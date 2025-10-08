Adlercreutz edusti Suomea korkean tason YK-konferenssissa New Yorkissa
RKP:n puheenjohtaja, opetusministeri Anders Adlercreutz edusti Suomea YK:n päämajassa New Yorkissa järjestetyssä konferenssissa, joka käsitteli Rohingya-muslimien ja muiden vähemmistöjen tilannetta Myanmarissa. Suomi on yli kymmenen vuoden ajan tukenut Myanmarin rauhanponnisteluja ja meillä oli keskeinen rooli konferenssin järjestämisessä.
– Maailmassa on monia kriisejä ja konflikteja, jotka ehkä jäävät hieman unohduksiin, ja Myanmarin konflikti on yksi niistä. Sen jälkeen kun sotilasjuntta otti vallan vuonna 2021, noin 22 miljoonaa ihmistä on humanitaarisen avun tarpeessa. Miljoona Rohingya-muslimia – vainottu ja syrjitty vähemmistö, joka on kotoisin Myanmarin Rakhinen alueelta – elää nykyään maailman suurimmassa pakolaisleirissä Cox’s Bazarissa Bangladeshissa. Ihmisoikeuksia loukataan, ja väkivalta on arkipäivää. Tätä taustaa vasten oli erityisen inspiroivaa kuulla nuorten vahva viesti. Siitä huolimatta, että he kasvavat hyvin vaikeissa olosuhteissa, heillä on toivoa ja tahtoa saada aikaan muutosta, Adlercreutz sanoo.
– Oli arvokasta, että nuorilla oli niin näkyvä rooli konferenssissa. Nämä nuoret ovat kasvaneet julmuuksien ja väkivallan keskellä, eläneet pakolaisleirin arkea ja yrittävät nyt löytää tien ulos kriisistä sekä rakentaa tulevaisuutta maalleen. Koulutuksella on tässä keskeinen merkitys – se on edellytys vakaalle yhteiskuntakehitykselle ja kaikkien yhdenvertaisille mahdollisuuksille, Adlercreutz sanoo.
New Yorkin-vierailunsa aikana Adlercreutz tapasi myös YK:n Myanmarin-erityislähettilään Julie Bishopin sekä Suomen kunniakonsulin Pohjois-Dakotassa, Kirsten Baeslerin, joka on nimitetty ehdolle Yhdysvaltain apulaisopetusministeriksi. Lisäksi Adlercreutz vieraili Governor’s Islandilla sijaitsevassa Harbor Schoolissa, merenkulkuun liittyviä opintoja painottavassa high schoolissa. Oppilaat voivat esimerkiksi oppia sukeltamaan, ajamaan veneitä ja korjaamaan aluksia osana tavallista opetustaan.
– On sekä antoisaa että hauskaa vierailla kouluissa myös Suomen ulkopuolella. Vaikka järjestelmämme eroavat toisistaan, on arvokasta vaihtaa ajatuksia – ja aina voi oppia toisilta. Keskustelimme esimerkiksi kokemuksista kännykkäkiellosta oppituntien aikana – käytäntö, joka on otettu käyttöön myös Harbor Schoolissa – sekä sosioemotionaalisten taitojen merkityksestä, eli kyvystä ymmärtää ja ilmaista omia tunteitaan, Adlercreutz kertoo.
– Empatia ja halu ymmärtää toisiamme ovat asioita, joita tämän päivän maailmassa tarvitaan – niin koulussa, yhteiskunnassa yleensä kuin maailmanpolitiikassakin, Adlercreutz sanoo.
Yhteyshenkilöt
Crista Grönroosspecialmedarbetare, erityisavustaja (Anders Adlercreutz)Puh:050 441 4257
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Suomen ruotsalainen kansanpuolue r.p.
Anna-Maja Henriksson (RE) och Pekka Toveri (EPP) utsedda till rapportörer i viktigt försvarspaket: ”Nu dras riktlinjerna upp för många av Europas stora försvarsfrågor”8.10.2025 14:00:19 EEST | Pressmeddelande
De finländska Europaparlamentarikerna Anna-Maja Henriksson (SFP, RE) och Pekka Toveri (Saml., EPP) har utsetts till rapportörer för ett centralt lagförslag inom försvarssektorn. Det handlar om en del av ett brett lagstiftningspaket, som föreslagits av kommissionen och som omfattar flera förslag med det gemensamma målet att stärka Europas försvarsförmåga, försvarsindustri och den inre marknaden för försvarsprodukter.
Suomalaismepit Pekka Toveri (EPP) ja Anna-Maja Henriksson (RE) pääneuvottelijoiksi tärkeään puolustusalan yksinkertaistamispakettiin: ”Nyt määritetään suunta monille Euroopan tulevaisuuden suurille puolustuskysymyksille”8.10.2025 14:00:19 EEST | Tiedote
Suomalaiset europarlamentaarikot Pekka Toveri (kok., EPP) ja Anna-Maja Henriksson (rkp, RE) on nimitetty Euroopan parlamentin pääneuvottelijoiksi merkittävään puolustusalan yksinkertaistamispakettiin. Komission esittämään lainsäädäntöhankkeeseen sisältyy useita lakiehdotuksia, joiden tavoitteina on vahvistaa Euroopan puolustusvalmiutta, puolustusteollisuutta ja puolustustuotteiden sisämarkkinoita.
Ingo: Myndigheternas verksamhetsförutsättningar måst tryggas7.10.2025 15:51:11 EEST | Pressmeddelande
Riksdagen debatterade idag statsrådets redogörelse om inre säkerheten. Svenska riksdagsgruppens gruppanförande hölls av riksdagsledamot Christoffer Ingo, där han betonade vikten av fungerande räddningstjänster i hela Finland, lyfte fram hotet som drönare och ryska skuggflottan utgör och behovet att stöda de ungdomar som har det allt svårare.
Ingo: Viranomaisten toimintaedellytykset on turvattava.7.10.2025 15:51:11 EEST | Tiedote
Eduskunta käsitteli tänään hallituksen selontekoa sisäisestä turvallisuudesta. Ruotsalaisen eduskuntaryhmän ryhmäpuheenvuoron piti kansanedustaja Christoffer Ingo, joka korosti toimivien pelastuspalveluiden merkitystä koko Suomessa, toi esiin lennokkien ja Venäjän varjolaivaston aiheuttaman uhan sekä tarpeen tukea nuoria, jotka kohtaavat kasvavia vaikeuksia.
Henriksson: För många är utan jobb – röj hinder för att skapa fler jobb!7.10.2025 13:50:40 EEST | Pressmeddelande
– De färska arbetslöshetssiffrorna måste vara en väckarklocka. Nu måste EU agera för en starkare inre marknad som skapar förtroende, tillväxt och jobb, säger Europaparlamentariker, Renew Europes vice ordförande Anna-Maja Henriksson (SFP).
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme