Kymenlaakson Sähkö Oy:n osavuosikatsaus 1.1.–31.8.2025: Vahvistimme asemaamme toiminta-alueemme suurjännitteisen sähköverkon kehittäjänä

Lämmin alkutalvi vähensi sähkönkulutusta edellisvuoteen verrattuna, ja yhtiön jakelualueella käytettiin sähköä noin 2 prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna. Toimitusvarmuuden osalta katsauskauden sääolosuhteet olivat vakaat, ja laajoilta suurhäiriötilanteilta vältyttiin.

Sähköntuotanto yhtiön tuotanto-osuuksilla pysyi edellisvuoden tasolla ja oli 339 (342) GWh. Yhtiön investoinnit tuuli- ja aurinkovoiman tuotantokohteisiin ovat valmistumassa loppuvuodesta, ja tulevat kasvattamaan hiilineutraalin sähköntuotantomme määrää merkittävästi.

-Heinäkuussa päätökseen saatu Kaakon Alueverkon hankinta vahvistaa asemaamme toiminta-alueemme suurjännitteisen sähköverkon omistajana ja kehittäjänä, sanoo toimitusjohtaja Aku Pyymäki. Toimialueellemme on suunnitteilla useita teollisen mittakaavan sähköntuotanto- ja kulutushankkeita. Näiden hankkeiden toteutus vaatii vahvaa sähköverkkoa, ja tulee edellyttämään myös merkittäviä investointeja sähkönsiirtoverkkoihin, jatkaa Pyymäki.

Konsernin tunnusluvut

Konsernin tunnusluvut 1.1.–31.8.2025 1.1.–31.8.2024 2024 liikevaihto M€ 69,8 68,9 108,5 liikevoitto M€ 14,0 19,6 29,0 liikevoitto% 20,0 29,4 26,7 omavaraisuusaste% 34,9 32,6 34,7 quick ratio 1,8 1,7 2,0

Sähköverkon investoinnit etenevät suunnitellusti

Sähköverkon toimitusvarmuutta parantavat maakaapelointi- ja muut verkostoinvestoinnit ovat vuonna 2025 noin 26 miljoonaa euroa. Keskijänniteverkkoa uusitaan ilmajohdoista maakaapeliksi noin 60 kilometrin matkalla, ja kaapelointiaste nousee noin 35 prosenttiin. Katsauskauden loppuun mennessä jo yli 41 000 asiakkaallemme oli asennettu uuden sukupolven sähkömittari.

Kaakon Alueverkko Oy hankittiin heinäkuussa kokonaan Kymenlaakson Sähköverkko Oy:n omistukseen. Kaakon Alueverkko Oy:n tehtävänä on varmistaa sähkön toimitusvarmuutta ylläpitämällä ja kehittämällä suurjänniteverkkoa Etelä-Kymenlaaksossa.

Edellisvuotta huomattavasti lämpimämpi talvi vähensi sähkönkulutusta edellisvuoteen verrattuna. Yhtiön jakelualueella käytettiin katsauskaudella sähköä 773 (799) GWh, mikä on noin 2 prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna.

Tuotannon investointikohteet valmistuvat

Sähköntuotannon tuotanto-osuuskapasiteettimme lisääntyy, kun Lestijärven tuulivoimapuisto valmistuu loppuvuoden aikana. KSOY omistaa 10 prosenttia puistosta, joka on valmistuessaan Suomen suurin.

KSOY on myös yksi rakenteilla olevan Heininevan aurinkovoimapuiston omistajista. Puisto on ensimmäisiä teollisen mittakaavan aurinkohankkeita Suomessa, ja sen kaupallinen tuotanto käynnistyy vuoden 2026 alussa. Puistossa on yhteensä 123 000 aurinkopaneelia, joiden asennus saatiin valmiiksi elokuussa 2025.