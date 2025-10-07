Oma Häme jatkaa määrätietoisesti hoitoon pääsyn parantamista – Valvira edellyttää tilanteen korjaamista huhtikuun loppuun mennessä

Valvira on antanut Kanta-Hämeen hyvinvointialueelle uuden määräyksen kiireettömän erikoissairaanhoidon hoitoon pääsyn saattamiseksi lainmukaiseksi 30.4.2026 mennessä.

Määräyksen noudattamista tehostetaan miljoonan euron uhkasakolla, ja hyvinvointialueen on toimitettava Lupa- ja valvontavirastolle selvitys toimenpiteistä ja ajantasaiset seurantatiedot 15.5.2026 mennessä.

Aiempi määräys annettiin maaliskuussa 2024 ja määräajaksi asetettiin 31.3.2025. Oma Häme on toimittanut asiasta Valviralle selvityksiä keväällä ja kesällä 2025. Valvonta jatkuu Lupa- ja valvontavirastossa, joka aloittaa toimintansa vuoden 2026 alussa.

Oma Häme on vuoden aikana lyhentänyt jonoja useilla erikoisaloilla ja saanut osassa palveluja tilanteen jo lainmukaiseksi. Eniten parannusta on tapahtunut urologian ja ortopedian erikoisaloilla sekä suun terveydenhuollon palveluissa, joissa kiireettömään hoitoon pääsy on nopeutunut merkittävästi.

Jonot ovat lyhentyneet, mutta haasteita riittää

Kiireettömään erikoissairaanhoitoon yli 90 vuorokautta ensikäyntiä odottaneiden määrä on laskenut kevään yli 700:sta alle 400 potilaaseen. Jonot ovat yhä pisimmät silmätautien ja ortopedian ensikäynneissä sekä kuulokeskuksen kuntoutuspalveluissa. Yli 180 vuorokautta leikkausta odottaneita oli syyskuun alussa noin 350 potilasta, erityisesti silmätautien, vatsaelinkirurgian, plastiikkakirurgian ja ortopedian erikoisaloilla.

Silmätautien jonotilannetta on purettu monin tavoin, esimerkiksi kaihileikkauspalvelusetelit ovat käytössä. Oma Häme on aloittanut uusien kaihikirurgien kouluttamisen. Työnjakoa eri ammattilaisten välillä kehitetään, jotta silmälääkäreille saadaan lisää vastaanottoaikoja.

Kuntoutuksen puolella suurin haaste on liittynyt kuulokeskukseen, jossa ensikojeen sovitukseen jonotti lokakuun 2025 alussa 574 asiakasta. Heistä 159 oli odottanut yli kuusi kuukautta. Suurin syy jonojen pitkittymiseen on ollut kuulotutkimuksia tekevien audionomien vajaus. Keväällä on koulutettu uusia audionomeja, jotka valmistuvat syksyllä. Lisäksi ostopalvelua on hyödynnetty ja asiakkaille on hankittu ensikojeen sovituksia yksityiseltä sektorilta. Jonot on tarkoitus saada purettua loppuvuoden aikana omana toimintana ja ostopalveluna.

Suun terveydenhuollossa jonoja on puolestaan saatu hyvin hallintaan, alle 10 potilasta on nyt odottanut aikaansa anestesiahammashoitoon yli kuusi kuukautta. Lähetteet käsitellään nyt sataprosenttisesti alle 21 vuorokaudessa.

Tietojen siirtymisessä Oma Hämeestä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen järjestelmiin on ollut ongelmia, joita on korjattu pitkin vuotta. Valviran päätöksen pohjana olevat luvut ovat siksi osittain ristiriidassa Oma Hämeen selvityksissä olleisiin lukuihin. Hyvinvointialueella kehitetään edelleen kirjaamiskäytäntöjä ja -koulutusta, jotta tilastotiedot saadaan tarkemmiksi.

Henkilöstötilanne ja tiedolla johtaminen vahvistuneet

Erikoissairaanhoidon henkilöstön saatavuus on parantunut, ja leikkaussalikapasiteetti on palautunut Kanta-Hämeen keskussairaalassa pandemian edeltävälle tasolle. Myös kirurgian hoitohenkilöstövaje on pienentynyt ja ortopediaan on saatu uusia erikoislääkäreitä.

Potilastietojärjestelmän vaihdon jälkeen tietojohtamista ja raportointia on kehitetty, ja toimintaa seurataan nyt säännöllisesti. Leikkaustoiminnan Opera-toiminnanohjausjärjestelmä tukee nykyisin tiedolla johtamista ja auttaa tunnistamaan poikkeamat ajoissa.

Oma Häme jatkaa hoitoon pääsyn parantamista ja raportoi kehityksestä säännöllisesti valvovalle viranomaiselle. Keväällä 2026 käyttöön otettava Assi-sairaala lisää leikkauskapasiteettia kahdella salilla ja vahvistaa kiireettömän erikoissairaanhoidon kokonaisuutta koko alueella.

– Tavoitteemme on, että jonot lyhenevät pysyvästi ja hoitoon pääsy on laissa säädetyllä tasolla kaikilla erikoisaloilla. Se on ennen kaikkea potilaan etu. Teemme sen eteen töitä joka päivä, sanoo terveydenhuollon toimialajohtaja Jarmo Lappalainen.