Työeläkevakuuttajat Tela

Suvi-Anne Siimes jättää tehtävänsä Telan toimitusjohtajana

8.10.2025 16:08:28 EEST | Työeläkevakuuttajat Tela | Tiedote

”Haluan elää vähemmän aikataulutettua elämää”, Siimes sanoo.

Työeläkevakuuttajat Telan toimitusjohtaja Suvi-Anne Siimes luopuu tehtävästään. Siimes irtisanoutui työstään omasta aloitteestaan tämän vuoden syyskuussa ja hänen työsuhteensa päättyy kesällä 2026.

– Haluan elää huokoisempaa elämää ja viettää enemmän aikaa puolisoni ja läheisteni kanssa. Näin aikataulutetussa tehtävässä se ei ole mahdollista, Siimes kertoo päätöksensä syistä.

Telan hallitus on käynnistänyt Siimeksen seuraajan hakuprosessin. Siitä vastaa johdon rekrytointiin erikoistuneen konsulttitoimisto Odgers Berndtsonin osakas Piia-Noora Kauppi.

Suvi-Anne Siimes on työskennellyt Telan toimitusjohtajana vuodesta 2011 alkaen.

 – Tämä on ollut tärkeää ja mielekästä työtä ja Tela on työpaikka, jota voin ehdottomasti suositella. Telan organisaatio on hyvässä kunnossa, sillä on selkeä strategia sekä osaavat ja kivat ihmiset sitä toteuttamassa.

Siimes kertoo, ettei ole jatkamassa vastaavissa operatiivisissa tehtävissä missään muussa organisaatiossa.

– Aikeenani on perustaa yritys ja tehdä jonkin verran töitä omaan lukuuni, jos osaamiselleni löytyy käyttöä. Pohjimmainen tarkoitukseni on kuitenkin löytää aikaa rauhallisemmalle elämän tahdille. Nyt oli sopiva hetki sekä Telan että itseni kannalta tehdä tämä ratkaisu, Siimes sanoo.

Työeläkevakuuttajat Tela on kaikkien Suomessa toimivien työeläkevakuuttajien edunvalvontajärjestö. Telan jäseninä ovat kaikki lakisääteistä työeläketurvaa hoitavat työeläkevakuuttajat.

