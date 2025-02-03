Tyttöjen päivänä: Silpominen uhkaa miljoonia tyttöjä – Suomen on kannettava vastuunsa
Silpominen on vakava ihmisoikeusloukkaus, joka uhkaa miljoonia tyttöjä ja vie heiltä terveyden ja tulevaisuuden. Tyttöjen päivänä Solidaarisuus muistuttaa: Suomen on kannettava vastuunsa ja jatkettava työtä silpomisen lopettamiseksi.
Tyttöjen sukuelinten silpominen on perinne, jossa tytön ulkoisia sukuelimiä poistetaan tai vahingoitetaan ilman lääketieteellistä syytä. Silpomisella on vakavia ja elinikäisiä seurauksia: se voi aiheuttaa kroonisia tulehduksia, kipuja, lapsettomuutta ja pahimmillaan kuoleman. Joka vuosi noin 44 000 tyttöä ja naista kuolee silpomisen seurauksena.
Sukuelinten silpominen ei ainoastaan vahingoita kehoa, vaan myös kaventaa tyttöjen mahdollisuuksia koulutukseen ja johtaa usein koulupudokkuuteen sekä lapsiavioliittoihin. Taustalla vaikuttavat väärät uskomukset, tiedon puute sekä tyttöjen ja naisten alisteinen asema.
Globaalisti silpomisen läpikäyneitä naisia ja tyttöjä on yli 200 miljoonaa, Suomessa heistä elää elää Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) arvion mukaan noin 10 000.
Suomella on velvollisuus suojella kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevia tyttöjä – niin täällä kuin globaalisti. Tutkitusti tehokas tapa toimia silpomista vastaan kansainvälisesti on kehitysyhteistyö niissä maissa, joissa silpomisen riski on suurin.
Solidaarisuuden ohjelmapäällikkö Maria Santavuo painottaa, että suunnitellut leikkaukset Suomen kehitysyhteistyömäärärahoihin ovat vakava uhka työlle tyttöjen sukuelinten silpomisen lopettamiseksi.
– Silpomisen kitkeminen vaatii sukupolvien mittaista työtä. Kehitysyhteistyön kautta ollaan mukana rakentamassa pysyvää muutosta, joka pelastaa tyttöjen henkiä ja vahvistaa heidän asemaansa. Jokainen euro tässä työssä on sijoitus ihmisoikeuksiin, ei pelkkä kuluerä.
Kokemusasiantuntija ja aktivisti Aja Daffeh on nelivuotiaana käynyt läpi silpomisen ja kokenut toimenpiteen terveyshaitat.
– Olen itse nähnyt, mitä silpominen tekee tytölle ja kuinka sen vaikutukset kulkevat mukana aikuiseksi asti. Ilman tukea ja tietoisuutta perinne jatkuu. Kansainvälinen työ on välttämätöntä, jotta tytöt voivat elää vapaana väkivallasta.
Suomen on oltava tyttöjen puolella – aina ja kaikkialla. Tuki tytöille on samalla tukea ihmisoikeuksille, rauhalle ja tasa-arvolle.
Haastattelumahdollisuudet medialle
Solidaarisuus tarjoaa medialle mahdollisuuden haastatella kahta aiheen syvällistä asiantuntijaa:
- Maria Santavuo, FT, ohjelmapäällikkö, Solidaarisuus – asiantuntija silpomisen vastaisessa työssä ja kehitysyhteistyön vaikutuksista
- Aja Daffeh, kokemusasiantuntija ja aktivisti – henkilökohtainen tarina ja vahva ääni silpomisen lopettamiseksi
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Saara ManeliusViestintäpäällikköSolidaarisuusPuh:045 635 2883saara.manelius@solidaarisuus.fi
Kuvat
Linkit
Solidaarisuus - työtä naisten ja tyttöjen puolesta jo 55 vuoden ajan
Solidaarisuus on vuonna 1970 perustettu suomalainen kansalaisjärjestö, joka edistää tyttöjen ja naisten oikeuksia Etiopiassa, Keniassa ja Somalimaassa.
Olemme asiantuntijoita tyttöjen sukuelinten silpomisen vastaisessa työssä sekä naisten toimeentulon edistämisessä.
Lue lisää julkaisijalta Solidaarisuus
Kutsu webinaariin: Miksi tyttöjen sukuelimiä silvotaan?3.2.2025 12:19:45 EET | Kutsu
Tervetuloa syventämään ymmärrystä tyttöjen sukuelinten silpomisesta. Asiantuntijat Ujuni Ahmed (Kriisivalmiusjärjestö) ja Suvi Lensu (Solidaarisuus) keskustelevat aiheesta maksuttomassa webinaarissa keskiviikkona 5.2.2025 kello 17-17.45.
[EMBARGO] Suomalaisartistit tukevat tyttöjen sukuelinten silpomisen vastaista työtä uudella kappaleella11.10.2024 00:01:00 EEST | Tiedote
Suomalaiset artistit Anna Puu, ANI, Pete Parkkonen ja Vilma Alina yhdistävät voimansa ihmisoikeuspuolustaja Ujuni Ahmedin kanssa tyttöjen päivänä 11.10. He julkaisevat kappaleen Tytär Solidaarisuus-järjestön työn tueksi ja nostavat esiin tärkeän viestin: on korkea aika lopettaa tyttöjen sukuelinten silpominen.
Silpominen vuonna 2024: jopa 4,4 miljoonaa tyttöä vaarassa, kuolleisuus tartuntatauteja suurempaa5.2.2024 15:11:49 EET | Tiedote
Huomenna 6.2. vietetään kansainvälistä silpomisen vastaista päivää, jonka tavoitteena on tehdä ilmiötä tunnetuksi ja auttaa saattamaan haitallinen toimenpide historiaan. YK:n tuoreimman arvion mukaan jopa 4,4 miljoonaa tyttöä on vaarassa tulla silvotuksi vuonna 2024. Nykyvauhdilla keskimäärin noin joka kymmenes sekunti jossain päin maailmaa tytön terveys ja henki on vaarassa. Jokainen lahjoitus silpomisen lopettamiseksi ratkaisee, sillä jo noin 90 eurolla voidaan säästää yksi tyttö silpomiselta.
Solidaarisuus hakee naisen sukuelimelle Unescon suojelua11.10.2023 09:57:58 EEST | Tiedote
Tyttöjen sukuelinten silpomisen vastaista työtä tekevä Solidaarisuus-järjestö esittää naisen sukuelintä lisättäväksi Unescon maailmanperintökohteeksi suojelutoimena silpomista vastaan. Hakemus toimitetaan opetus- ja kulttuuriministeriöön kansainvälisenä tyttöjen päivänä.
Asenteet tyttöjen sukuelinten silpomista vastaan jyrkkenevät, mutta koronapandemia uhkaa pysäyttää suotuisan kehityksen30.11.2020 04:10:00 EET | Tiedote
Tyttöjen sukuelinten silpomisen vastaisessa asennemuutostyössä Keniassa on saavutettu kriittinen vaa’ankielitilanne: yhtä moni vastustaa ja puolustaa silpomisperinnettä. “On suuri riski, että korona kääntää tilanteen huonompaan suuntaan tyttöjen kannalta, kun yhä useampi tyttö silvotaan ja silpomisen vastainen työ ei tavoita kaikkia yhteisöissä.”
