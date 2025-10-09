Lisää tukea kotiutuville potilaille
Uusi avohoitoon siirtyviä potilaita tukeva tiimi on aloittanut Vaasassa 8. syyskuuta. Kotiutumisen tuki -tiimin ansiosta potilas voi siirtyä osastolta tai päivystyksestä kotiin, vaikka hän tarvitsisi ulkopuolista apua eikä hänellä ole kotihoidon asiakkuutta. Apu voi olla lääketieteellistä hoitoa tai sosiaalista tukea.
Palvelun tavoitteena on nopeuttaa sairaalasta kotiutumista, tuoda turvallisuutta asiakkaalle kotiutuessa ja vähentää 48 tunnin sisällä päivystykseen palaavien määrää.
Kotiutumisen tuki -tiimi auttaa potilasta enintään 10 vuorokauden ajan ja jos tarvetta yhä on, hänelle järjestetään kotihoidon asiakkuus tai tehostettua kotikuntoutusta. Käyntien välisen ajan potilaan tulee pärjätä itsenäisesti tai esimerkiksi omaisen tukemana.
– Tiedetään, että kuntoutuvan ihmisen toimintakyky kohenee nopeammin kotioloissa kuin sairaalaympäristössä, kuntoutuspalvelujen ylihoitaja Paula Kullas sanoo.
Kotiutumisen tuki -tiimissä työskentelee sairaanhoitajia, lähihoitajia, hoiva-avustajia, fysioterapeutti ja toimintaterapeutti. Lisäksi arkisin on mahdollista konsultoida geriatria.
Uusi toimintamuoto on osa hyvinvointialueen työtä 24/7-palveluiden kehittämisessä ja satsaus potilaiden yhä nopeampaan saamiseen oikealle hoitotasolle. Kuukauden käytössä ollut palvelu on lähtenyt toimimaan hyvin.
– Kolmen ensimmäisen viikon aikana tiimillä on ollut 50 asiakasta eli tarvetta on ollut. Teemme koko ajan yhteistyötä kotihoidon kanssa ja kotiutumisen tuen tarve riippuu myös siitä, mikä tilanne kotihoidossa on, Kullas kertoo.
Kotiutumisen tuki -tiimin palvelua on tarkoitus jatkossa laajentaa ympäristökuntiin.
Muita palveluita osastohoidon jälkeen tai sen sijaan ovat kotisairaala, kotikuntoutus sekä kotihoito, jotka ovat saatavilla koko alueella. Lisäksi Vaasan ja Pietarsaaren alueella toimii tehostettu kotikuntoutus ja liikkuva sairaala.
Paula KullasVt. Ylihoitaja, KuntoutuspalvelutPuh:044 475 0535paula.kullas@ovph.fi
