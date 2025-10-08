Kokoomuksen Partanen: Räsänen on oikeassa – teemme kokoomuksessa arvovalintoja

"On totta, että kokoomuksessa teemme arvovalintoja ja emme ole valmiita leikkaamaan esimerkiksi puolustuksesta ja turvallisuudesta. Tämän pitäisi olla päivänselvää tällaisena aikana", Partanen ihmettelee.

"Isompi asia on, jos SDP on valmis heikentämään Suomen turvallisuutta tällaisilla leikkauksilla. Tämä on iso uutinen suomalaisille."

Partanen pitää erityisen huolestuttavana SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtmanin linjausta, jonka mukaan SDP aikoo kertoa omista leikkausesityksistään vasta syksyllä 2026.

"Jos SDP todella suunnittelee puolustukseen ja turvallisuuteen liittyviä säästöjä, suomalaisilla on oikeus tietää se nyt – ei vuoden päästä. Päätökset ja linjaukset on tehtävä mahdollisimman pian, jotta puolustuskykyä voidaan vahvistaa suunnitelmallisesti ja uskottavasti", Partanen päättää.