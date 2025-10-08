JATKEEN URAKOIMA M14 SIGNE ON VUODEN TYÖMAA -KILPAILUN VOITTAJA

Kilpailussa oli tänä vuonna mukana yhdeksän työmaata eri puolilta Suomea. Tuomariston puheenjohtaja Matti Kruus luonnehtii tasoa erittäin korkeaksi.

”Työmaissa korostuivat johtajuus ja vaativat rakennustyöt. Työmaat ovat menneet johtamisessa viime vuosina huomattavasti eteenpäin”, Kruus toteaa.

Työmaakilpailu on järjestetty 1980-luvun puolivälistä lähtien, ja Jatkeelle voitto oli ensimmäinen.

Tuomaristo kiinnitti M14 Signen työmaassa huomiota muun muassa erinomaiseen yhteistyöhön ja yhteisöllisyyteen osapuolten välillä. Työmaa oli selkeä ja erittäin siisti. Tuomariston mukaan siinä näkyi positiivisella tavalla hyvä kuri ja vastuullisuus eri rooleissa toimivilla. Tuomaristo arvosti myös tiedolla johtamisen edelläkävijyyttä ja aktiivista kehittämistä muun muassa aikataulun hallinnassa ja kustannusten ohjaamisessa ja ennustamisessa.

”Tässä työmaassa korostui usean eri osapuolen saumaton yhteistyö”, Matti Kruus sanoo.

SRV:n Atlas sai kunniamaininnan

Tämän vuoden kilpailun poikkeuksellisen korkeasta tasosta kertoo se, että tuomaristo päätti jakaa myös kunniamaininnan kilpailussa toiseksi tulleelle. Sen sai rakennusyhtiö SRV:n Atlaksen työmaa Helsingissä. Atlas on Senaatti-kiinteistöjen tilaama Kansallismuseon lisärakennus.

Atlaksessa tuomaristo kiinnitti huomiota todella vaativan rakenteen perusteelliseen suunnitteluun ja huolelliseen toteutukseen rakentamisen osalta. Työmaalla on ollut hyvin haastavia ja uniikkeja ratkaisuja, kuten alakaton toteutus, sekä paljon yhteensovitettavia töitä. Tuomaristo kiitti työmaan hyvää yhteistyötä urakoitsijoiden kesken sekä tilaajan suuntaan. Päivittäisten kohtaamisten tärkeys on tunnistettu erinomaisesti. Talotekniikan suunnittelun ohjaukseen on panostettu tavallista enemmän ja toteutuksessa on ollut useita kehitysehdotuksia laadun ja toimintavarmuuden parantamiseksi sekä kustannusten alentamiseksi. Kaiken kaikkiaan suunnittelu ja toteutus on onnistuttu Atlaksen työmaalla integroimaan hyvin vaativaan arkkitehtuuriin.

Tuomaristo:

Vuoden työmaa -kilpailun valinnat teki seitsenhenkinen tuomaristo, jossa olivat mukana tänä vuonna puheenjohtaja Matti Kruusin (Indepro) lisäksi Heikki Heikkonen Rakennuslehdestä, Jukka Hietavirta Etelä-Suomen aluehallintovirastosta, Anssi Koskenvesa Mittaviivasta, Anu Kuoppamäki A-Insinööreistä, Diana Råman RKL:stä ja Piia Sormunen Tampereen yliopistosta.

Tuomaristo kuuli kilpailun kaikkia työmaita elo-syyskuun vaihteessa Teams-tapaamisissa. Sen jälkeen tuomaristo tutustui paikan päällä viiteen työmaahan.

Kilpailun tavoitteena on nostaa arvostusta ja antaa malleja



Rakennuslehden työmaakilpailu on järjestetty 1980-luvun puolivälistä lähtien ja siinä etsitään parhaiten johdettua, vaativaa työmaata, jonka ratkaisut esimerkiksi kosteudenhallinnan, työturvallisuuden, laadun, yhteistoiminnan ja tuotannon tehokkuuden kehittämisen osalta ovat hyviä malleja alalle. Tänä vuonna erityistarkastelussa olivat talotekniikka sekä kiertotalous ja materiaalien käytön hallinta.

”Työmaakilpailun tavoitteena on paitsi nostaa työmaahenkilöstön arvostusta myös parantaa koko alan osaamista. Näiden hienojen työmaiden käytännöissä on paljon hyviä malleja kaikille rakennusalan toimijoille”, Rakennuslehden päätoimittaja Tapio Kivistö sanoo.

Kuva: Jatkeen pääurakoiman M14 Signe -työmaan voittajajoukkuetta Helsingin ydinkeskustaan rakentuvan toimisto- ja liiketilakiinteistön edessä.

Kuvaaja: Jussi Helttunen / Rakennuslehti

FAKTA: M14 Signe

Tilaaja: Sponda

Rakennuttajakonsultti: Indepro

Pääurakoitsija: Jatke Toimitilat

Arkkitehtisuunnittelu: Sarc + Sigge

Rakennesuunnittelu: Sweco Finland

Geosuunnittelu: Sipti

Purku-urakoitsija: Lotus Demolition

Maanrakennus- ja perustusurakoitsija: Kreate

Paikallavalu-urakoitsija: Rakennusliike Sierak

Talotekniikka-PJU: Quattroservices

Kokonaislaajuus: 23786 brm²

Aikataulu: 10/2023 – loppuvuosi 2026