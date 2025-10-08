SDP EDUSKUNTA

SDP:n Joona Räsänen: Kokoomuksen Partanen taisi sumuttaa itsensä suohon

8.10.2025 15:38:42 EEST | SDP EDUSKUNTA | Tiedote

Kokoomuksen varapuheenjohtaja syyttää kovin sanoin SDP:tä sumuttamisesta talouspolitiikassa. Samaan hengenvetoon Partanen ilmoittaa, että kokoomukselle ei käy juustohöylä, veronkorotukset, koulutuksesta leikkaaminen, puolustuksesta leikkaaminen tai turvallisuudesta leikkaaminen.

Kuva: Jukka-Pekka Flander/SDP
- Nyt taisi mennä jo vähän nolon puolelle, kun Partanen sumutti itsensä suohon. Ensin syytetään muita siitä, että sopeutuskeinoja piilotellaan ja sitten seuraavassa lauseessa ehdotetaan jo itse vain lisämenoja. Ei ihme, että velkaantuminen on kokoomuksen johdolla vain pahentunut, Räsänen pohtii.

Helsingin Sanomat kysyi Partaselta tämän ulostulon jälkeen, mistä kokoomus leikkaisi tulevalla vaalikaudella. Tähän Partanen vastasi: ”hänen mukaansa nyt on aika panostaa puolustuksen, ei leikata siitä.”

- Ihmettelen syvästi kokoomuksen varapuheenjohtaja Karoliina Partasen puheita. Partanen ei kerro sanallakaan oman puolueensa tulevasta talouslinjasta, mutta vaatii sitä muilta. Suosittelen lämpimästi Partaselle ja muillekin kokoomuksen edustajille, että edes lukisivat läpi nämä mainostoimistojen laatimat tiedotepohjat, ennen kuin lähettävät ne omissa nimissä julkisuuteen, Räsänen päättää.

Yhteyshenkilöt

