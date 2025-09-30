A-Insinöörit Uuden Ilmailumuseon rakennetekniseksi suunnittelijaksi
Uudesta Ilmailumuseosta rakennetaan elämyksellinen museokeskus, jonka tavoitteena on houkutella Vantaan Aviapolikseen yli 100 000 kävijää vuosittain. A-Insinöörit ryhtyy vastaamaan yhteistoiminnallisesti toteutettavan hankkeen rakenneteknisestä suunnittelusta yhteistyössä Laptin ja PES-Arkkitehtien sekä Suomen Ilmailumuseosäätiön kanssa.
Suomen Ilmailumuseosäätiön hankkeessa rakennetaan ilmailun historiaa esittelevälle valtakunnalliselle vastuumuseolle uudet tilat Vantaalle Aviapoliksen ytimeen, nykyisen Ilmailumuseon viereen. Tavoitteena on houkutella uuteen museokeskukseen yli 100 000 kävijää vuosittain.
Uusi museo rakennetaan yhteistoiminnallisena kokonaisvastuu-urakkana, jonka suunnittelua on valittu jatkamaan Rakennusliike Lapti yhdessä pääsuunnittelija PES-Arkkitehtien, A-Insinöörien rakennesuunnittelijoiden, museon henkilökunnan, rakennuttamisen asiantuntijoiden sekä muiden teknisten suunnittelijoiden kanssa.
Suomen Ilmailumuseosäätiö ja Lapti allekirjoittivat kehitysvaiheen sopimuksen torstaina 9.10.2025. A-Insinöörit vastaa museon rakennesuunnittelun lisäksi rakennuksen akustiikka- ja AV-suunnittelusta.
– On hienoa päästä suunnittelemaan ilmailun ja museotoiminnan näkökulmasta merkittävää rakennusta. Yhdessä PES-Arkkitehtien, Laptin ja käyttäjien kanssa pystymme yhdistämään museon kunnianhimoiset toiminnalliset ja arkkitehtuuriset tavoitteet kustannusviisaasti. Tarkoituksenamme on osoittaa, miten optimoidulla rakennejärjestelmällä voidaan saada aikaan arkkitehtuurisesti näyttävä ja kaunis rakennus ja mahdollistaa laadukas toiminta seinien sisällä, A-Insinöörien yksikönjohtaja Jussi Vaiste toteaa.
Ilmailua esitteleviin, vaihtuviin näyttelyihin tarkoitettujen ja toiminnallisesti monikäyttöisten tilojen rakenneteknisessä suunnittelussa korostuvat muun muassa pitkät jännevälit, modulaariset ripustusjärjestelmät sekä esteettömyys.
Tarkoituksena on, että noin 7 000 m² museorakennus ei ainoastaan esittele ilmailun maailmaa, vaan ilmentää sitä rakenteessaan ja muotokielessään. Rungossa ja verhoilussa tullaan yhdistämään metallia, puuta ja lasia.
Rakentamisen suunnitellaan käynnistyvän kehitysvaiheen jälkeen keväällä 2026. Valtion sekä Vantaan kaupungin rahoittaman uuden museon on tarkoitus avata ovet yleisölle vuodenvaihteessa 2027–2028. Näyttelytoimintaan haetaan yksityistä rahoitusta.
Nykyisen ilmailumuseon näyttelyt Vantaan Aviapoliksessa ovat avoinna normaalisti vuoden 2026 loppuun saakka.
Yhteyshenkilöt
Jussi Vaiste, yksikönjohtaja, teollisuus- ja toimitilasuunnittelu, A-Insinöörit
puh. 040 555 2548
jussi.vaiste@ains.fi
Pia Illikainen, toimitusjohtaja, Suomen Ilmailumuseosäätiö
puh. 044 239 5030
pia.illikainen@ilmailumuseo.fi
Kuvat
Tietoa julkaisijasta
A-Insinöörit (AINS Group) on suomalainen, ennakkoluuloton kiinteistö- ja rakennusalan suunnittelu- ja konsulttitalo. Luomme yhdessä parasta rakennettua ympäristöä ja haastamme koko alaa uudistumaan kestävästi. 1 350 hengen asiantuntijayhteisömme tarjoaa talo-, teollisuus- ja infrahankkeisiin suunnittelu- ja projektijohtopalvelut kuudella liiketoiminta-alueella: rakennuttaminen, arkkitehtisuunnittelu, rakennesuunnittelu, korjaussuunnittelu, teollisuus- ja talotekniikka sekä yhdyskunta- ja ympäristösuunnittelu. Toimimme 19 toimipaikalla Suomessa ja kansainvälisesti.
A-Insinöörit – ihmisiä, joiden kanssa rakennat rohkeasti parempaa. www.ains.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta A-Insinöörit Oy
Jussi Vaiste johtamaan A-Insinöörien teollisuus- ja toimitilarakenteiden suunnitteluyksikköä30.9.2025 10:09:00 EEST | Tiedote
Teräsrakennesuunnittelun ja maanjäristysten erikoisosaajana tunnettu Jussi Vaiste on nimitetty yksikönjohtajaksi vastaamaan A-Insinöörien suunnittelupalveluista vaativissa teollisuus- ja sairaalahankkeissa.
A-Insinöörit ihanteellisimpien työnantajien kärkeen – sijoitus tekniikan alalla kahdeksas15.9.2025 12:01:40 EEST | Tiedote
Rakentamisen ja teollisuuden konsulttiyhtiö A-Insinöörit on jälleen vahvistanut asemaansa yhtenä Suomen houkuttelevimmista työnantajista. Yhtiö sijoittui Universumin vuoden 2025 ammattilaistutkimuksessa kahdeksanneksi Suomen tekniikan alan työnantajien joukossa. Suunnittelu- ja rakennusalan työpaikoista A-Insinöörit on toiseksi halutuin.
Tampereen Teatteri korjattiin uuteen loistoon – katsojaolosuhteet ja akustiikka paranivat27.8.2025 09:21:49 EEST | Tiedote
Tampereen Teatterin mittava peruskorjaus on valmistunut. Uusi tekniikka on tuotu 112-vuotiaan teatteritalon sisään rakennuksen henki ja teatterisalin kiitelty akustiikka säilyttäen. A-Insinöörit vastasi korjauksen rakenne-, palo- ja akustiikkasuunnittelusta sekä kustannuslaskennasta.
Bolt Arenan valaistus uusittiin ledeihin – energiankulutuksessa ja huollossa merkittäviä säästöjä19.8.2025 09:25:00 EEST | Tiedote
Helsingin Töölössä sijaitsevan jalkapallostadionin Bolt Arenan valaistusremontti on valmistunut. Uudet ledit takaavat kansainvälisten pelien vaatiman korkealaatuisen valotason ja tuovat merkittävää energiansäästöä. A-Insinöörit vastasi valaistusuudistuksen rakennuttamisesta.
A-Insinöörit Vantaan ratikkavarikon suunnittelijaksi – vähähiilisyys ohjaa suunnittelua4.8.2025 09:01:57 EEST | Tiedote
A-Insinöörit on solminut sopimuksen Vantaan ratikkaan kuuluvan Vaaralan varikon rakennesuunnittelusta Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenteen kanssa. Varikko tulee palvelemaan Vantaalle suunniteltua raitiovaunuliikennettä.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme