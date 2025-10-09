Uudet digisuositukset lapsille vapaa-aikaan ovat valmistumassa – lausuntokierros ja vanhempien kommentointi avattu
Lapsia koskevat uudet kansalliset digisuositukset ovat valmistumassa. Suositukset koskevat 0–13-vuotiaiden digilaitteiden ja -sisältöjen käyttöä vapaa-ajalla. Suositukset ovat laatineet Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ja Opetushallitus (OPH).
Suosituksiin toivotaan laajasti lausuntoja ja kommentteja, jotta ne valmistuttuaan vastaavat lasten ja perheiden tarpeisiin ja otettaisiin laajasti käyttöön.
Palautetta ja ehdotuksia varten digisuositusten lausuntokierros on avattu lausuntopalvelussa. Lisäksi vanhemmat voivat kommentoida suosituksia erillisessä kyselyssä.
Lausuntokierros ja kysely ovat auki 9.- 29.10.2025.
Älylaitteiden hankintaa kannattaa viivästyttää ja erityistä huomiota tulee kiinnittää lapsen käyttämiin sisältöihin ja ruutuaikaan
Ensimmäisten kansallisten vapaa-ajan digisuositusten tavoitteena on edistää lasten ja nuorten kokonaisvaltaista hyvinvointia ja oppimista. Suosituksilla myös ehkäistään digilaitteiden käytön ja sisältöjen haittoja.
”Lapsi tarvitsee tukea kehitykselleen ja hyötyy kasvokkain tapahtuvasta vuorovaikutuksesta, leikistä, liikkumisesta, ulkoilusta, säännöllisestä ruoasta ja riittävästä unesta. Meidän aikuisten tehtävä on laittaa rajat ruudulla olemiseen, jotta lapsen arki on mahdollisen tasapainoista”, sanoo johtava asiantuntija Päivi Lindberg THL:sta.
Suosituksissa kuvataan digitaalisten laitteiden käytön ikärajasuositukset, laitteiden suositeltu käyttö sekä haitallisten ja hyödyllisten sisältöjen piirteet. Nämä työn alla olevat digisuositukset koskevat lasten vapaa-aikaa, eivät esimerkiksi läksyjen tekoa tai kouluun liittyviä tehtäviä.
Esimerkkejä suosituksista:
- Alle 11-vuotias ei tarvitse omia älylaitteita. Jos 6–10-vuotiaalle halutaan hankkia oma puhelin, siinä on hyvä olla vain soitto- ja viestimahdollisuus.
- Alle 2-vuotiaille ei lainkaan ruutuaikaa.
- 2–5-vuotiaille ruutuaikaa enintään yhteensä tunti päivässä, lyhyissä jaksoissa ja yhdessä aikuisen kanssa.
- Digitalisella laitteella käytettävän sisällön tulee olla lapselle sopiva ja kehitystä tukevaa. Tämä tarkoittaa esimerkiksi, että digitaalisten pelien, televisio-ohjelmien ja elokuvien ikärajoja tulee noudattaa, eikä lapsi saa altistua haitallisille sisällöille.
- Alle 13-vuotiaat eivät saa käyttää sosiaalisen median palveluita.
”Haluamme kiinnittää huomiota lapsen oman laitteen hankintaan. Sitä kannattaa viivästyttää, kunnes on todellinen tarve. Jos laite on jo ehditty hankkia, kannattaa keskittyä siihen, miten lapsi laitetta käyttää ja asettaa käytölle sopivia rajoituksia”, kertoo opetusneuvos Laura Francke OPH:sta.
Lausuntoja toivotaan laajasti lasten, nuorten ja perheiden kanssa toimivilta
Suositusten valmistelussa on hyödynnetty laajasti tutkimustietoa, olemassa olevia suosituksia, kansainvälisiä suosituksia sekä eri alojen asiantuntemusta.
Valmistelussa on ollut mukana 160 asiantuntijan verkosto, johon on kuulunut viranomaisten, tutkimusorganisaatioiden, hyvinvointialueiden, kasvatuksen ja koulutuksen järjestäjien, järjestöjen sekä yritysten asiantuntijoita.
Suositukset tehdään vaiheittain. Nyt lausuttavana on 0–13-vuotiaita varten laaditut suositukset. Vuoden 2026 aikana jatketaan alle 18-vuotiaiden suosituksilla.
Lausuntokierrokselta toivotaan runsaasti kommentteja lapsilta kohtaavilta ammattilaisilta. Vanhemmat ja huoltajat voivat puolestaan vastata Vanhempainliiton ja Hem och Skolan kanssa tehtyyn lapsiperhekyselyyn. Samanaikaisesti kerätään myös lasten ajatuksia ja mielipiteitä suosituksista.
Lisätiedot
Lausuntopalvelu: Digitaalisten laitteiden vapaa-ajan käytön suositukset 0-13-vuotiailleLapsiperhekysely: vapaa-ajan digisuositukset lapsille
Lasten ja nuorten digitaalinen hyvinvointi ja turvallisuus
Tiedote: Lasten ja nuorten vapaa-ajan digilaitteiden ja -sisältöjen käyttöön laaditaan suositukset – THL ja OPH kokoavat asiantuntijoista verkostoa
Päivi Lindberg
Johtava asiantuntija
THL
puh. 029 524 7648
etunimi.sukunimi@thl.fi
Laura Francke
Opetusneuvos, juristi
Opetushallitus
puh. 029 5331303
etunimi.sukunimi@oph.fi
Tietoa julkaisijasta
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on asiantuntija- ja tutkimuslaitos. Tuotamme tietoa, työkaluja ja ratkaisuja terveys- ja hyvinvointialan päätöksenteon ja toiminnan tueksi. Teemme kansainvälisesti ja kansallisesti arvokasta tutkimusta ja sovellamme sitä suomalaisen yhteiskunnan tulevaisuuden rakentamiseen.
