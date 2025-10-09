Tutkimus: Lähes kaikki yli 55-vuotiaat ovat ostaneet ravintolisiä – vain puolet keskustelee niistä lääkärin kanssa

"Tutkimuksessa tarkasteltiin ikääntyvien ostopolkuja, arvoja ja asenteita. Tutkimus vahvisti aikaisempia näkemyksiä, mutta antoi myös uutta ja yllättävääkin tietoa. Vaikka tutkimuksessa keskityttiin erikoiskauppaan, niin halusimme, että terveystuotteiden osalta selvitetään myös ravintolisien rajapintaa terveydenhuoltoon,” sanoo Suomen Terveystuotekauppiaiden Liiton toiminnanjohtaja Mika Rönkkö.

Tutkimukseen vastanneista yli 55-vuotiaista 83 prosenttia kertoi käyttävänsä tällä hetkellä lääkärin määräämiä lääkkeitä. Näistä puolet (52 prosenttia) ei ole keskustellut terveystuotteiden käytöstä lääkkeitä määränneen lääkärin kanssa.

“On yllättävää, kuinka moni jättää kertomatta lääkärille ravintolisien käytöstä. Tätä ilmiötä kannattaisi tutkia laajemminkin ja lisää,” Rönkkö toteaa.

"Tutkimuksen perusteella 80 prosentilla yli 55-vuotiaista on jonkinlainen vitamiini- tai kivennäisaineravintolisä kodin hyllyllä. Tämä osoittaa, että terveystuotteet ovat vakiintuneet ikääntyvillä osaksi arkea ja hyvinvoinnista huolehtimista. Ravintolisien käyttö tulisi huomioida nykyistä paremmin osana suunnitelmallista ja turvallista itsehoitoa. Ihmisten halu hoitaa terveyttään kannattaisi kääntää yhteiskunnassa voimavaraksi, varsinkin kun terveydenhoitomme on hyvin haastavassa tilanteessa,” Rönkkö jatkaa.

Monelle ravintolisien käyttö liittyy arjen hyvinvointiin, jaksamiseen, ravitsemukseen ja sairauksien ennaltaehkäisyyn. Yli 55-vuotiaat tavoittelevat ravintolisillä parempaa unta ja hoitavat niillä myös nivelvaivojaan.

Tutkimuksessa terveystuotteiden tärkeimmiksi valintaperusteiksi nousivat laatu, vaikutusten varmuus ja luotettava ostopaikka. Ikääntyneet eivät tee terveystuoteostoksia hinta edellä. He arvostavat tuotteita, joiden taustalla on luotettavaa tietoa, tuttuja brändejä ja sitä, että kaupasta saa asiantuntevaa palvelua.

Tuttuus ja palvelu ohjaavat ikääntyviä

Yli 55-vuotiaat ostavat terveystuotteensa pääasiassa apteekeista (57 %), päivittäistavarakaupoista ja tavarataloista (50 %), verkkokaupoista (14 %) sekä luontaistuote- ja terveyskaupoista (10 %).

Fyysinen asiointi kivijalkakaupassa – olipa kyse apteekista tai terveyskaupasta – tuo monelle turvallisuutta ja mahdollisuuden henkilökohtaiseen neuvontaan. Tutkimuksen mukaan myös verkkokaupassa luotetaan ensisijaisesti kotimaisiin toimijoihin. Tuttujen kotimaisten yritysten palvelut koetaan selkeiksi ja turvallisiksi.

Tutkimus vahvistaa sitä huomiota, että terveyskaupoilla ja muilla erikoiskaupan toimijoilla on tärkeä rooli siinä, miten ikääntyvät suomalaiset pystyvät ylläpitämään omaa hyvinvointiaan ja toimintakykyään.

Ikääntyneiden kuluttajien asenteet kertovat muutoksesta: hyvinvointia halutaan edistää ennakoivasti ja omaehtoisesti. Tutkimus antaa myös viitteitä siitä, että ihmisten kiinnostus mitata omaa ravitsemustilaansa on kasvussa. Yli 55 -vuotiaista jo 32 prosenttia ilmoitti, että on mitannut vitamiini- ja kivennäisainetasojaan.

“On rohkaisevaa, että yhä useampi haluaa seurata omaa ravitsemustilaansa ja ymmärtää, miten ravintotekijät vaikuttavat jaksamiseen ja hyvinvointiin. Mittaaminen lisää terveystietoisuutta ja tukee vastuullista itsehoitoa – ja siinä terveyskaupat voivat olla tärkeä kumppani. Kun tuotteiden valinta perustuu tietoon ja asiantuntemukseen, syntyy hyvinvointia, joka kantaa pitkälle,” Rönkkö summaa.

Lisätietoa ETU ry:n yli 55-vuotiaiden ostopolkututkimuksesta ETU ry:n verkkosivuilta.

Liitteenä tutkimuksen terveystuotteet-osio.