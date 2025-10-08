JATKEEN URAKOIMA M14 SIGNE ON VUODEN TYÖMAA -KILPAILUN VOITTAJA
Rakennuslehden perinteisen Vuoden työmaa -kilpailun on tänä vuonna voittanut rakennusyhtiö Jatkeen M14 Signe -työmaa. M14 Signe on Spondan tilaama toimisto- ja liiketilarakennus, joka valmistuu Helsingin ydinkeskustaan ensi vuoden loppupuolella. Voittaja julkistettiin 8.10. Kiinteistömessuilla Helsingin Messukeskuksessa.
Kilpailussa oli tänä vuonna mukana yhdeksän työmaata eri puolilta Suomea. Tuomariston puheenjohtaja Matti Kruus luonnehtii tasoa erittäin korkeaksi.
”Työmaissa korostuivat johtajuus ja vaativat rakennustyöt. Työmaat ovat menneet johtamisessa viime vuosina huomattavasti eteenpäin”, Kruus toteaa.
Työmaakilpailu on järjestetty 1980-luvun puolivälistä lähtien, ja Jatkeelle voitto oli ensimmäinen.
Tuomaristo kiinnitti M14 Signen työmaassa huomiota muun muassa erinomaiseen yhteistyöhön ja yhteisöllisyyteen osapuolten välillä. Työmaa oli selkeä ja erittäin siisti. Tuomariston mukaan siinä näkyi positiivisella tavalla hyvä kuri ja vastuullisuus eri rooleissa toimivilla. Tuomaristo arvosti myös tiedolla johtamisen edelläkävijyyttä ja aktiivista kehittämistä muun muassa aikataulun hallinnassa ja kustannusten ohjaamisessa ja ennustamisessa.
”Tässä työmaassa korostui usean eri osapuolen saumaton yhteistyö”, Matti Kruus sanoo.
SRV:n Atlas sai kunniamaininnan
Tämän vuoden kilpailun poikkeuksellisen korkeasta tasosta kertoo se, että tuomaristo päätti jakaa myös kunniamaininnan kilpailussa toiseksi tulleelle. Sen sai rakennusyhtiö SRV:n Atlaksen työmaa Helsingissä. Atlas on Senaatti-kiinteistöjen tilaama Kansallismuseon lisärakennus.
Atlaksessa tuomaristo kiinnitti huomiota todella vaativan rakenteen perusteelliseen suunnitteluun ja huolelliseen toteutukseen rakentamisen osalta. Työmaalla on ollut hyvin haastavia ja uniikkeja ratkaisuja, kuten alakaton toteutus, sekä paljon yhteensovitettavia töitä. Tuomaristo kiitti työmaan hyvää yhteistyötä urakoitsijoiden kesken sekä tilaajan suuntaan. Päivittäisten kohtaamisten tärkeys on tunnistettu erinomaisesti. Talotekniikan suunnittelun ohjaukseen on panostettu tavallista enemmän ja toteutuksessa on ollut useita kehitysehdotuksia laadun ja toimintavarmuuden parantamiseksi sekä kustannusten alentamiseksi. Kaiken kaikkiaan suunnittelu ja toteutus on onnistuttu Atlaksen työmaalla integroimaan hyvin vaativaan arkkitehtuuriin.
Tuomaristo:
Vuoden työmaa -kilpailun valinnat teki seitsenhenkinen tuomaristo, jossa olivat mukana tänä vuonna puheenjohtaja Matti Kruusin (Indepro) lisäksi Heikki Heikkonen Rakennuslehdestä, Jukka Hietavirta Etelä-Suomen aluehallintovirastosta, Anssi Koskenvesa Mittaviivasta, Anu Kuoppamäki A-Insinööreistä, Diana Råman RKL:stä ja Piia Sormunen Tampereen yliopistosta.
Tuomaristo kuuli kilpailun kaikkia työmaita elo-syyskuun vaihteessa Teams-tapaamisissa. Sen jälkeen tuomaristo tutustui paikan päällä viiteen työmaahan.
Kilpailun tavoitteena on nostaa arvostusta ja antaa malleja
Rakennuslehden työmaakilpailu on järjestetty 1980-luvun puolivälistä lähtien ja siinä etsitään parhaiten johdettua, vaativaa työmaata, jonka ratkaisut esimerkiksi kosteudenhallinnan, työturvallisuuden, laadun, yhteistoiminnan ja tuotannon tehokkuuden kehittämisen osalta ovat hyviä malleja alalle. Tänä vuonna erityistarkastelussa olivat talotekniikka sekä kiertotalous ja materiaalien käytön hallinta.
”Työmaakilpailun tavoitteena on paitsi nostaa työmaahenkilöstön arvostusta myös parantaa koko alan osaamista. Näiden hienojen työmaiden käytännöissä on paljon hyviä malleja kaikille rakennusalan toimijoille”, Rakennuslehden päätoimittaja Tapio Kivistö sanoo.
Lisätiedot:
Tapio Kivistö, päätoimittaja / Rakennuslehti
050-387 4197
tapio.kivisto@sanoma.com
Kuva: Jatkeen pääurakoiman M14 Signe -työmaan voittajajoukkuetta Helsingin ydinkeskustaan rakentuvan toimisto- ja liiketilakiinteistön edessä.
Kuvaaja: Jussi Helttunen / Rakennuslehti
FAKTA: M14 Signe
Tilaaja: Sponda
Rakennuttajakonsultti: Indepro
Pääurakoitsija: Jatke Toimitilat
Arkkitehtisuunnittelu: Sarc + Sigge
Rakennesuunnittelu: Sweco Finland
Geosuunnittelu: Sipti
Purku-urakoitsija: Lotus Demolition
Maanrakennus- ja perustusurakoitsija: Kreate
Paikallavalu-urakoitsija: Rakennusliike Sierak
Talotekniikka-PJU: Quattroservices
Kokonaislaajuus: 23786 brm²
Aikataulu: 10/2023 – loppuvuosi 2026
Tietoja julkaisijasta
Helsingin Messukeskus on Suomen elämyksellisin tapahtumakortteli ja vaikuttavin kohtaamismedia. Suomen suurin tapahtumajärjestäjä tuottaa laadukkaita tapahtumia sekä vuokraa tilojaan ja palvelujaan erilaisten tapahtumien areenaksi. Messukeskuksen itse tuottamia tapahtumia ovat mm. Habitare, Helsingin Kirjamessut, Educa, FinnBuild, Matkamessut ja Vene Båt. Vierastapahtumina Messukeskuksen tiloissa järjestetään mm. Slush, Nordic Business Forum, Assembly, Koiramessut sekä lukuisia kansainvälisiä kongresseja ja yritystapahtumia vuosittain. Messukeskus toi vuonna 2024 pääkaupunkiseudulle 245 miljoonan euron tulovirran ja toiminnan työllisyysvaikutus oli 3335 henkilötyövuotta. Tilat käsittävät 7 hallia, 40 muuntuvaa kokoustilaa, 21 ravintolaa ja oman tapahtumahotellin. Omistajayritys Suomen Messut Oyj perustettiin vuonna 1919. | Messukeskus. The real social media. | www.messukeskus.com @messukeskus
Helsinki Expo and Convention Centre (brand name Messukeskus) hosts Finland’s most inspiring events and exciting encounters. As Finland’s premier experience provider, we organise high-quality events and rent out our facilities for various occasions. Events produced by Messukeskus include, among others, Habitare, the Helsinki Book Fair, Educa, Finnbuild, Matka Nordic Travel Fair, and Helsinki International Boat Show. Messukeskus also hosts guest events such as Slush, Nordic Business Forum, Assembly, International Dog Fair, as well as many international congress and business events every year. In 2024, the events held at the Helsinki Exhibition and Convention Centre brought in a revenue stream of 245 million euros to the Helsinki metropolitan area and created the equivalent of 3,335 full-time jobs. The premises include 7 halls, 40 convertible meeting rooms, 21 restaurants, and the hotel.The Finnish Fair Corporation was founded in 1919. | Messukeskus. The real social media | www.messukeskus.com @messukeskus
