Keski-Suomen hyvinvointialueen hyvinvoinnin ja terveyden lautakunnan päätöksiä 8.10.2025 kokouksesta

8.10.2025

Lautakunta piti kokouksensa 8.10.2025.

Keski-Suomen hyvinvointialueen hyvinvoinnin ja terveyden lautakunta hyväksyi asiat kokouksessaan esityslistan mukaisesti, lukuun ottamatta § 29, Keski-Suomen hyvinvointialueen omaishoidon tuen myöntämisen perusteet, josta lautakunta päätti Linda Pippurin vastaesityksen mukaisesti. Kokouksessa äänestettiin ja äänet jakautuivat vatsaesityksen puolesta 10 /2 /1. 

Lautakunta päättää hyväksyä Keski-Suomen hyvinvointialueen omaishoidon tuen myöntämisperusteet 1.11.2025 alkaen muilta osin, paitsi alle 18-vuotiaiden asiakkaiden omaishoidon tuen myöntämisperusteisiin ei esitetä muutosta. Päätös edellyttää vaikutusten arviointia jonka perusteella vuoden päästä (syyskuussa 2026) toteutetaan tilannearvio kustannusvaikutuksista ja palvelun tarpeiden lisääntymisestä. Vaikutusten arvioinnin mukaan päätetään myöntämisperusteiden muutoksista (palauttamisesta).

Kokouksen pöytäkirja julkaistaan hyvaks.fi-verkkosivuilla  heti, kun se on tarkastettu.
3.10.2025 julkaistu Hyvinvoinnin ja terveyden lautakunnan 8.10.2025 kokouksen ennakkotiedote. Huomaattehan, että päätöstiedotteen sanamuodot eivät välttämättä ole täysin samat, kuin ne lopullisessa pöytäkirjassa ovat. Asiasisältö on kuitenkin sama.   

