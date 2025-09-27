Edward Vesterinen nousi NCAA:n suomalaispelaajien taklaustilaston kärkeen – tähtäimessä NFL
West Virginian yliopistossa kuudetta kauttaan pelaava Edward Vesterinen on noussut amerikkalaisen yliopistojalkapallon NCAA:n korkeimman sarjatason, FBS Division I:n, suomalaispelaajien kaikkien aikojen taklaustilaston kärkeen.
Puolustuksen linjassa pelaava Vesterinen on tehnyt urallaan yhteensä 62 taklausta, joista 19 on soolona ja 43 avustuksina. Hän ohitti syyskuun lopulla Coloradon yliopistossa pelanneen Chris Mulumban, jonka aiempi ennätys oli 57 taklausta.
Vesterisen ennätys varmistui kauden 2025 viidennen ottelun jälkeen. West Virginian Mountaineersia edustava Vesterinen on pelannut yhteensä 41 ottelua NCAA:n korkeimmalla tasolla.
Tilastoihin sisältyy myös 11 aloituslinjan takana tehtyä taklausta (TFL), jotka ovat aiheuttaneet vastustajille yhteensä 46 jaardin menetyksen. Lisäksi hänellä on 6,5 säkitystä, joilla vastustajaa on työnnetty taaksepäin 40 jaardin verran.
Vahvoja otteita syyskaudella
Kauden kohokohtiin kuuluu 13. syyskuuta pelattu ottelu Pittsburghia vastaan, jossa Vesterinen teki kaksi säkitystä, kaksi TFL-taklausta ja neljä taklausta. Seuraavassa ottelussa Brigham Young Universityä vastaan hän jatkoi vahvaa virettään kahdella soolo- ja kahdella avustavalla taklauksella sekä yhdellä TFL:llä. Vesterinen kertoo, että Pittsburghin pelin jälkeen hän on saanut useita yhteydenottoja NFL:n lisensoiduilta agenteilta ja tekee jo yhteistyötä muutamien kanssa.
Suomalaisten taklaustilasto NCAA:ssa (FBS Division I):
- Edward Vesterinen, West Virginia – 62 taklausta
- Chris Mulumba, Colorado – 57 taklausta
- Max Ehlert, UNLV – 54 taklausta
- Ville Valasti, Eastern Michigan – 13 taklausta
- Seppo Evwaraye, Nebraska – 3 taklausta
NCAA:n tasot ja muut suomalaiset
NCAA:ssa on kolme päädivisioonaa (I, II ja III), joista Division I on korkein kilpailutaso. Division I jakautuu kahteen alatasoon:
• FBS (Football Bowl Subdivision), jossa kilpailevat suurimmat ja parhaiten rahoitetut yliopisto-ohjelmat.
• FCS (Football Championship Subdivision), jossa pelaavat pienemmät mutta edelleen korkeatasoiset joukkueet.
NFL-joukkueet varaavat draftissaan pelaajia eniten FBS-ohjelmista, joista on valittu yli 95 prosenttia draftatuista pelaajista viime vuosina. Alemmalta FCS-tasolta valitaan tyypillisesti vain 5–10 pelaajaa vuodessa.
Suomalainen Michael Quarshie nousi vuonna 2005 alemman FSC-tason yliopistostaan aina Oakland Raidersin harjoitusvahvuuteen NFL:n kansainvälisten pelaajien ohjelman kautta, mutta loukkaantuminen esti hänen NFL-uransa.
Roostersin kasvatti ja Mountaineersin johtohahmo
Helsingin Roostersin kasvatti Edward Vesterinen siirtyi Yhdysvaltoihin vuonna 2019 ja nousi West Virginian yliopiston pelaavaan kokoonpanoon jo ensimmäisellä kaudellaan. Ura on sisältänyt loukkaantumisia ja pandemian katkaisemia kausia, mutta päätöskaudellaan hän on vakiinnuttanut asemansa joukkueensa Mountaineersin puolustuksen kokeneimpana ja luotettavimpana pelaajana. Vesterinen kertoo olevansa elämänsä parhaassa kunnossa, ja hänen pelipainonsa on 132 kiloa, joka on lähellä vastaavalla paikalla pelaavien NFL-puolustajien keskipainoa.
Pelikenttien lisäksi Vesterinen on ansioitunut myös akateemisesti: hän on kolminkertainen Academic All–Big 12 First Team -valinta (2022–2024) ja saanut College Sports Communicators Academic All–District -tunnustuksen vuonna 2023.
Tavoitteena NFL
Vesterisen tähtäimessä on seuraavaksi paikka NFL-joukkueessa. Hänen pelityylinsä – puolustuksen peruskivenä toimiva, epäitsekäs ja kurinalainen linjamies – vastaa monien ammattilaisjoukkueiden tarpeita.
NFL:ään johtava reitti kulkee useiden näytönpaikkojen kautta:
- Tähdistöottelut:
Hula Bowl, Shrine Bowl ja Senior Bowl tarjoavat mahdollisuuden esiintyä NFL-scouttien edessä alkuvuodesta. Pelaajavalinnat otteluihin tekevät tähdistöotteluiden omat valintakomiteat.
- Testitilaisuudet:
Big 12 Pro Day maaliskuussa West Virginiassa on Vesterisen tärkein näytönpaikka.
NFL Combine Indianapolisissa kokoaa noin 300 parasta yliopistopelaajaa fyysisiin ja henkisiin mittauksiin.
- NFL Draft ja minicampit:
Huhtikuun NFL Draftissa Vesterinen voi seurata West Virginian aiempien pelaajien esimerkkiä. Varaamattomana pelaajana tie ammattilaiskentille voi aueta rookie-minicampien kautta, joissa onnistuminen voi johtaa sopimukseen.
Jos Vesterinen onnistuu päätöskaudellaan ja vakuuttaa kevään testitilaisuuksissa, suomalaispuolustajalla on mahdollisuus ottaa seuraava askel kohti NFL-unelmaa.
Yhteenveto
- Edward Vesterinen on Helsinki Roostersin kasvatti, 5 maaottelua, EM pronssi 2018
- Hän on 24 vuotias ja pelaa kuudetta kauttaan West Virginian yliopistossa.
- Nousi suomalaispelaajien kärkeen NCAA:n FBS Division I -taklaustilastossa (62 taklausta).
- Kolminkertainen akateemisesti palkittu urheilija ja joukkueensa kapteeni.
- Tavoittelee paikkaa NFL:ssä kauden 2026 kynnyksellä.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Heikki HalttunenSAJL Nuoriso & koulutuspäällikköPuh:+358 40 596 6644heikki.halttunen@sajl.fi
Janne VainioViestintäpäällikköPuh:+358 400400171Puh:+358 400400171janne.vainio@sajl.fi
Kuvat
Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry
Vuonna 1979 perustettu Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry (SAJL) järjestää ja hallinnoi amerikkalaisen jalkapallon ja lippupallon kilpailu- ja harrastustoimintaa Suomessa. Jenkkifutisllitto on Suomen Olympiakomitean sekä amerikkalaisen jalkapallon maailmanliitto IFAF:n jäsen. Vuoden 2025 alussa amerikkalaisen jalkapallon liittoon kuuluu 36 jäsenseuraa ympäri Suomea.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry
Italia ja Iso-Britannia lippupallon Euroopan mestareiksi – Suomen joukkueet sijoittuivat 13. ja 14. sijalle27.9.2025 23:26:25 EEST | Tiedote
Pariisissa 27.9.2025 päättyneessä lippupallon EM-turnauksessa Iso-Britannian naiset puolustivat mestaruuttaan voittamalla Itävallan jännittävässä finaalissa jatkoajalla 34–33. Miesten sarjassa Italia nappasi Euroopan mestaruuden kaatamalla Itävallan 27–19. Suomen naiset sijoittuivat turnauksessa 13. sijalle ja miehet 14. sijalle.
Suomen lippupallomaajoukkueilla voittoisa päivä26.9.2025 15:56:14 EEST | Tiedote
Suomen miesten ja naisten lippupallomaajoukkueet voittivat ottelunsa EM-turnauksen lohkovaiheen päätöspäivänä. Suomen naiset kukistivat Turkin ja miehet Belgian sekä Puolan.
Suomen lippupallojoukkueille tappiollinen avaus EM-turnauksessa25.9.2025 20:08:34 EEST | Tiedote
Suomen lippupallomiehet sekä naiset hävisivät ottelunsa EM-turnauksen avauspäivänä Pariisissa. Naiset taipuivat Tsekeille, Ukrainalle ja Iso-Britannialle ja miehet Tanskalle, Slovenialle sekä Saksalle.
Suomen naiset ja miehet tappioon lippupallon EM-avauksissaan25.9.2025 12:07:36 EEST | Tiedote
Suomen miesten lippupallomaajoukkue avasi EM-turnauksensa 27–12 tappiolla Tanskalle torstain aamuottelussa Pariisissa. Naisten avausottelu päättyi Tšekin 26–20 voittoon.
Askel kohti olympiahaavetta – lippupallon EM-kisat käyntiin torstaina Pariisissa24.9.2025 21:46:34 EEST | Tiedote
Pariisin EM-turnaus voi ratkaista Suomen pääsyn vuoden 2026 MM-kisoihin ja viedä askeleen lähemmäs Los Angelesin olympialaisia. Turnauksen ottelut ovat seurattavissa suorana IFAF TV -striimauspalvelussa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme