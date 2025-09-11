Uhkasakolla tehostetut määräykset yhdeksälle hyvinvointialueelle ja HUS-yhtymälle

Valvira määräsi maaliskuussa 2024 neljätoista hyvinvointialuetta ja HUS-yhtymän saattamaan kiireettömän erikoissairaanhoitoon pääsyn lainmukaiseksi 31.3.2025 mennessä. Alueilla on tehty toimenpiteitä hoitoon pääsyn parantamiseksi, ja osalla alueista tilanne on parantunut selvästi, mutta ei lainmukaiseksi.

Uhkasakolla tehostetun määräyksen saaneet hyvinvointialueet ja HUS-yhtymä sekä niille asetettujen uhkasakkojen määrät ovat:

HUS-yhtymä, 8,5 milj. euroa

Kainuu, 0,25 milj. euroa

Kanta-Häme (Oma Häme), 1,0 milj. euroa

Keski-Suomi, 2,0 milj. euroa

Pohjois-Karjala (Siun sote), 2,0 milj. euroa

Pohjois-Pohjanmaa (Pohde), 3,0 milj. euroa

Pohjois-Savo, 1,2 milj. euroa

Päijät-Häme, 1,0 milj. euroa

Satakunta, 1,5 milj. euroa

Varsinais-Suomi (Varha), 3,5 milj. euroa.



Uhkasakon määrää arvioitaessa on otettu huomioon valvottavan organisaation koko sekä se, kuinka vakavana ja pitkään kiireettömään erikoissairaanhoitoon pääsyn lainvastainen tilanne on jatkunut. Lisäksi on otettu huomioon, miten tilanne on kehittynyt maaliskuun 2024 jälkeen.

Valvira antaa lisäksi Etelä-Pohjanmaan, Lapin, Pirkanmaan (Pirha), Pohjanmaan ja Etelä-Karjalan hyvinvointialueille kehotuksen saattaa kiireettömään erikoissairaanhoitoon pääsy alueellaan lainmukaiseksi mahdollisimman nopeasti. Niiden tilanne on parantunut suhteellisesti enemmän uhkasakolla tehostetun määräyksen saaneiden tilanteeseen verrattuna. Etelä-Karjalan hyvinvointialue saa kehotuksen ensimmäistä kertaa.

Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen (Soite) valvonta on vielä kesken, ja Valvira tekee päätöksen asiassa myöhemmin. Etelä-Savon ja Kymenlaakson hyvinvointialueita koskevat valvonnat Valvira päätti kesäkuussa 2025 ilman jatkotoimia.

Valviran toiminta päättyy vuoden lopussa. Tehtävät siirtyvät uuteen valtakunnalliseen Lupa- ja valvontavirastoon, joka aloittaa toimintansa 1.1.2026. Kiireettömän erikoissairaanhoidon pääsyn valvonta jatkuu Lupa- ja valvontavirastossa.

