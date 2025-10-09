Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde

Pohjois-Pohjanmaan nuorisovaltuusto järjestäytyi

Pohjois-Pohjanmaan nuorisovaltuusto kokoontui uuden toimikautensa kokoonpanolla ensimmäisen kerran keskiviikkona 8.10.2025. Pohjois-Pohjanmaan nuorisovaltuusto on Pohteen ja Pohjois-Pohjanmaan liiton yhteinen nuorisovaltuusto. Jäsenet edustavat Pohjois-Pohjanmaan 30 kunnan nuorisovaltuustoja.

Kolme nuorta seisoo vierekkäin. Keskimmäisellä on kädessään puheenjohtajan nuija.
Kuvassa keskellä Pohjois-Pohjanmaan nuorisovaltuuston puheenjohtaja Matilda Alanen, oikealla ensimmäinen varapuheenjohtaja Jere Viinamäki ja vasemmalla toinen varapuheenjohtaja Miikka Inkeroinen. Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue

Nuorisovaltuusto on yksi Pohteen kolmesta vaikuttamistoimielimestä, kaksi muuta ovat vanhusneuvosto ja vammaisneuvosto. Nuorisovaltuusto osallistuu hyvinvointialueen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun, toteuttamiseen ja seurantaan niissä asioissa, joilla on merkitystä lasten ja nuorten palvelujen kannalta. Nyt alkanut nuorisovaltuuston toimikausi kestää vuoteen 2027 asti.

Nuorisovaltuusto tarjoaa tärkeitä vaikuttamisen paikkoja

Järjestäytymiskokouksessaan nuorisovaltuusto teki uudelle toimikaudelleen seuraavia valintoja:

  • Puheenjohtaja: Matilda Alanen Muhokselta. Ensimmäinen varapuheenjohtaja: Jere Viinamäki Iistä. Toinen varapuheenjohtaja: Miikka Inkeroinen Nivalasta.
  • Edustaja aluevaltuustossa: Matilda Alanen. Varaedustaja aluevaltuustossa: Jere Viinamäki.
  • Edustaja tulevaisuuslautakunnassa: Sara Suvanto Kempeleestä. Varaedustaja tulevaisuuslautakunnassa: Emma Kannisto Oulusta.
  • Edustaja turvallisuus- ja valmiuslautakunnassa: Otto Soronen Taivalkoskelta. Varaedustaja turvallisuus- ja valmiuslautakunnassa: Miikka Inkeroinen.
  • Edustaja hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämisen lautakunnassa: Jere Viinamäki. Varaedustaja hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämisen lautakunnassa: Otto Soronen.
  • Edustaja alueellisessa opiskeluhuollon yhteistyöryhmässä: Venla Heikkinen Pyhännältä. Varaedustaja alueellisessa opiskeluhuollon yhteistyöryhmässä: Jere Viinamäki.

Uudella toimikaudella lupaava alku

Pohteen yhteistyöjohtaja Marjo Riitta Tervonen kertoo, että ennen järjestäytymiskokousta pidetyssä nuorisovaltuuston perehdyttämis- ja ryhmäytymispäivässä kuultiin jäsenten toiveita tulevalle kaudelle.

– Nuorten hyvinvointi sekä ilmastonmuutos nousivat keskusteluissa tärkeimpinä aiheina. Nuorisovaltuusto saakin edustajansa Pohteen toimielinten lisäksi muun muassa Pohjois-Pohjanmaan liiton ilmastotyöryhmään, Tervonen lisää.

Pohjois-Pohjanmaan liiton strategiapäällikkö Ilpo Tapaninen on iloinen, että nuoret nostivat kokouksessaan esiin sekä kansallisen että kansainvälisen verkostoitumisen tärkeyden.

– Tämä kertoo nuorten halusta rakentaa yhteyksiä yli rajojen ja vahvistaa vaikuttavuuttaan laajasti. Nuorisovaltuuston aktiivisuus ja aloitteellisuus luovat vahvan perustan yhteiselle kehittämistyölle, Tapaninen toteaa.

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde vastaa yli 415 000 asukkaan hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta 1.1.2023 alkaen. Työllistämme noin 18 500 sosiaali- ja terveysalan sekä pelastustoimen osaajaa. Yhdessä tarjoamme Pohjois-Pohjanmaan ihmisille tukea elämään ja apua terveyteen tai hätään aiempaa paremmin. Toimimme vaikuttavasti ja uusin tavoin – samalla henkilöstöömme panostaen.

