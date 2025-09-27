Edward Vesterinen nousi NCAA:n suomalaispelaajien taklaustilaston kärkeen – tähtäimessä NFL

Puolustuksen linjassa pelaava Vesterinen on tehnyt urallaan yhteensä 62 taklausta, joista 19 on soolona ja 43 avustuksina. Hän ohitti syyskuun lopulla Coloradon yliopistossa pelanneen Chris Mulumban, jonka aiempi ennätys oli 57 taklausta.

Vesterisen ennätys varmistui kauden 2025 viidennen ottelun jälkeen. West Virginian Mountaineersia edustava Vesterinen on pelannut yhteensä 41 ottelua NCAA:n korkeimmalla tasolla.

Tilastoihin sisältyy myös 11 aloituslinjan takana tehtyä taklausta (TFL), jotka ovat aiheuttaneet vastustajille yhteensä 46 jaardin menetyksen. Lisäksi hänellä on 6,5 säkitystä, joilla vastustajaa on työnnetty taaksepäin 40 jaardin verran.

Vahvoja otteita syyskaudella

Kauden kohokohtiin kuuluu 13. syyskuuta pelattu ottelu Pittsburghia vastaan, jossa Vesterinen teki kaksi säkitystä, kaksi TFL-taklausta ja neljä taklausta. Seuraavassa ottelussa Brigham Young Universityä vastaan hän jatkoi vahvaa virettään kahdella soolo- ja kahdella avustavalla taklauksella sekä yhdellä TFL:llä. Vesterinen kertoo, että Pittsburghin pelin jälkeen hän on saanut useita yhteydenottoja NFL:n lisensoiduilta agenteilta ja tekee jo yhteistyötä muutamien kanssa.

Suomalaisten taklaustilasto NCAA:ssa (FBS Division I):

Edward Vesterinen, West Virginia – 62 taklausta Chris Mulumba, Colorado – 57 taklausta Max Ehlert, UNLV – 54 taklausta Ville Valasti, Eastern Michigan – 13 taklausta Seppo Evwaraye, Nebraska – 3 taklausta

NCAA:n tasot ja muut suomalaiset

NCAA:ssa on kolme päädivisioonaa (I, II ja III), joista Division I on korkein kilpailutaso. Division I jakautuu kahteen alatasoon:

• FBS (Football Bowl Subdivision), jossa kilpailevat suurimmat ja parhaiten rahoitetut yliopisto-ohjelmat.

• FCS (Football Championship Subdivision), jossa pelaavat pienemmät mutta edelleen korkeatasoiset joukkueet.

NFL-joukkueet varaavat draftissaan pelaajia eniten FBS-ohjelmista, joista on valittu yli 95 prosenttia draftatuista pelaajista viime vuosina. Alemmalta FCS-tasolta valitaan tyypillisesti vain 5–10 pelaajaa vuodessa.

Suomalainen Michael Quarshie nousi vuonna 2005 alemman FSC-tason yliopistostaan aina Oakland Raidersin harjoitusvahvuuteen NFL:n kansainvälisten pelaajien ohjelman kautta, mutta loukkaantuminen esti hänen NFL-uransa.

Roostersin kasvatti ja Mountaineersin johtohahmo

Helsingin Roostersin kasvatti Edward Vesterinen siirtyi Yhdysvaltoihin vuonna 2019 ja nousi West Virginian yliopiston pelaavaan kokoonpanoon jo ensimmäisellä kaudellaan. Ura on sisältänyt loukkaantumisia ja pandemian katkaisemia kausia, mutta päätöskaudellaan hän on vakiinnuttanut asemansa joukkueensa Mountaineersin puolustuksen kokeneimpana ja luotettavimpana pelaajana. Vesterinen kertoo olevansa elämänsä parhaassa kunnossa, ja hänen pelipainonsa on 132 kiloa, joka on lähellä vastaavalla paikalla pelaavien NFL-puolustajien keskipainoa.

Pelikenttien lisäksi Vesterinen on ansioitunut myös akateemisesti: hän on kolminkertainen Academic All–Big 12 First Team -valinta (2022–2024) ja saanut College Sports Communicators Academic All–District -tunnustuksen vuonna 2023.

Tavoitteena NFL

Vesterisen tähtäimessä on seuraavaksi paikka NFL-joukkueessa. Hänen pelityylinsä – puolustuksen peruskivenä toimiva, epäitsekäs ja kurinalainen linjamies – vastaa monien ammattilaisjoukkueiden tarpeita.

NFL:ään johtava reitti kulkee useiden näytönpaikkojen kautta:

Tähdistöottelut:

Hula Bowl, Shrine Bowl ja Senior Bowl tarjoavat mahdollisuuden esiintyä NFL-scouttien edessä alkuvuodesta. Pelaajavalinnat otteluihin tekevät tähdistöotteluiden omat valintakomiteat. Testitilaisuudet:

Big 12 Pro Day maaliskuussa West Virginiassa on Vesterisen tärkein näytönpaikka.

NFL Combine Indianapolisissa kokoaa noin 300 parasta yliopistopelaajaa fyysisiin ja henkisiin mittauksiin. NFL Draft ja minicampit:

Huhtikuun NFL Draftissa Vesterinen voi seurata West Virginian aiempien pelaajien esimerkkiä. Varaamattomana pelaajana tie ammattilaiskentille voi aueta rookie-minicampien kautta, joissa onnistuminen voi johtaa sopimukseen.

Jos Vesterinen onnistuu päätöskaudellaan ja vakuuttaa kevään testitilaisuuksissa, suomalaispuolustajalla on mahdollisuus ottaa seuraava askel kohti NFL-unelmaa.

Yhteenveto