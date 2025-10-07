Joko tunnet Dandy Peppusen? Nyt on supersuositun mestarietsivän isän seikkailujen vuoro!

Kunpa pian olisi jo joululoma, ja saisi yölläkin lukea! 7.10.2025 08:30:00 EEST | Tiedote

Pipareiden leipomisen ja valojen virittelyn lisäksi joulutunnelmaan pääsee sukeltamalla joulukirjojen sivuille. Nyt jouluihmisiä hellitään, sillä pian ilmestyy monipuolinen kattaus kirjoja cozy crimestä lämpöisiin tarinoihin, ja kuumempien kertomusten ystäville tarjoillaan tänä vuonna kanelin ja kardemumman lisäksi aimo annos chiliä.