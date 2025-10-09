Uusi yrityskohtainen työehtosopimus Teese Botnia Oy:lle turvaa työehtoja ja rajoittaa irtisanomisia

Ammattiliitto JHL ja Teese Botnia Oy ovat saavuttaneet sopimuksen uudesta yrityskohtaisesta työehtosopimuksesta vuosille 2025–2028.

Uusi työehtosopimus tuo työntekijöille paremman turvan ja ennustettavuutta tilanteessa, jossa koko hyvinvointialueen talous on rajussa säästöpaineessa.

Sopimus astuu takautuvasti voimaan 1.5.2025 ja rakenteellisten muutosten osalta 1.1.2026.

– Neuvottelut olivat vaikeat, sillä säästöjä oli pakko löytää. Vaihtoehtona olisi ollut siirtyminen alojen yleissitoviin työehtosopimuksiin, mikä olisi merkinnyt työntekijöille selvästi heikompia työntekemisen ehtoja. Nyt pääsimme ratkaisuun, jolla säilytettiin säädylliset työehdot ja sovittiin samalla palkankorotuksista tuleville vuosille. Tämä ratkaisu kuitenkin turvaa henkilöstön jaksamista ja työpaikkojen jatkuvuutta, JHL:n neuvottelupäällikkö Teppo Järnstedt sanoo.

Sopimus sisältää palkankorotukset vuosille 2025–2027, kokeiluja työn ja perheen yhteensovittamisen parantamiseksi sekä työryhmiä palkkausjärjestelmän uudistamiseksi ja sopimuksen seurantaa varten. Rakenteelliset muutokset astuvat voimaan 1.1.2026, mikä antaa hieman lisäaikaa työntekijöiden arjen sopeuttamiselle.

Hyvinvointialueen ja Vaasan kaupungin säästöpaineet varjostavat tilannetta

JHL kuitenkin muistuttaa, että sopimuksella ei ratkaista koko alan suurinta ongelmaa – hyvinvointialueiden ja kaupunkien jatkuvia ja hallitsemattomia säästöjä.

TeeSe Botnia tarjoaa Pohjanmaalla puhdistus-, ruoka-, kiinteistö- ja logistiikkapalveluita.

– Hyvinvointialueet säästävät itsensä hengiltä, ja seuraukset näkyvät suoraan palveluissa ja työntekijöiden arjessa. Vastuu tästä tilanteesta on ennen kaikkea poliittisilla päättäjillä sekä Vaasan alueen poliittisilla ratkaisuilla. Meidän jäsenemme joutuvat kantamaan seuraukset, JHL:n toimialajohtaja Mari Keturi painottaa.

JHL korostaa, että uuden työehtosopimuksen solmiminen oli tärkeä osoitus henkilöstön, työnantajan ja liiton yhteisestä tahdosta turvata työehdot vaikeassakin tilanteessa.

– Sopimus tuo vakautta arkeen ja antaa mahdollisuuden kehittää työelämää yhdessä. Vaikka ratkaisu ei ollut helppo, se on kuitenkin työntekijöiden kannalta paras mahdollinen tässä tilanteessa. Haluan kiittää kaikkia neuvotteluissa mukana olleita aktiivisesta ja vastuullisesta työstä, Keturi kiteyttää.