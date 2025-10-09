Koulun kosteusvaurio ei lisää astmaan sairastumisen riskiä oppilailla

Kosteus- ja mikrobivaurioiden tiedetään lisäävän hengitystieoireita ja pahentavan astmaatikkojen oireita, mutta niiden pitkäaikaisvaikutuksista terveyteen on vähemmän tietoa.

Aiemman tutkimuksen mukaan kodin kosteus- ja mikrobivaurio voi altistaa astman puhkeamiselle. Sen sijaan koulujen kosteus- ja mikrobivaurioiden yhteydestä astman puhkeamiseen ei ole aiempia tutkimuksia.

”Ero kodeissa tehtyjen tutkimusten tuloksiin voi selittyä monella tapaa. Kouluissa vietetään huomattavasti vähemmän aikaa kuin kodeissa. Kouluissa on myös tehokkaampi ilmanvaihto ja erilainen rakennustekniikka koteihin verrattuna”, sanoo johtava tutkija Anne Karvonen Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta (THL).

Toisin kuin lämpimämmissä maissa, Suomessa kosteus- ja homevauriot ovat yleensä piilossa rakenteiden sisällä ja näkyvä home on harvinaista. Se vaikeuttaa vaurioiden havaitsemista ja altistumisen arviointia, mutta myös vähentää altistumista vaurioista irtoaville haitallisille aineille.

”Tekniset tarkastukset ovat nykytiedon mukaan paras tapa selvittää rakennuksen kosteus- ja mikrobivaurioiden laajuus”, sanoo emeritusprofessori Juha Pekkanen Helsingin yliopistosta ja THL:stä.

”Nyt saadut tulokset viittaavat siihen, että piilevien kosteus- ja mikrobivaurioiden pitkäaikaisvaikutuksia terveyteen on mahdollisesti yliarvioitu, erityisesti kun kyseessä ovat julkiset rakennukset. Vaurioiden korjaaminen on kuitenkin perusteltua jo rakennusten ylläpidon kannalta.”

Nyt julkaistu tutkimus on ensimmäinen seurantatutkimus koulujen kosteus- ja mikrobivaurioiden yhteydestä astmariskiin. Tutkimuksessa kosteus- ja mikrobivaurioiden laajuus vuonna 2004 arvioitiin 110 ala- ja yläkoulurakennuksessa perustuen kaikkiin kouluissa tehtyjen teknisten tarkastusten raportteihin.

Laajat kosteus- ja mikrobivauriot olivat yleisiä. Kouluista 44:ssä oli laajoja ja 38:ssa erittäin laajoja vaurioita. Viisi koulua oli purettu vaurioiden takia.

Vuonna 2004 kouluissa opiskeli yhteensä 30 418 oppilasta. Heidän terveyttään seurattiin kansallisten rekisterien avulla vuoden 2019 loppuun asti. Seurannassa uusia astmoja todettiin 1 035 kappaletta.

Yhteyttä kosteus- ja mikrobivaurioiden laajuuden ja astmariskin välillä ei kuitenkaan havaittu, eli astmaa ilmeni oppilailla yhtä paljon riippumatta siitä, olivatko he koulussa altistuneet kosteus- ja mikrobivauriolle vai eivät.

Tutkimusartikkeli: Inspection confirmed mold damage in schools and new use of drugs for airway obstruction: A cohort study, PLOS One

Sisäilma (THL)

