuonna 2026. Datakeskuksen pitäisi olla valmis ja käytössä aikavälillä 2027–28.

Datakeskus tuo Kiteen Puhoksen teollisuusalueelle uusia korkean osaamisen työpaikkoja sekä rakentamisen että operoinnin aikana. Arvion mukaan pysyviä työpaikkoja syntyy 50–100.

Suunniteltu datakeskus saa sähkönsä Suomen valtakunnanverkosta, joka on yksi Euroopan puhtaimmista ja lähes fossiilivapaista sähköjärjestelmistä. Tarjoamalla tekoälykapasiteettia Kiteeltä Scale42 voi palvella Euroopan markkinoita pienemmällä hiilijalanjäljellä verrattuna alueisiin, joissa uusiutuvan energian osuus on pienempi. Keskuksen suunnittelussa painotetaan energiatehokkuutta, sähköverkon yhteensopivuutta ja paikallisia hukkalämmön hyödyntämismahdollisuuksia.

Tekoälyn vauhdittama digitaalisen prosessoinnin kasvava kysyntä tarjoaa mahdollisuuden alueille, joilla on ylijäämäsähköä, hyötyä taloudellisesti ja luoda tulevaisuuden työpaikkoja. Scale42 ja Kiteen kaupunki uskovat, että hanke avaa uusia urapolkuja, jotka mahdollistavat nuorten jäämisen tai palaamisen alueelle.

William Tasney, Scale42:n toimitusjohtaja:

"Ensimmäisistä keskusteluista lähtien Kitee on tuntunut aidolta kumppanilta – käytännölliseltä, vastaanottavalta ja tulevaisuuteen katsovalta. Kitee on paikka, jolla on vahvat teolliset juuret ja ylpeys. Haluamme olla osa sen seuraavaa lukua, siirtymistä digitaaliseen talouteen ja korkean osaamisen digitaalisten urapolkujen luomista, jotka mahdollistavat nuorten rakentaa tulevaisuuttaan kotipaikkakunnalla. Suomen poikkeuksellisen puhdas ja luotettava sähkö tekee Kiteestä yhden Euroopan parhaista paikoista ottaa käyttöön uusinta tekoälylaitteistoa vastuullisesti. Olemme kiitollisia kaupungille ja yhteisölle tuesta, kun yhdessä lähdemme toteuttamaan tätä jännittävää hanketta."

Pekka Hirvonen, Kiteen kaupunginjohtaja:

"On ollut ilo keskustella datakeskuksen rakentamisen mahdollisuudesta Kiteelle Scale42:n edustajien kanssa. Olemme erityisen vaikuttuneita siitä, miten Scale42:n ihmiset ottavat huomioon paikalliset olosuhteet ja kuntalaiset. Taloudellisesti hanke tuo alueelle merkittävää lisäarvoa uusien työpaikkojen myötä. Uusi yritys ja työpaikat vahvistavat paikallisyhteisön uskoa tulevaisuuteen. Kehittyvä Puhoksen teollisuusalue ja Puhoksen satama ovat Kiteen strategisia painopisteitä. Puhos on erinomainen paikka myös muille uusille yrityksille. Scale42:n datakeskus sopii alueelle täydellisesti. Erityiskiitos Business Joensuun Pauliina Pikkujämsälle avusta ja ammattimaisesta neuvotteluprosessin koordinoinnista."

Pauliina Pikkujämsä, Business Joensuu, palvelujohtaja:

”Tämä hanke merkitsee jännittävää virstanpylvästä, sillä kyseessä on Pohjois-Karjalan ensimmäinen teollisen mittakaavan datakeskushanke. Business Joensuu on ylpeä voidessaan tehdä yhteistyötä Kiteen kaupungin ja Scale42:n kanssa varmistaakseen, että alue hyötyy uudesta osaamisesta, innovaatioista ja pitkäaikaisesta kasvusta. Kutsumme myös muita yrityksiä löytämään ainutlaatuisia mahdollisuuksia kestävistä tulevaisuusinvestoinneista.”

----------

Info Scale42 yrityksestä

Scale-42 on norjalais-brittiläinen datakeskusten kehittäjä ja operaattori, jota johtavat Hydrokraftin (nykyisin Nscale, yksi Euroopan suurimmista hyperskaalaajista) perustajat. Yrityksellä on laaja kokemus datakeskusten kehittämisestä, yli vuosikymmenen todistettu kokemus sekä useita datakeskuksia Pohjoismaissa.

Info Kiteestä:

Kitee on Keski-Karjalan alueen taloudellinen keskus. Sen monipuolinen yrityspohja kattaa metsä- ja metalliteollisuuden, puhtaan teknologian ja matkailun. Puhoksen teollisuusalueen kehityksen kohokohtia ovat kestävän teollisuuden kasvu, uudet infrastruktuurihankkeet ja kasvava kiinnostus uusiutuvia ratkaisuja kohtaan. Osaavan työvoiman ja yritysmyönteisen toimintaympäristön ansiosta Kitee yhdistää yrittäjähenkisyyden Itä-Suomen luonnon vahvuuksiin.



Lisätietoja antavat

William Tasney, toimitusjohtaja, Scale42

https://www.scale-42.com/



Pekka Hirvonen, Kiteen kaupunginjohtaja

pekka.hirvonen@kitee.fi, puh. 040 1051001





-------

Press Release

Oct. 8, 2025

The arrival of a Norwegian-UK data centre gives a boost to Kitee

A Norwegian-UK developer and operator of AI data centers, Scale42 intends to develop a new AI data centre on Kitee site, diversifying the local economy. The City of Kitee will sign a Preliminary Real Estate Sale and Purchase Agreement with Scale42 for a 10 hectares plot of land located in the industrial area north of Puhos in Kitee. The matter will be addressed at the city council meeting on October 13th 2025.

The project aims to enter into it’s Ready-to-Build phase in 2026 with construction on the project commencing later in the year, with the data centre being operational in 2027-28.

Located in Kitee's Puhos industrial district, the project will bring a range of new high-skilled jobs to the area during construction and operations with an expected 50-100 permanent roles being created.

The proposed facility would draw power from Finland's national grid, which has one of Europe's cleanest, largely fossil-free electricity mixes. By providing AI capacity in Kitee, Scale42 can serve the European market with a smaller carbon footprint vs alternative services located in regions with a lower renewable energy mix. The design will prioritise energy efficiency, grid friendliness and explore local heat-re-use opportunities.

The rapidly increasing demand for digital processing, driven by AI, creates an opportunity for communities with excess electrical supply to benefit economically and deliver a range of future-proof jobs. Scale42 and the City of Kitee envision that the project will create a range of new career paths that allow young people to stay within, or return to the area.

William Tasney, CEO of Scale42 said:

"From our first conversations, Kitee has felt like a true partner, practical, welcoming and forward looking. Kitee is a place with deep industrial roots and pride. We want to help be a part of its next chapter, diversifying into the digital economy and creating high-skilled digital career paths that allow the next generation to build their future in the local area. Finland's exceptionally clean and reliable electricity makes Kitee one of the best locations in Europe to responsibly deploy the latest AI hardware. We're grateful to the municipality and community for their support as we embark on this exciting project together."

Pekka Hirvonen, Mayor of Kitee said:

“It has been a pleasure to discuss the possibility of establishing a data center in Kitee with the representatives from Scale42. We are particularly impressed by the way the team at Scale42 takes into account conditions and the needs of the community. From an economic perspective, this project offers a huge boost to our region through the creation of new jobs. New company and employment strengthen the local community's confidence in the future. The development of the Puhos industrial area and the Port of Puhos are key strategic priorities in Kitee. Puhos is of course an excellent location for other new companies to establish themselves. Scale42's data center fits perfectly into this area. Special thanks to Pauliina Pikkujämsä from Business Joensuu for her assistance and professional coordination throughout the negotiation process.”

Pauliina Pikkujämsä, Director at Business Joensuu said:

“This project marks an exciting milestone as the first industrial-scale data centre development in North Karelia region. Business Joensuu is proud to work alongside the City of Kitee and Scale42 to ensure the benefits from new expertise, innovation, and long-term growth. We invite also other companies to discover the unique opportunities for sustainable future investments.”



For more information please contact:

William Tasney, CEO, Scale42

https://www.scale-42.com/



Pekka Hirvonen, Mayor, City of Kitee

pekka.hirvonen@kitee.fi

tel. 040 1051001

About Scale42

Scale-42, is a Norwegian-UK data centre developer and operator led by the founders of Hydrokraft (now Nscale, one of Europe’s largest hyperscalers), brings extensive expertise in data centre development, with a proven track record spanning over a decade; and a pipeline of data centres across the Nordics.



About the City of Kitee

Kitee is serving as the economic hub of the Central Karelia region. Its diverse business base spans forest and metal industries, clean technology, and tourism. The Puhos Industrial Park development highlights include sustainable industry growth, new infrastructure projects, and rising interest in renewable solutions. With a skilled workforce and a business-friendly environment, Kitee combines entrepreneurial energy with the natural strengths of Eastern Finland.



