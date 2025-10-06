Varmalta analyysi työkykyjohtamisen vaikuttavuuden arviointiin: aktiivinen työkykyjohtaminen vähentää työkyvyttömyyttä

Työkykyjohtamisen merkitys ymmärretään suomalaisessa työelämässä laajasti, mutta sen vaikuttavuuden mittaaminen on osoittautunut haastavaksi.

– Käytössä olevat mittarit, kuten työkyvyttömyyseläkkeiden alkavuus kokonaisuuden tasolla, ovat liian karkeita tai vaikuttavuudesta käytetään laskelmia, joiden perusteet ovat vaihtelevia. Subjektiiviset arviot vaikuttavuudesta eivät ole luotettavia. Myös Finanssivalvonta on korostanut vaikuttavuuden arvioinnin tärkeyttä. Tarve selkeälle ja työkykyjohtamisen kehittämiseen soveltuvalle mittarille on ilmeinen, Varman työkykyjohtaja Pauli Forma sanoo.

Aktiivisen työkykyjohtamisen säästövaikutusten potentiaali yli 180 miljoonaa euroa

Varman kehittämä malli perustuu kysymykseen siitä, kuinka suuri vaikutus työnantajan aktiivisella työkykyjohtamisella on työkykyisiin työvuosiin. Työkykyisten työvuosien avulla olemme analysoineet myös mahdollista säästövaikutusta arvioimalla, kuinka suuri ero työkykyjohtamisessa on aktiivisten ja passiivisten yritysten välillä. Olemme vertailleet, kuinka paljon aktiiviset ja passiiviset työpaikat eroavat, ja miten näiden ryhmien työkyvyttömyysetuuksien alkavuus pidemmällä aikavälillä kehittyy suhteessa toisiinsa. Yhdistämällä nämä olemme laskeneet euromääräisen arvion vaikuttavuudesta.

– Aktiivisten ja passiivisten työpaikkojen työntekijöiden työkykyiset työvuodet eroavat selkeästi. Arviomme mukaan tämä ero aktiivisen työkykyjohtamisen hyväksi tarjoaa vuotuisen säästövaikutusten potentiaalin, joka on yli 180 miljoonaa euroa koko yksityisellä sektorilla, johtava asiantuntija Riku Louhimo kertoo.

Vaikka eri toimialoilla on erilainen työkyvyttömyysriski, työnantajan on omalla aktiivisuudellaan mahdollista vaikuttaa työkyvyttömyyteen ja siitä tuleviin kustannuksiin.

– Aktiivinen työkykyjohtaminen lisää työkykyisiä työvuosia toimialasta riippumatta. Suurinta lisäys on paljon työkyvyttömyyttä omaavilla toimialoilla, Riku Louhimo korostaa.

– Varmassa vaikuttavuus on työkykypalvelujen ydinteema. Se on tärkeää Varman oman vakuutuskannan työkyvyttömyysriskin hallinnassa ja tuo myös arvoa asiakkaille, kun työkyvyttömyyden kustannukset alenevat. Haluamme myös edistää vaikuttavuuden arviointia koko alalla, ja siksi olemme työssämme poikkeuksellisen läpinäkyviä. Olemme jo käyneet teemasta vuoropuhelua keskeisten sidosryhmien kanssa ja tulemme jatkamaan tätä työtä, Pauli Forma kertoo.