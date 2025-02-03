Tyttöjen päivänä: Silpominen uhkaa miljoonia tyttöjä – Suomen on kannettava vastuunsa

Tyttöjen sukuelinten silpominen on perinne, jossa tytön ulkoisia sukuelimiä poistetaan tai vahingoitetaan ilman lääketieteellistä syytä. Silpomisella on vakavia ja elinikäisiä seurauksia: se voi aiheuttaa kroonisia tulehduksia, kipuja, lapsettomuutta ja pahimmillaan kuoleman. Joka vuosi noin 44 000 tyttöä ja naista kuolee silpomisen seurauksena.

Sukuelinten silpominen ei ainoastaan vahingoita kehoa, vaan myös kaventaa tyttöjen mahdollisuuksia koulutukseen ja johtaa usein koulupudokkuuteen sekä lapsiavioliittoihin. Taustalla vaikuttavat väärät uskomukset, tiedon puute sekä tyttöjen ja naisten alisteinen asema.

Globaalisti silpomisen läpikäyneitä naisia ja tyttöjä on yli 200 miljoonaa, Suomessa heistä elää elää Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) arvion mukaan noin 10 000.

Suomella on velvollisuus suojella kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevia tyttöjä – niin täällä kuin globaalisti. Tutkitusti tehokas tapa toimia silpomista vastaan kansainvälisesti on kehitysyhteistyö niissä maissa, joissa silpomisen riski on suurin.

Solidaarisuuden ohjelmapäällikkö Maria Santavuo painottaa, että suunnitellut leikkaukset Suomen kehitysyhteistyömäärärahoihin ovat vakava uhka työlle tyttöjen sukuelinten silpomisen lopettamiseksi.

– Silpomisen kitkeminen vaatii sukupolvien mittaista työtä. Kehitysyhteistyön kautta ollaan mukana rakentamassa pysyvää muutosta, joka pelastaa tyttöjen henkiä ja vahvistaa heidän asemaansa. Jokainen euro tässä työssä on sijoitus ihmisoikeuksiin, ei pelkkä kuluerä.

Kokemusasiantuntija ja aktivisti Aja Daffeh on nelivuotiaana käynyt läpi silpomisen ja kokenut toimenpiteen terveyshaitat.

– Olen itse nähnyt, mitä silpominen tekee tytölle ja kuinka sen vaikutukset kulkevat mukana aikuiseksi asti. Ilman tukea ja tietoisuutta perinne jatkuu. Kansainvälinen työ on välttämätöntä, jotta tytöt voivat elää vapaana väkivallasta.

Suomen on oltava tyttöjen puolella – aina ja kaikkialla. Tuki tytöille on samalla tukea ihmisoikeuksille, rauhalle ja tasa-arvolle.

