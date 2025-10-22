Krishnamurtin ajattelu vapauttaa ihmisen erillisyyden illuusiosta ja avaa mielemme ajattomuuteen
Heikki Peltolan uutuuskirja esittelee Jiddu Krishnamurtin ajattelua, joka korostaa ihmisten erillisyyden illuusion purkamista ja elämän kokemista ajattomana yhteytenä. Kirja kutsuu lukijat tutkimaan todellisuutta, jossa mielemme vapautuu ja sydämemme täyttyy syvällä ilolla ja yhteyden energialla.
Me olemme maailma, emme erillisiä yksilöitä.
Tämä Krishnamurtin hurja lause haastaa yleisen käsityksen ihmisen paikasta maailmankaikkeudessa. K – kuten hän itseään kutsui – vakuutti, että tämän tosiasian oivaltaminen vapauttaa mielen kaikista ongelmista ja saa meidät kokemaan elämän toisin kuin olemme tottuneet.
Mielemme on pumpattu täyteen toisten ajatuksia ja ne estävät meitä näkemästä maailmaa sellaisena kuin se oikeasti on. K sanoo, että erillisyyden päättyminen kytkee meidät elämän ihmeeseen.
Jiddu Krishnamurti (1895–1986) oli ainutlaatuinen opettaja, joka halusi vapauttaa ihmisen kaikista henkisistä häkeistä. Kirjassa esitetyt hänen keskeiset ajatuksensa avaavat lukijan mielen ulottuvuudelle, joka on ajaton ja rajaton ja jossa me ihmiset emme ole erillisiä vaan pidämme yhtä.
Tämä kirja vie lukijan matkalle todellisuuteen, jossa elämme jo nyt sitä tajuamatta. Siinä maailmassa sydän ja mieli täyttyvät ilon ja syvän yhteyden energialla. Elämä ilman itseä on mahdollista jokaiselle, joka haluaa nähdä.
Kirja on ensimmäinen, joka käy läpi koko Krishnamurtin tuotannon vuosilta 1933 vuoteen 1986; kirjat, puheet, keskustelut. Kirja ilmestyy myös englanniksi nimellä Life without Self - The Krishnamurti Challenge.
