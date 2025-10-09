Erikoissairaanhoidon hoitoon pääsyä saatiin parannettua merkittävästi
Jonoja on lyhennetty lisätöillä, työtä on organisoitu uudella tavalla ja ensikäyntiä odottavien potilaiden priorisoinnilla. Lähes kaikki lähetteet on käsitelty kolmessa viikossa.
Psykososiaalisten palveluiden toimialalla lähetteiden käsittely on ollut ripeää ja ne on käsitelty alle viikossa. Jonoja on sen sijaan muodostunut diagnostiikkaa tukeviin tutkimuksiin. Nyt jonoja on purettu klinikkatoimintaa kehittämällä. Neuropsykiatristen oireiden tutkimusta ja hoitopolkua on kehitetty ja siirretty se osaksi peruspalvelua, mikä on parantanut hoitoon pääsyä.
Operatiivisilla ja medisiinisillä erikoisaloilla on purettu jonoja lisätöillä, mutta myös priorisoitu niitä potilaita, jotka eivät ole vielä päässet ensimmäiselle käynnille erikoissairaanhoitoon. Etenkin ortopedian tilanne on parantunut huomattavasti. Urologian ja gastrokirurgian tilanne on pysynyt hyvällä tasolla. Yleiskirurgiassa, verisuonikirurgiassa ja plastiikkakirurgiassa jonotusajat ovat lyhentyneet. Haastavin tilanne on naistentautien ja silmätautien erikoisaloilla, joissa on täyttämättömiä lääkärin tehtäviä.
– Henkilöstö on ollut aktiivisesti mukana, että olemme löytäneet ratkaisuja jonojen lyhentämiseksi. Tilanteen parantuminen on hyvän suunnittelun ja yhteistyön tulosta, sanoo sairaalapalveluiden toimialajohtaja Christian Palmberg.
Positiivisesta kehityksestä huolimatta hyvinvointialue ei vielä kaikilta osin pysty tarjoamaan erikoissairaanhoidon palveluita määräajassa. Useampia kehittämistoimenpiteitä on käynnissä, että palvelut pystytään mahdollisimman pian tuottamaan lain asettamissa rajoissa. Valvira jatkaa tilanteen seuraamista.
Sosiaali- ja terveysalan valvontavirasto Valvira määräsi maaliskuussa 2024 neljäätoista hyvinvointialuetta parantamaan kiireettömään erikoissairaanhoitoon pääsyä 31.3.2025 mennessä niin, että hoitoon pääsee lakisääteisten enimmäisodotusaikojen sisällä. Pohjanmaan hyvinvointialue onnistui parantamaan hoitoon pääsyä ja hyvinvointialue välttyi Valviran uhkasakolta. Valviran päätös julkaistiin 9.10.2025.
Eri puolilla Suomea pitkittyneet erikoissairaanhoidon jonot ovat johtuneet suurelta osin siitä, että koronapandemian aikainen palveluiden supistaminen aiheutti palveluihin pullonkaulan.
Yhteyshenkilöt
Christian PalmbergSairaalapalveluiden toimialajohtajaPuh:040 579 6181christian.palmberg@ovph.fi
Kosti HyvärinenKuntoutuksen ja psykososiaalisten palveluiden toimialajohtajaPuh:040 620 4823kosti.hyvarinen@ovph.fi
Sofia SvartsjöSosiaali- ja terveyskeskuksen toimialajohtajaPuh:050 518 1091sofia.svartsjo@ovph.fi
Kommunikationsenheten - Viestintäyksikkö
Vi betjänar media mån-fre kl. 9–15. Ta kontakt så svarar vi så fort som möjligt. Palvelemme mediaa ma-pe klo 9-15. Ota yhteyttä, niin vastaamme sinulle mahdollisimman pian.
