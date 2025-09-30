A-Insinöörit Oy

A-Insinöörit Uuden Ilmailumuseon rakennetekniseksi suunnittelijaksi

9.10.2025 12:47:16 EEST | A-Insinöörit Oy | Tiedote

Jaa

Uudesta Ilmailumuseosta rakennetaan elämyksellinen museokeskus, jonka tavoitteena on houkutella Vantaan Aviapolikseen yli 100 000 kävijää vuosittain. A-Insinöörit ryhtyy vastaamaan yhteistoiminnallisesti toteutettavan hankkeen rakenneteknisestä suunnittelusta yhteistyössä Laptin ja PES-Arkkitehtien sekä Suomen Ilmailumuseosäätiön kanssa.

Kilpailuvaiheen näkemys Uudesta Ilmailumuseosta. Julkisivussa käytetyt materiaalit kuten alumiini, lasi ja puu muistuttavat ilmassa liitävistä koneista. Havainnekuva: PES-Arkkitehdit (Kilpailuvaiheen näkemys)
Kilpailuvaiheen näkemys Uudesta Ilmailumuseosta. Julkisivussa käytetyt materiaalit kuten alumiini, lasi ja puu muistuttavat ilmassa liitävistä koneista. Havainnekuva: PES-Arkkitehdit

Suomen Ilmailumuseosäätiön hankkeessa rakennetaan ilmailun historiaa esittelevälle valtakunnalliselle vastuumuseolle uudet tilat Vantaalle Aviapoliksen ytimeen, nykyisen Ilmailumuseon viereen. Tavoitteena on houkutella uuteen museokeskukseen yli 100 000 kävijää vuosittain.

Uusi museo rakennetaan yhteistoiminnallisena kokonaisvastuu-urakkana, jonka suunnittelua on valittu jatkamaan Rakennusliike Lapti yhdessä pääsuunnittelija PES-Arkkitehtien, A-Insinöörien rakennesuunnittelijoiden, museon henkilökunnan, rakennuttamisen asiantuntijoiden sekä muiden teknisten suunnittelijoiden kanssa.

Suomen Ilmailumuseosäätiö ja Lapti allekirjoittivat kehitysvaiheen sopimuksen torstaina 9.10.2025. A-Insinöörit vastaa museon rakennesuunnittelun lisäksi rakennuksen akustiikka- ja AV-suunnittelusta.

– On hienoa päästä suunnittelemaan ilmailun ja museotoiminnan näkökulmasta merkittävää rakennusta. Yhdessä PES-Arkkitehtien, Laptin ja käyttäjien kanssa pystymme yhdistämään museon kunnianhimoiset toiminnalliset ja arkkitehtuuriset tavoitteet kustannusviisaasti. Tarkoituksenamme on osoittaa, miten optimoidulla rakennejärjestelmällä voidaan saada aikaan arkkitehtuurisesti näyttävä ja kaunis rakennus ja mahdollistaa laadukas toiminta seinien sisällä, A-Insinöörien yksikönjohtaja Jussi Vaiste toteaa.

Ilmailua esitteleviin, vaihtuviin näyttelyihin tarkoitettujen ja toiminnallisesti monikäyttöisten tilojen rakenneteknisessä suunnittelussa korostuvat muun muassa pitkät jännevälit, modulaariset ripustusjärjestelmät sekä esteettömyys.

Tarkoituksena on, että noin 7 000 m² museorakennus ei ainoastaan esittele ilmailun maailmaa, vaan ilmentää sitä rakenteessaan ja muotokielessään. Rungossa ja verhoilussa tullaan yhdistämään metallia, puuta ja lasia.

Rakentamisen suunnitellaan käynnistyvän kehitysvaiheen jälkeen keväällä 2026. Valtion sekä Vantaan kaupungin rahoittaman uuden museon on tarkoitus avata ovet yleisölle vuodenvaihteessa 2027–2028. Näyttelytoimintaan haetaan yksityistä rahoitusta.

Nykyisen ilmailumuseon näyttelyt Vantaan Aviapoliksessa ovat avoinna normaalisti vuoden 2026 loppuun saakka. 

Yhteyshenkilöt

Jussi Vaiste, yksikönjohtaja, teollisuus- ja toimitilasuunnittelu, A-Insinöörit
puh. 040 555 2548
jussi.vaiste@ains.fi

Pia Illikainen, toimitusjohtaja, Suomen Ilmailumuseosäätiö
puh. 044 239 5030
pia.illikainen@ilmailumuseo.fi

Kuvat

Kilpailuvaiheen näkemys Uudesta Ilmailumuseosta. Julkisivussa käytetyt materiaalit kuten alumiini, lasi ja puu muistuttavat ilmassa liitävistä koneista.
Kilpailuvaiheen näkemys Uudesta Ilmailumuseosta. Julkisivussa käytetyt materiaalit kuten alumiini, lasi ja puu muistuttavat ilmassa liitävistä koneista.
Havainnekuva: PES-Arkkitehdit
Lataa
Museoaula Aviabulevardin suuntaan, kilpailuvaiheen näkemys. Monikäyttöiseen, myös tilaisuksiin ja tapahtumiin muuntuvaan aulaan sijoittuvat kahvio, lipunmyynti ja museokauppa.
Museoaula Aviabulevardin suuntaan, kilpailuvaiheen näkemys. Monikäyttöiseen, myös tilaisuksiin ja tapahtumiin muuntuvaan aulaan sijoittuvat kahvio, lipunmyynti ja museokauppa.
Havainnekuva: PES-Arkkitehdit
Lataa
Museon katto muodostaa rakennuksen viidennen julkisivun, joka avautuu sekä Aviapoliksen lukion että hotellin suuntaan, kilpailuvaiheen näkemys.
Museon katto muodostaa rakennuksen viidennen julkisivun, joka avautuu sekä Aviapoliksen lukion että hotellin suuntaan, kilpailuvaiheen näkemys.
Havainnekuva: PES-Arkkitehdit
Lataa

Tietoa julkaisijasta

A-Insinöörit (AINS Group) on suomalainen, ennakkoluuloton kiinteistö- ja rakennusalan suunnittelu- ja konsulttitalo. Luomme yhdessä parasta rakennettua ympäristöä ja haastamme koko alaa uudistumaan kestävästi. 1 350 hengen asiantuntijayhteisömme tarjoaa talo-, teollisuus- ja infrahankkeisiin suunnittelu- ja projektijohtopalvelut kuudella liiketoiminta-alueella: rakennuttaminen, arkkitehtisuunnittelu, rakennesuunnittelu, korjaussuunnittelu, teollisuus- ja talotekniikka sekä yhdyskunta- ja ympäristösuunnittelu. Toimimme 19 toimipaikalla Suomessa ja kansainvälisesti.

A-Insinöörit – ihmisiä, joiden kanssa rakennat rohkeasti parempaa. www.ains.fi

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta A-Insinöörit Oy

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye