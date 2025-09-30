A-Insinöörit Uuden Ilmailumuseon rakennetekniseksi suunnittelijaksi

Suomen Ilmailumuseosäätiön hankkeessa rakennetaan ilmailun historiaa esittelevälle valtakunnalliselle vastuumuseolle uudet tilat Vantaalle Aviapoliksen ytimeen, nykyisen Ilmailumuseon viereen. Tavoitteena on houkutella uuteen museokeskukseen yli 100 000 kävijää vuosittain.

Uusi museo rakennetaan yhteistoiminnallisena kokonaisvastuu-urakkana, jonka suunnittelua on valittu jatkamaan Rakennusliike Lapti yhdessä pääsuunnittelija PES-Arkkitehtien, A-Insinöörien rakennesuunnittelijoiden, museon henkilökunnan, rakennuttamisen asiantuntijoiden sekä muiden teknisten suunnittelijoiden kanssa.

Suomen Ilmailumuseosäätiö ja Lapti allekirjoittivat kehitysvaiheen sopimuksen torstaina 9.10.2025. A-Insinöörit vastaa museon rakennesuunnittelun lisäksi rakennuksen akustiikka- ja AV-suunnittelusta.

– On hienoa päästä suunnittelemaan ilmailun ja museotoiminnan näkökulmasta merkittävää rakennusta. Yhdessä PES-Arkkitehtien, Laptin ja käyttäjien kanssa pystymme yhdistämään museon kunnianhimoiset toiminnalliset ja arkkitehtuuriset tavoitteet kustannusviisaasti. Tarkoituksenamme on osoittaa, miten optimoidulla rakennejärjestelmällä voidaan saada aikaan arkkitehtuurisesti näyttävä ja kaunis rakennus ja mahdollistaa laadukas toiminta seinien sisällä, A-Insinöörien yksikönjohtaja Jussi Vaiste toteaa.

Ilmailua esitteleviin, vaihtuviin näyttelyihin tarkoitettujen ja toiminnallisesti monikäyttöisten tilojen rakenneteknisessä suunnittelussa korostuvat muun muassa pitkät jännevälit, modulaariset ripustusjärjestelmät sekä esteettömyys.

Tarkoituksena on, että noin 7 000 m² museorakennus ei ainoastaan esittele ilmailun maailmaa, vaan ilmentää sitä rakenteessaan ja muotokielessään. Rungossa ja verhoilussa tullaan yhdistämään metallia, puuta ja lasia.

Rakentamisen suunnitellaan käynnistyvän kehitysvaiheen jälkeen keväällä 2026. Valtion sekä Vantaan kaupungin rahoittaman uuden museon on tarkoitus avata ovet yleisölle vuodenvaihteessa 2027–2028. Näyttelytoimintaan haetaan yksityistä rahoitusta.

Nykyisen ilmailumuseon näyttelyt Vantaan Aviapoliksessa ovat avoinna normaalisti vuoden 2026 loppuun saakka.