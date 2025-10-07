Meripuiston syyspäivää vietetään 13.10.

Leikkipaikan uudet välineet vihitään virallisesti käyttöön maanantaina 13. lokakuuta klo 13.30. Iltapäivän aikana Meripuistossa on leikkimielisiä kilpailuja perheen pienimmille, laiteohjauksia sekä musiikkiesityksiä. Paikalla on myös moninkertainen Suomen Vahvin mies Mika Törrö, jota saa haastaa leikkiin ja suorituksiin uudella leikkipaikalla.

”Ahola Group toivoi juhlavuosilahjoituksensa kohdistamista kaupungin lapsiin, nuoriin ja lapsiperheisiin. Perheyrityksenä meille on tärkeää kannustaa perheitä yhteisiin aktiviteetteihin ja yhdessäoloon. Haluamme myös edistää lasten ja nuorten mahdollisuuksia liikuntaan ja leikkeihin. Siksi on ilo vihkiä laitteet käyttöön näin syyslomaviikon aluksi”, kertoo konsernijohtaja Ida Saavalainen Ahola Groupilta.

”Olemme erittäin iloisia lahjoituksesta”, toteaa kaupunginjohtaja Stina Mattila. ”Kaupunginhallitus vastaanotti lahjoituksen kesäkuussa. Kaupunkiympäristö-toimialan esityksestä lahjoitusvarat käytettiin Meripuistoon, jossa sijaitsee yksi kaupungin suosituimmista leikkipaikoista. Laadukkaat leikkivälineet ilahduttavat lapsia ja perheitä sekä täydentävät Meripuiston aluetta. Lahjoituksen turvin puistoon on saatu uusi tukkilaiskeinu, karuselli ja elektroninen leikkiväline.”

Maanantain tapahtumaan on vapaa pääsy. Alueella on rajoitetusti pysäköintitilaa, joten kaupunkilaisia kannustetaan tulemaan paikalle jalkaisin tai pyörällä. Leikkipaikka ja puiston grillit ovat vapaassa käytössä, ja paikalle on varattu polttopuita. Lisäksi Ahola Group järjestää tilaisuudessa tarjoilua ja jakaa heijastimia. Tapahtuma alkaa klo 12 ja päättyy klo 15.

Media on tervetullut paikalle seuraamaan päivää. Lisätietoja antaa kaupunginjohtajan sihteeri Sonja Remell, puh 040 8065013, sonja.remell@kokkola.fi sekä Ahola Groupin markkinointijohtaja Jimmy Ahola, puh 020 7475 259, jimmy.ahola@aholagroup.com