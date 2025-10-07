Kustannusosakeyhtiö Otava

Joko tunnet Dandy Peppusen? Nyt on supersuositun mestarietsivän isän seikkailujen vuoro!

Dandy Peppusen nuoruusvuodet on japanilaisen Mestarietsivä Peppunen -kirjasarjan spin-off. Sen päähenkilö on lapsiperheiden suosikkietsivä Peppusen isä, jonka kirjoissa seurataan hänen nuoruudenseikkailujaan aloittelevana arkeologina.

Ilmestyy 23.10.

Nimeni on Peppunen, Dandy Peppunen!​

Mestarietsivä Peppusen räväkkä isä Dandy Peppunen seikkailee nuoruudessaan aloittelevana arkeologina.

Selväksi käy, mistä mestarietsivä on perinyt uljaan ulkomuotonsa ja briljantin päättelykykynsä. Myös Dandy Peppunen osaa ratkaista tapaukset yhdessä pöräyksessä!​

Dandy Peppunen on aikaisemmin esiintynyt Mestarietsivä Peppunen – Rauniotemppelin arvoitus -kirjassa. Siinä Dandy jää viidakossa ansaan, jossa hänellä on aikaa muistella hurjaa nuoruuttaan.​ Nyt isä Peppusen nuoruudesta opitaan viimein lisää.

Mestarietsivä Peppunen -kirjat tunnetaan uljaan päähenkilönsä lisäksi hauskoista päättely- ja sokkelotehtävistä. Myös Dandy Peppusen nuoruusvuodet – Aarrejahti -kirjassa on mukana kiva etsintätehtävä.

Dandy Peppusen nuoruusvuodet luetaan japanilaisittain oikealta vasemmalle.

Mestarietsivä Peppunen on Troll-taiteilijanimeä käyttävän japanilaisen tekijäkaksikon luomus. Isä-Peppusen seikkailujen takaa löytyy puolestaan sarjakuvantekijät Haruhara Robinson ja Akihiro Kikuchi, joiden työtä Troll-kaksikko valvoo.

Arvostelukappalepyynnöt ja lisätiedot: anni.gullichsen@otava.fi

Avainsanat

mestarietsivä peppunendandy peppunenmangalastenkirjalastenkirjallisuusseikkailuarkeologia

Yhteyshenkilöt

Kuvat

