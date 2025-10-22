Joonas Hirvelän uutuuskirja opastaa alitajunnan ohjelmoinnin saloihin
Joonas Hirvelän kirja "Elämä on helppoa – ohjelmoi alitajuntasi uudelleen" opastaa lukijaa muuttamaan uskomuksiaan ja saavuttamaan haluamansa henkinen tila vetovoiman lain avulla. Kirja tarjoaa menetelmiä sisäisen turvan ja alitajunnan hallintaan, jotta negatiiviset tunteet voidaan korvata positiivisilla.
Vetovoiman laki toimii varmasti kuin painovoima. Tässä kirjassa kerron, miten muuttaa uskomuksesi ja saavuttaa haluamasi henkinen tila. Jos käytät vetovoiman lakia elämässäsi, menestyksesi on väistämätöntä.
Itsensä kehittämisen ensimmäinen pilari on sisäinen turva. Sen puuttuessa arvottomuus, pelko ja syyllisyys ovat usein läsnä. Sitä lisäämällä taas löytää uusia näkökulmia ja ratkaisuja.
Toinen pilari on ymmärrys siitä, miten alitajunta toimii ja vaikuttaa elämään. Alitajunnan muokkaus on ajattelutottumusten muokkausta. Sen avulla voit poistaa minkä tahansa negatiivisen tuntemuksesi. Alitajuntaan voi sukeltaa ja etsiä sieltä juurisyyn, jonka voi korvata positiivisella ajatuksella.
Kolmas pilari on vetovoiman laki. Opit etsimään positiivisen tunteen NYT. Hyvän olon avulla saat yhteyden sisäiseen olemukseesi eli sielusi ohjaukseen, jolloin ongelmat ratkeavat.
Kun ymmärrät ihmisenä kasvun peruspilarit, saat voiman, jolla raivaat itseäsi rajoittavat esteet sisältäsi. Ne eivät enää koskaan palaa tietoisuuteesi!
Kirjan alkuosan opetukset havainnollistuvat niitä seuraavassa scifi-henkisessä tarinassa, jossa haitallisia uskomuksia kyseenalaistetaan ja korvataan hyödyllisillä.
Joonas Hirvelä on Rauhan Väki Ry:n puheenjohtaja, mindset-valmentaja ja kirjailija. Hän uskoo maailman muuttuvan, kun ihmiset ottavat vastuun tunteistaan.
