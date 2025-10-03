Hallitustiedote: uusi toiminnanjohtaja valittu ja suuntaviivat ensi vuoden taloudelle
Salibandyliiton hallitus oli koolla torstaina 18.9. Lisäksi hallitus piti ylimääräisen kokouksen 15.9., jossa se nimitti Salibandyliiton uuden toiminnanjohtajan.
Uudeksi toiminnanjohtajaksi valittiin Ville-Mikko Korkka. Koulutukseltaan hän on executive MBA ja liikunnan yhteiskuntatieteiden maisteri.
– Salibandy saa Ville-Mikosta innostavan, osaavan ja haastavissa paikoissa kokemusta kerryttäneen johtajan. Hänellä on kokemusta niin urheilujohtamisesta kuin myös liiketoiminnan johtamisesta, mikä antaa erinomaiset edellytykset johtaa Salibandyliittoa organisaationa sekä sen tarjoamat palvelut seuraavalle tasolle. Ville-Mikko vakuutti motivaatiollaan, joten odotan innolla yhteistyötä ja tästä alkavaa uutta aikakautta Salibandyliitossa, Salibandyliiton puheenjohtaja Kaarina Vuori toteaa.
Korkka, 45, on toiminut mm. jalkapallon Veikkausliigan myynti- ja markkinointijohtajana, maajohtajana eri toimialoilla ja konsulttina urheiluorganisaatioille. Rahapelialalla hän on toiminut noin viisi vuotta (mukaan lukien Paf:lla). Viimeisimpänä hän on työskennellyt konsultointi- ja väliaikaisjohtamisen sekä yrittäjyyden tehtävissä urheilun, digitaalisten palveluiden ja palveluyritysten parissa.
Korkka aloitti Salibandyliitossa maanantaina 22.9. Tämän ansiosta väistyvä toiminnanjohtaja Riku Tapio ehtii perehdyttää Korkan tehtävään. Tapion viimeinen työpäivä Salibandyliitossa on 26.10.
– Aivan superhienolta tuntuu. Todella innostunut fiilis. Kovaa olen tulossa taistelemaan salibandyn edestä Suomessa, Korkka kommentoi.
Enemmän aiheesta nimitysuutisessa ja videossa täällä.
Toiminnanjohtajan ajankohtaiset asiat (kokous 18.9.)
Alkuun toiminnanjohtaja piti talouskatsauksen.
Liiton taloudellinen tilanne on hänen mukaansa kauttaaltaan hyvä. Maksuvalmius on hyvällä tasolla ja tilikauden tulos tässä kohtaa kautta ylijäämäinen, kuten yleensäkin. Samalla todettiin, että sijoitussuunnitelman täytäntöönpano alkaa.
Talouden osuudessa painottui ensi vuoden talouden suunnittelu ja budjettiraamin käsittely.
– Vuonna 2026 Salibandyliitto tavoittelee merkittävästi ylijäämäistä taloudellista tulosta. Positiivisen tuloksen saavuttamisessa keskeisessä osassa on miesten MM2026-kotikisojen onnistuminen myös talouden osalta, toiminnanjohtaja Riku Tapio toteaa.
Ensi vuoden talousarvio julkaistaan toimintasuunnitelmassa 2026, jonka hallitus käsittelee marraskuun kokouksessaan.
Joukkue- ja pelipassimäärät ovat kehittyneet myönteiseen suuntaan sitten viime kokouksen ja tilanne näiden osalta on suurin piirtein sama kuin vuosi sitten samassa ajankohdassa.
Sarjatoiminta
Kilpailusääntöihin tehtiin täydennyksiä liittyen 3v3-pelaamiseen ja sen kurinpitoon. Myös erotuomaripalkkioita täydennettiin koskien 3v3-pelejä ja naisten 5. divisioonaa.
Käsiteltiin Kälviän Tarmon naisten joukkueen muutoksenhaku. Hallitus myönsi seuran joukkueelle sarjapaikan naisten 2. divisioonaan Pohjanmaan alueella.
Huippu-urheilu
Naisten salibandymaajoukkueen taustoilla on tapahtunut henkilövaihdos. Joukkueenjohtajana toimii loppuvuoden Jari Oksanen Hanna Palomäen jätettyä tehtävän.
Miesten U23-maajoukkueen fysioterapeutiksi nimettiin Arttu Peltola. Peltolan sopimus on kestoltaan samanlainen kuin muiden miesten U23-maajoukkueen nykyisten toimihenkilöiden eli sopimus päättyy 31.5.2026.
Muita asioita
Uusia jäsenseuroja hyväksyttiin yksi ja kaksi seuraa erotettiin eroilmoituksen perusteella. Lisäksi hyväksyttiin yhden seuran nimenmuutos.
Kokoukseen osallistui 9/10 henkilöä hallituksesta.
Hallituksen seuraava kokous pidetään torstaina 23.10.2025.
Salibandyliiton hallitus: Kaarina Vuori (pj.), Juuso Laamanen (vpj.), Mikko Alanko, Tomi Auremaa, Riikka Henkola, Miko Kailiala, Marko Löija, Mikko Seppälä, Petra Viheriävaara, Tuulia Virhiä. Huom! Tomi Auremaa on ilmoittanut olevansa toistaiseksi estynyt hallitustyöskentelystä.
Salibandyliiton hallitus on liiton varsinaisen kokouksen nimeämä toimielin, joka valvoo ja ohjaa Salibandyliiton toimintaa laaditun strategian mukaisesti.
