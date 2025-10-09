Vaasan kaupunki - Vasa stad

Vasas museer söker verk av Elin Alfhild Nordlund och Eva Topelius Acke

Vasas museer förbereder en utställning om Önningeby konstnärskoloni som bland annat lyfter fram två intressanta konstnärer från sekelskiftet 1800–1900. Elin Alfhild Nordlund (1861–1941) och Eva Topelius Acke (1855–1929).  Museet kartlägger nu deras konstverk i både privata och offentliga samlingar.

Elin Alfhild Nordlund: Främsnabba, Önningsbymuseet

Museets utställningsteam önskar få information om konstverk, konstnärernas karriärer och eventuella fotografier relaterade till deras produktion.

Eva Topelius Acke, född i Nykarleby, var dotter till författaren Zacharias Topelius. Hon studerade konst i Helsingfors, Stockholm, Köpenhamn och S:t Petersburg.  År 1883 studerade hon blommåleri för den danska konstnären Carl Möller och 1884 fördjupade hon sig i akvarellmålning under Luigi Prenazzi.  Hon anslöt sig till Önningeby konstnärskoloni på Åland 1887 och gifte sig 1891 med den svenske konstnären J.A.G Acke.  Även om Eva fortsatte att måla, kom hon att sätta sin makes konstnärskap före sin egen konstnärliga karriär.

Elin Alfhild Nordlund, född i Närpes, studerade vid Åbo ritskola, i Helsingfors, Köpenhamn och Paris. Bland hennes lärare fanns flera betydande konstnärer, exempelvis Peder Severin Krøyer, Julius Paulsen och Adolf von Becker. Från 1889 arbetade hon som teckningslärare och undervisningen fick en central roll i hennes liv.

Delta i kartläggningen

Kontakta gärna utställningsteamet på Vasas museer om du har verk av Eva Topelius Acke eller Elin Alfhild Nordlund, fotografier eller annan information om deras konst. Uppgifter tas emot av amanuens Janna Sirén (tfn 040 530 3285, janna.siren@vasa.fi) och utställningschef Maaria Salo (tfn 040 353 7377, maaria.salo@vasa.fi).

