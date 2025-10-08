Keski-Suomen hyvinvointialueen hyvinvoinnin ja terveyden lautakunnan päätöksiä 8.10.2025 kokouksesta
Lautakunta piti kokouksensa 8.10.2025.
Keski-Suomen hyvinvointialueen hyvinvoinnin ja terveyden lautakunta hyväksyi asiat kokouksessaan esityslistan mukaisesti, lukuun ottamatta § 29, Keski-Suomen hyvinvointialueen omaishoidon tuen myöntämisen perusteet, josta lautakunta päätti Linda Pippurin vastaesityksen mukaisesti. Kokouksessa äänestettiin ja äänet jakautuivat vatsaesityksen puolesta 10 /2 /1.
Lautakunta päättää hyväksyä Keski-Suomen hyvinvointialueen omaishoidon tuen myöntämisperusteet 1.11.2025 alkaen muilta osin, paitsi alle 18-vuotiaiden asiakkaiden omaishoidon tuen myöntämisperusteisiin ei esitetä muutosta. Päätös edellyttää vaikutusten arviointia jonka perusteella vuoden päästä (syyskuussa 2026) toteutetaan tilannearvio kustannusvaikutuksista ja palvelun tarpeiden lisääntymisestä. Vaikutusten arvioinnin mukaan päätetään myöntämisperusteiden muutoksista (palauttamisesta).
Kokouksen pöytäkirja julkaistaan hyvaks.fi-verkkosivuilla heti, kun se on tarkastettu.
3.10.2025 julkaistu Hyvinvoinnin ja terveyden lautakunnan 8.10.2025 kokouksen ennakkotiedote. Huomaattehan, että päätöstiedotteen sanamuodot eivät välttämättä ole täysin samat, kuin ne lopullisessa pöytäkirjassa ovat. Asiasisältö on kuitenkin sama.
Kati Kallimotoimialajohtaja, sosiaali- ja terveyspalvelut
Keski-Suomen hyvinvointialue
Merja Lahtinenhyvinvoinnin ja terveyden lautakunnan puheenjohtajaPuh:040 846 8907merja.lahtinen@hyvaks.fi
Keski-Suomen hyvinvointialue vastaa noin 273 000 keskisuomalaisen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palveluista.
Keskeinen tehtävämme on keskisuomalaisten hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen yhteistyössä kuntien, järjestöjen, yritysten ja muiden toimijoiden kanssa. Tavoitteenamme on se, että keskisuomaisten kokemus hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta on maan kärkeä. Haluamme olla ihmislähtöisin hyvinvointialue ja tukea keskisuomalaisten hyvää arkea.
Hyvinvointialue on Keski-Suomen suurin työnantaja, jonka palveluksessa työskentelee noin 12 500 ammattilaista. Tarjoamme mahdollisuuksia ammatilliseen kehittymiseen ja monipuolisiin urapolkuihin.
Palveluiden tiedot, toimipisteet ja yhteystiedot löytyvät Keski-Suomen hyvinvointialueen verkkosivuilta osoitteesta www.hyvaks.fi.
