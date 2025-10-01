Asukkaat toivovat kunnossapidolta panostusta haitallisten vieraslajien torjumiseen

Kangasalan kaupunki luo uutta kunnossapitoluokitusta (RAMS 2020 -luokitus) kaupungin viheralueille. Viheralueet jakautuvat tulevaisuudessa kolmeen pääluokkaan: rakennetut viheralueet (esim. puistot ja liikuntaan sopivat toiminnalliset alueet), avoimet viheralueet (esim. niityt) ja metsät.

Asukkaiden näkemyksiä erilaisten viheralueiden toimivuudesta, turvallisuudesta ja siisteydestä kartoitettiin kyselyllä elokuun lopussa. Kyselyyn vastasi 73 henkilöä. Vastaajista yli 80 % oli naisia. Ahkerimmin vastasivat 51–65-vuotiaat, joita oli lähes 40 % vastaajista.

Haitallisten vieraslajien torjuntaan ja näkymien avaamiseen tulee panostaa

Kyselyssä kartoitettiin asukkaiden toiveita toimenpiteistä, joilla edistetään luonnon monimuotoisuutta ja ilmastonmuutokseen sopeutumista Kangasalan viheralueilla. Kaikissa kunnossapitoluokissa kärkikastiin nousi haitallisten vieraslajien torjuminen. Rakennetuilla viheralueilla toivottiin lisäksi varjopaikkojen lisäämistä ja puulajiston monipuolistamista. Avoimilla viheraluilla suosituimpina toimenpiteinä pidettiin niittyjen lisäämistä nurmikenttien tilalle ja lahopuiden lisäämistä sekä säilyttämistä. Metsäalueille toivottiin puulajiston monipuolistamista.

Kyselyssä pureuduttiin myös kunnossapidon ongelmiin. Kaikissa kunnossapitoluokissa esiin nousi tässäkin kohdassa haitalliset vieraslajit. Myös umpeen kasvaneet näkymät nousivat ongelmien kärkeen. Rakennetuilla ja avoimilla viheralueilla meluisuus ja roskaisuus raportoitiin viiden suurimman ongelman joukkoon.

Kyselyn avoimissa vastauksissa niityt jakavat mielipiteitä. Toisille niityt aiheuttavat huolta punkkien vuoksi. Osa taas toivoo enemmän kukkivia niittyjä ja harvempaa nurmikon leikkausta pölyttäjien tukemiseksi.

Ulkoilu- ja retkeilyreitit ja niihin liittyvä opastus nähtiin Kangasalla pääosin hyvin toimivina. Suurin osa vastaajista ei ollut myöskään huolissaan luonnon kulumisesta ulkoilu- ja retkeilyreiteillä. Ne, jotka olivat huolissaan, kokivat huolta luonnon kulumisesta Kirkkoharjun, Sorolan ja Kirkkojärven reiteillä. Kyselyyn vastanneista lähes puolet kaipaa lisää talvihoidettuja reittejä metsiin, joilla kävely ja pyöräily talviaikaan on mahdollista.

Kunnossapitoluokitustyön eteneminen

Uuden kunnossapitoluokituksen laatiminen etenee kunnossapidon työntekijöiden näkemysten kartoittamisella ja kunnossapitoluokkien tarkemmalla määrittelyllä. Asukkailla ja muilla sidosryhmillä on mahdollisuus osallistua luokituksen työstämiseen myös työn myöhemmissä vaiheissa työpajan ja työn viimeisessä vaiheessa toteutettavan karttakyselyn kautta. Työn valmistuttua asukkaat voivat löytää kunnossapitoluokituksen kaupungin karttapalvelusta.

Tutustu viheralueiden kunnossapitoa koskevan kyselyn tuloksiin tästä