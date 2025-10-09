Vasas museer söker verk av Elin Alfhild Nordlund och Eva Topelius Acke
Vasas museer förbereder en utställning om Önningeby konstnärskoloni som bland annat lyfter fram två intressanta konstnärer från sekelskiftet 1800–1900. Elin Alfhild Nordlund (1861–1941) och Eva Topelius Acke (1855–1929). Museet kartlägger nu deras konstverk i både privata och offentliga samlingar.
Museets utställningsteam önskar få information om konstverk, konstnärernas karriärer och eventuella fotografier relaterade till deras produktion.
Eva Topelius Acke, född i Nykarleby, var dotter till författaren Zacharias Topelius. Hon studerade konst i Helsingfors, Stockholm, Köpenhamn och S:t Petersburg. År 1883 studerade hon blommåleri för den danska konstnären Carl Möller och 1884 fördjupade hon sig i akvarellmålning under Luigi Prenazzi. Hon anslöt sig till Önningeby konstnärskoloni på Åland 1887 och gifte sig 1891 med den svenske konstnären J.A.G Acke. Även om Eva fortsatte att måla, kom hon att sätta sin makes konstnärskap före sin egen konstnärliga karriär.
Elin Alfhild Nordlund, född i Närpes, studerade vid Åbo ritskola, i Helsingfors, Köpenhamn och Paris. Bland hennes lärare fanns flera betydande konstnärer, exempelvis Peder Severin Krøyer, Julius Paulsen och Adolf von Becker. Från 1889 arbetade hon som teckningslärare och undervisningen fick en central roll i hennes liv.
Delta i kartläggningen
Kontakta gärna utställningsteamet på Vasas museer om du har verk av Eva Topelius Acke eller Elin Alfhild Nordlund, fotografier eller annan information om deras konst. Uppgifter tas emot av amanuens Janna Sirén (tfn 040 530 3285, janna.siren@vasa.fi) och utställningschef Maaria Salo (tfn 040 353 7377, maaria.salo@vasa.fi).
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
amanuens Janna Sirén, tfn 040 530 3285, janna.siren@vaasa.fi
utställningschef Maaria Salo, tfn 040 353 7377, maaria.salo@vaasa.fi
Kuvat
Linkit
I Vasa, Nordens energihuvudstad, är det lätt att vara lycklig.
Vasas museer sköter uppgiften som Österbottens regionala ansvarsmuseum och producerar, lagrar och presenterar vetenskap och konst i regionen samt regionens historia. På våra utställningar upplever du både lokal och internationell konst och kultur.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Vaasan kaupunki - Vasa stad
Vaasan museot etsii Elin Alfhild Nordlundin ja Eva Topelius Acken teoksia9.10.2025 12:42:44 EEST | Tiedote
Vaasan museot valmistelee näyttelyä Önningebyn taiteilijasiirtokunnasta, joka muun muassa nostaa esiin kaksi kiinnostavaa 1800–1900-lukujen vaihteen taiteilijaa: Elin Alfhild Nordlundin (1861–1941) ja Eva Topelius Acken (1855–1929). Nyt museo kartoittaa heidän taideteoksiaan sekä yksityisistä että julkisista kokoelmista.
I Vasa färdigställs tre nya daghem nästa år8.10.2025 12:24:54 EEST | Pressmeddelande
Vasa får tre nya daghem under 2026. Det finska daghemmet i Merikart inleder sin verksamhet i januari, Gustavsborgs daghem på sommaren och Brändö daghem på hösten.
Vaasaan valmistuu ensi vuonna kolme uutta päiväkotia8.10.2025 12:24:35 EEST | Tiedote
Vuoden 2026 aikana Vaasaan saadaan kolme uutta päiväkotia. Merikaarron päiväkoti aloittaa toimintansa tammikuussa, Gustavsborg daghem ensi kesänä ja Palosaaren päiväkoti ensi syksynä.
Nya villkor för uthyrning av elsparkcyklar är framlagda8.10.2025 08:30:00 EEST | Pressmeddelande
Från och med början av nästa år förutsätter professionell uthyrning av elsparkcyklar i Vasa ett tillstånd av Vasa stad. Nu finns ett förslag till nya tillståndsvillkor framlagt, som uthyrningsföretagen i fortsättningen ska uppfylla för att få mikrotrafiktillstånd från staden.
Sähköpotkulautojen vuokraamisen uudet ehdot esillä8.10.2025 08:30:00 EEST | Tiedote
Ensi vuoden alusta alkaen sähköpotkulautojen ammattimainen vuokraustoiminta Vaasassa edellyttää lupaa Vaasan kaupungilta. Nyt nähtävillä on esitys uusista lupaehdoista, joita vuokrausyritysten tulee jatkossa noudattaa saadakseen mikroliikenneluvan kaupungilta.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme