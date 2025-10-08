SDP:n Riitta Kaarisalo: Lasten ja nuorten hyvinvoinnin turvaaminen edellyttäisi kestävää ja vastuullista alkoholipolitiikkaa!
Eduskunta kävi tänään keskustelua hallituksen esityksestä sallia alkoholin kotiinkuljetus ja etämyynti. Kaarisalo pitää käsittämättömänä, että juuri sosiaali- ja terveysministeriö on valmistellut lain, joka uhkaa vakavalla tavalla kärjistää ja lisätä alkoholista aiheutuvia haittoja – sekä taloudellisia että inhimillisiä. Kaarisalo peräänkuuluttaa hallitukselta vastuunkantoa.
- Tiedämme jo nykyisellään, että alkoholin kulutuksesta aiheutuvat haittakulut ovat suomessa miljardiluokan kysymys. Samaan aikaan kun hallitus on kaksi vuotta leikannut kaikkein heikoimmassa asemassa olevilta kotitalouksilta ja lapsiperheiltä, se ajaa läpi uudistuksen, joka paitsi lisää julkiselle taloudelle aiheutuvia kuluja, mutta iskee kipeimmin juuri eniten apua ja tukea tarvitseviin lapsiin ja nuoriin.
Kaarisalon mukaan Petteri Orpon hallitus ei halua nähdä tai se ei kykene ymmärtämään, että vastuullista alkoholipolitiikkaa tarvitaan nimenomaan lasten ja nuorten hyvinvoinnin turvaamiseksi.
Suomessa on arviolta 89 000 alaikäistä lasta, joiden vanhemmista toisella tai molemmalla on vakava päihdeongelma. Alkoholin väärinkäyttö on yksi merkittävin syy perheväkivaltaan ja lasten kaltoinkohtelulle. Sen sijaan, että ymmärrettäisiin kyseessä olevan sosiaali- ja terveyspoliittinen kysymys, hallitus asettaa ensi sijassa kaupallisten toimijoiden edun kaiken muun yläpuolelle.
- On käynyt selväksi, että hallitukselle kaikki on todella kaupan ja kauppa on se, mikä viime kädessä ratkaisee. Kokemukset ja tutkimukset ulkomailta osoittavat, että alkoholin kotiinkuljetusta koskeva ikärajavalvonta toteutuu hyvin heikosti. Se, että kotiinkuljetus ja etämyynti sallittaisiin jopa 80 prosenttisille juomille, on aidosti vakava asia.
Kaarisalo pitää erittäin valitettavana sitä, että kyse on viime kädessä kokoomuksen pitkäaikaisen poliittisen tavoitteen toteutuksesta suomalaisten hyvinvoinnin ja veronmaksajien kustannuksella.
- Hallituksella olisi ollut kaikki edellytykset edes pyrkiä neuvottelemaan Euroopan Unionin kanssa tai notifioida aikaisemmin saamansa yksinoikeuden suojella kansanterveyttä alkoholin vähittäismyynnin yksinoikeudella. Tahtoa tähän ei kuitenkaan ole, koska vetoamalla EU-lainsäädäntöön saadaan lopulta se mitä on alusta alkaenkin tavoiteltu, Kaarisalo toteaa.
