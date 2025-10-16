Savoy JAZZFest tuo jazzin huiput Helsinkiin: Jason Moran ja UMO Helsinki juhlistavat Duke Ellingtonia maaliskuussa

Savoy JAZZFest tuo kansainvälisen jazzin huiput Helsinkiin jo kahdeksatta kertaa 4.–7.3.2026.

Festivaalin perjantai-illassa nähdään ainutlaatuinen kohtaaminen, kun newyorkilainen jazzpianisti Jason Moran saapuu Suomeen tuoreen My Heart Sings - Celebrating the Music of Duke Ellington -projektinsa kanssa. Yhdessä 50-vuotisjuhlavuottaan viettävän UMO Helsinki Jazz Orchestran kanssa esiintyvä Moran myös johtaa orkesteria itse. Esitys juhlistaa Duke Ellingtonin yli 125-vuotiasta perintöä Moranin rohkealla ja vangitsevalla otteella.

Jason Moran (s. 1975) on Houstonista, Texasista kotoisin oleva jazzpianisti, säveltäjä ja taiteellinen johtaja, jota pidetään yhtenä sukupolvensa merkittävimmistä jazzmuusikoista. Hän on julkaissut yli viisitoista albumia, säveltänyt musiikkia elokuviin (Selma, 13th) ja teatteriin, sekä tehnyt yhteistyötä mm. Charles Lloydin ja Cassandra Wilsonin kanssa. Moran toimii Washington D.C.:n Kennedy Centerin jazzin taiteellisena johtajana, opettaa New England Conservatoryssa ja on saanut urallaan useita arvostettuja palkintoja, kuten MacArthur-stipendin. Hänen taiteensa tunnetaan rohkeasta historian tajusta, monitaiteellisuudesta ja vahvasta live-energiasta.

Itävallan seitsemänhenkinen groove-sensaatio Shake Stew juhlistaa 10-vuotista taivaltaan ja marraskuussa 2025 julkaistavaa juhla-albumiaan Savoy JAZZFestin konsertissa lauantain 7.3. alkuillan konsertissa klo 17.30. Shake Stew on viime vuosina noussut yhdeksi Euroopan puhutuimmista jazz-kokoonpanoista. Yhtyeen meditatiiviset äänimaisemat, sykkivät rytmit ja vastustamaton energia ovat vieneet heidät loppuunmyydyille saleille aina Wienin Konzerthausista Hampurin Elbphilharmonieen ja maailman suurimmille jazz festivaaleille – nyt he esiintyvät ensimmäistä kertaa Suomessa.

"Savoy JAZZFest juhlistaa jazzin rajoja rikkovaa luonnetta"

Festivaalin uutena taiteellisena johtajana aloitti viime keväänä kitaristi Kalle Kalima. Hän vastaa ohjelmiston suunnittelusta sekä esiintyy myös itse festivaalilla seuraavan kolmivuotiskautensa 2026-2028 aikana.

“Olen todella iloinen, että tämä luova festivaali jatkuu haastavina aikoina. Juuri nyt jazz voi tarjota rytmistä vastalääkettä yleiseen hyytymiseen”, sanoo Kalima.

“Savoy JAZZFest juhlistaa jazzin avointa, globaalia ja rajoja rikkovaa luonnetta.”

Kalle Kalima (s. 1973) on kansainvälisesti arvostettu kitaristi, joka on kiertänyt ympäri maailmaa ja tehnyt yhteistyötä monien jazzin huippuartistien, kuten Tomasz Stankon, Greg Cohenin ja Tony Allenin kanssa. Hän on julkaissut useita albumeita, kuten Evolution (2023) Andreas Schaererin ja Tim Lefvebren kanssa. Kalima on ollut mukana myös useissa kansainvälisissä kokoonpanoissa, kuten Klima Kalima, joka voitti Neuer Deutscher Jazzpreis -palkinnon vuonna 2008. Hän on myös saanut Pori Jazzin Ted Curson -palkinnon vuonna 2016. Kalle Kalima on myös säveltänyt tilaustöitä Lyonin oopperalle, UMO Helsinki Jazz Orchestralle ja NDR big bandille. Hän on toiminut jazzkitaran professorina Luzernin yliopistossa vuodesta 2017.







Savoy JAZZFest 4.–7.3.2026



PE 6.3.

klo 19 Jason Moran (USA)+ UMO Helsinki Jazz Orchestra: Celebrating Duke Ellington

LA 7.3.

klo 17.30 Shake Stew (Itävalta)

Savoy JAZZFestin muu artistikattaus sekä festivaalin oheisohjelma julkistetaan loppusyksystä 2025 sekä alkuvuodesta 2026.

Liput:

Liput ovat myynnissä lippu.fi:ssä

https://www.lippu.fi/artist/savoyjazzfest/

Liput: 17-77 €

Festivaalipassi 4 päivää: Early Bird (myynnissä 15.1.2026 asti) 160 € (norm. 195 €).



Lisäksi toimitusmaksu toimituskanavasta riippuen.

Tuottaja:

Savoy JAZZFestin tuottaa Savoy-teatteri, festivaalin vastaavana tuottajana toimii Sirpa Hynninen. Savoy-teatteri on osa Helsingin kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan toimialaa. Taiteellisena johtaja on kitaristi Kalle Kalima. Tapahtuman pääyhteistyökumppani on Hotel Haven.



Savoy JAZZFestin Facebook-sivu

Savoy-teatterin kotisivu