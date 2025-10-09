Valviran päätös kiireettömään erikoissairaanhoitoon pääsystä erittäin ankara
HUS-yhtymälle annettu talousarvioraami ei mahdollista hoitojonojen purkamista. Vuosina 2024−2025 tavoitteena on ollut parhaimmillaan hoitojonojen kasvun pysäyttäminen. Hoitoonpääsyä on silti onnistuttu parantamaan merkittävästi.
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira on antanut HUS-yhtymälle uuden määräyksen järjestää kiireettömään erikoissairaanhoitoon pääsy alueellaan lainmukaiseksi 30.4.2026 mennessä. Valvira velvoittaa HUS-yhtymän noudattamaan määräystä 8 500 000 euron sakon uhalla.
”Olemme usean vuoden ajan sanoneet, että HUS-yhtymän talousarvioraami, jonka saamme Uudenmaan hyvinvointialueilta ja Helsingiltä, ei mahdollista hoitojonojen purkamista vaan parhaimmillaan hoitojonojen kasvun taittumisen. Näissä puitteissa olemme tehneet kaikkemme hoitoonpääsyn parantamiseksi. Vuosien 2024−2025 aikana hoitovelka on parhaimmillaan lähes puolittunut”, sanoo toimitusjohtaja Matti Bergendahl.
”Olemme täällä potilaita varten ja teemme HUSissa joka päivä parhaamme myös hoitoonpääsyn parantamiseksi”, jatkaa johtajaylilääkäri Markku Mäkijärvi.
Hoitoonpääsyn tilannetta seurataan tiiviisti
Pitkään eli yli kuusi kuukautta hoitoa odottaneiden määrä on vuosina 2024−2025 pienentynyt määrällisesti 28 prosenttia (31.3.2024: 7339, 31.3.2025: 5260). Euromääräisesti jono on leikkaantunut 36 prosenttia (31.3.2024: 58 787 239 euroa, 31.3.2025: 37 744 864 euroa).
Yliopistosairaaloiden vertailussa HUSin asukaslukuun suhteutettu hoitoonpääsy on pitkään jonottaneiden osalta toiseksi paras. Kaikkien odottajien osalta tilanne on yliopistosairaaloiden paras. Hoidon tarpeen arviointiin pääsyssä HUS on muiden yliopistosairaaloiden kanssa samalla tasolla.
Koko Suomen erikoissairaanhoidon pitkään hoitoa odottaneiden jonotilanne on kehittynyt suotuisaan suuntaan. Jonon kustannusarvio on pienentynyt vertailuvälillä (31.3.2024− 31.3.2025) noin 50 miljoonalla eurolla ja liikkuu karkeasti arvioiden 150 miljoonan tuntumassa.
”Olemme toistuvasti tuoneet esiin myös ministeriöille, että sotepe-palveluiden rahoitus ei huomioi mm. koronapandemian aikana kehittynyttä hoitovelkaa. Lisärahoitusta hoitojonojen purkamiseen ei kuitenkaan ole myönnetty”, kertoo Bergendahl.
HUS tekee kaikkensa saattaakseen hoitoonpääsyn lain edellyttämälle tasolle. ”Ratkaisujen löytyminen edellyttää myös valtakunnallista keskustelua”, Bergendahl päättää.
