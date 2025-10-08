Kokoomuksen eduskuntaryhmä

Kokoomuksen Partanen: Räsänen on oikeassa – teemme kokoomuksessa arvovalintoja

8.10.2025 17:24:18 EEST | Kokoomuksen eduskuntaryhmä | Tiedote

SDP:n kansanedustaja Joona Räsänen ihmetteli tiedotteessaan kokoomuksen negatiivista suhtautumista turvallisuudesta ja puolustuksesta leikkaamiseen. Kokoomuksen varapuheenjohtaja, kansanedustaja Karoliina Partanen vahvistaa Räsäsen uhkakuvat tosiksi.

"On totta, että kokoomuksessa teemme arvovalintoja ja emme ole valmiita leikkaamaan esimerkiksi puolustuksesta ja turvallisuudesta. Tämän pitäisi olla päivänselvää tällaisena aikana", Partanen ihmettelee.

"Isompi asia on, jos SDP on valmis heikentämään Suomen turvallisuutta tällaisilla leikkauksilla. Tämä on iso uutinen suomalaisille."

Partanen pitää erityisen huolestuttavana SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtmanin linjausta, jonka mukaan SDP aikoo kertoa omista leikkausesityksistään vasta syksyllä 2026.

"Jos SDP todella suunnittelee puolustukseen ja turvallisuuteen liittyviä säästöjä, suomalaisilla on oikeus tietää se nyt – ei vuoden päästä. Päätökset ja linjaukset on tehtävä mahdollisimman pian, jotta puolustuskykyä voidaan vahvistaa suunnitelmallisesti ja uskottavasti", Partanen päättää.

Kokoomuksen eduskuntaryhmä

