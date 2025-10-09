Uudet digisuositukset lapsille vapaa-aikaan ovat valmistumassa – lausuntokierros ja vanhempien kommentointi avattu

Suosituksiin toivotaan laajasti lausuntoja ja kommentteja, jotta ne valmistuttuaan vastaavat lasten ja perheiden tarpeisiin ja otettaisiin laajasti käyttöön.

Palautetta ja ehdotuksia varten digisuositusten lausuntokierros on avattu lausuntopalvelussa. Lisäksi vanhemmat voivat kommentoida suosituksia erillisessä kyselyssä.

Lausuntokierros ja kysely ovat auki 9.- 29.10.2025.

Älylaitteiden hankintaa kannattaa viivästyttää ja erityistä huomiota tulee kiinnittää lapsen käyttämiin sisältöihin ja ruutuaikaan

Ensimmäisten kansallisten vapaa-ajan digisuositusten tavoitteena on edistää lasten ja nuorten kokonaisvaltaista hyvinvointia ja oppimista. Suosituksilla myös ehkäistään digilaitteiden käytön ja sisältöjen haittoja.

”Lapsi tarvitsee tukea kehitykselleen ja hyötyy kasvokkain tapahtuvasta vuorovaikutuksesta, leikistä, liikkumisesta, ulkoilusta, säännöllisestä ruoasta ja riittävästä unesta. Meidän aikuisten tehtävä on laittaa rajat ruudulla olemiseen, jotta lapsen arki on mahdollisen tasapainoista”, sanoo johtava asiantuntija Päivi Lindberg THL:sta.

Suosituksissa kuvataan digitaalisten laitteiden käytön ikärajasuositukset, laitteiden suositeltu käyttö sekä haitallisten ja hyödyllisten sisältöjen piirteet. Nämä työn alla olevat digisuositukset koskevat lasten vapaa-aikaa, eivät esimerkiksi läksyjen tekoa tai kouluun liittyviä tehtäviä.

Esimerkkejä suosituksista:

Alle 11-vuotias ei tarvitse omia älylaitteita. Jos 6–10-vuotiaalle halutaan hankkia oma puhelin, siinä on hyvä olla vain soitto- ja viestimahdollisuus.

Alle 2-vuotiaille ei lainkaan ruutuaikaa.

2–5-vuotiaille ruutuaikaa enintään yhteensä tunti päivässä, lyhyissä jaksoissa ja yhdessä aikuisen kanssa.

Digitalisella laitteella käytettävän sisällön tulee olla lapselle sopiva ja kehitystä tukevaa. Tämä tarkoittaa esimerkiksi, että digitaalisten pelien, televisio-ohjelmien ja elokuvien ikärajoja tulee noudattaa, eikä lapsi saa altistua haitallisille sisällöille.

Alle 13-vuotiaat eivät saa käyttää sosiaalisen median palveluita.

”Haluamme kiinnittää huomiota lapsen oman laitteen hankintaan. Sitä kannattaa viivästyttää, kunnes on todellinen tarve. Jos laite on jo ehditty hankkia, kannattaa keskittyä siihen, miten lapsi laitetta käyttää ja asettaa käytölle sopivia rajoituksia”, kertoo opetusneuvos Laura Francke OPH:sta.

Lausuntoja toivotaan laajasti lasten, nuorten ja perheiden kanssa toimivilta

Suositusten valmistelussa on hyödynnetty laajasti tutkimustietoa, olemassa olevia suosituksia, kansainvälisiä suosituksia sekä eri alojen asiantuntemusta.

Valmistelussa on ollut mukana 160 asiantuntijan verkosto, johon on kuulunut viranomaisten, tutkimusorganisaatioiden, hyvinvointialueiden, kasvatuksen ja koulutuksen järjestäjien, järjestöjen sekä yritysten asiantuntijoita.

Suositukset tehdään vaiheittain. Nyt lausuttavana on 0–13-vuotiaita varten laaditut suositukset. Vuoden 2026 aikana jatketaan alle 18-vuotiaiden suosituksilla.

Lausuntokierrokselta toivotaan runsaasti kommentteja lapsilta kohtaavilta ammattilaisilta. Vanhemmat ja huoltajat voivat puolestaan vastata Vanhempainliiton ja Hem och Skolan kanssa tehtyyn lapsiperhekyselyyn. Samanaikaisesti kerätään myös lasten ajatuksia ja mielipiteitä suosituksista.

Lisätiedot

Lausuntopalvelu: Digitaalisten laitteiden vapaa-ajan käytön suositukset 0-13-vuotiailleLapsiperhekysely: vapaa-ajan digisuositukset lapsille

Lasten ja nuorten digitaalinen hyvinvointi ja turvallisuus

Tiedote: Lasten ja nuorten vapaa-ajan digilaitteiden ja -sisältöjen käyttöön laaditaan suositukset – THL ja OPH kokoavat asiantuntijoista verkostoa

Päivi Lindberg

Johtava asiantuntija

THL

puh. 029 524 7648

etunimi.sukunimi@thl.fi

Laura Francke

Opetusneuvos, juristi

Opetushallitus

puh. 029 5331303

etunimi.sukunimi@oph.fi