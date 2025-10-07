Joko tunnet Dandy Peppusen? Nyt on supersuositun mestarietsivän isän seikkailujen vuoro!
Dandy Peppusen nuoruusvuodet on japanilaisen Mestarietsivä Peppunen -kirjasarjan spin-off. Sen päähenkilö on lapsiperheiden suosikkietsivä Peppusen isä, jonka kirjoissa seurataan hänen nuoruudenseikkailujaan aloittelevana arkeologina.
Ilmestyy 23.10.
Nimeni on Peppunen, Dandy Peppunen!
Mestarietsivä Peppusen räväkkä isä Dandy Peppunen seikkailee nuoruudessaan aloittelevana arkeologina.
Selväksi käy, mistä mestarietsivä on perinyt uljaan ulkomuotonsa ja briljantin päättelykykynsä. Myös Dandy Peppunen osaa ratkaista tapaukset yhdessä pöräyksessä!
Dandy Peppunen on aikaisemmin esiintynyt Mestarietsivä Peppunen – Rauniotemppelin arvoitus -kirjassa. Siinä Dandy jää viidakossa ansaan, jossa hänellä on aikaa muistella hurjaa nuoruuttaan. Nyt isä Peppusen nuoruudesta opitaan viimein lisää.
Mestarietsivä Peppunen -kirjat tunnetaan uljaan päähenkilönsä lisäksi hauskoista päättely- ja sokkelotehtävistä. Myös Dandy Peppusen nuoruusvuodet – Aarrejahti -kirjassa on mukana kiva etsintätehtävä.
Dandy Peppusen nuoruusvuodet luetaan japanilaisittain oikealta vasemmalle.
Mestarietsivä Peppunen on Troll-taiteilijanimeä käyttävän japanilaisen tekijäkaksikon luomus. Isä-Peppusen seikkailujen takaa löytyy puolestaan sarjakuvantekijät Haruhara Robinson ja Akihiro Kikuchi, joiden työtä Troll-kaksikko valvoo.
