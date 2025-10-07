Hämeessä halutaan hallituksen edistävän kolmea tärkeää tiehanketta
Hämeen vaalipiirin kansanedustajat esittävät, että maan hallituksen tulee edistää kolmen merkittävän tiehankkeen toteuttamista ja niiden nostamista valtakunnalliseen Liikenne 12-suunnitelmaan.
Hankkeiden tavoitteena on parantaa valtakunnallisesti tärkeitä yhteyksiä ja turvata elinkeinoelämän, työmatkaliikenteen ja liikenneturvallisuuden edellytykset.
Liikenne 12 -suunnitelmaan esitettävät hankkeet
Kantatie 54, Tammela-Hollola
Viisi uutta eritasoliittymää, seitsemän ohituskaistaparia, 2+2-kaistainen jatko Riihimäeltä itään, noin 30 km jalankulku- ja pyöräväyliä, sekä riista-aitoja, valaistusta ja melusuojausta.
Valtatie 10, Ypäjä-Tuulos
Nelikaistainen osuus Hämeenlinnan kohdalle, uusia keskikaiteellisia ohituskaistapareja useisiin kohtiin sekä tasoliittymien, pohjavesisuojauksen ja meluntorjunnan parannuksia.
Valtatie 12, Joutjärvi-Uusikylä
Nelikaistainen keskikaiteellinen osuus Joutjärvi-Nastola, ohituskaistat Nastola-Uusikylä, uusi Kolavan eritasoliittymä, pohjavesisuojauksia ja tehostettua meluntorjuntaa.
Yhteensä esitetyt hankkeet tarkoittavat yli 290 miljoonan euron panostusta tienpidon ja liikenteen kehittämiseen.
Hämeen vaalipiirin kansanedustajien puheenjohtaja Rami Lehtinen (ps.) korostaa pitkän aikavälin tavoitteiden merkitystä ja sitä, miten tärkeää on, että vaalipiirin etuja ajetaan yli puoluerajojen.
Vaalipiirin kansanedustajien varapuheenjohtajana toimivan Ville Skinnarin (sd.) mukaan hallituksen olisi tärkeää saada hankkeet talousarvioon vielä kuluvan hallituskauden aikana. Skinnarin mukaan nämä hankkeet ovat välttämättömiä sekä liikenneturvallisuuden että elinkeinoelämän kuljetusten sujuvuuden turvaamiseksi. Nyt on aika siirtyä selvityksistä toteutukseen.
Päijät-Hämeen ja Kanta-Hämeen maakuntien kansanedustajien yhteistyö
Päijät-Häme ja Häme ovat eduskuntavaaleissa samaa Hämeen vaalipiiriä, josta eduskuntaan on valittu 14 kansanedustajaa.
Päijät-Hämeen liitto ja Hämeen liiton järjestävät vaalipiirin kansanedustajien yhteiset tapaamiset kerran kuukaudessa. Näissä kokouksissa käsitellään maakuntien yhteisiä edunvalvonta-asioita.
Vaalipiirin kansanedustajien puheenjohtajana toimii Rami Lehtinen (ps) ja varapuheenjohtajana Ville Skinnari (sd).
Maakuntien liitoissa kansanedustajien yhteistyöstä vastaavat edunvalvontajohtaja Antti Kalliomaa (Päijät-Hämeen liitto) ja yhteysjohtaja Reijo Siltala (Hämeen liitto).
Lisätietoja I Hämeen vaalipiirin kansanedustajat
Rami Lehtinen, puheenjohtaja, puh 041 4621086 ja
Ville Skinnari, varapuheenjohtaja, puh. 040 5048187
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Ville SkinnariKansanedustaja, Hämeen vaalipiiriPuh:040 5048187ville.skinnari@eduskunta.fi
Antti KalliomaaEdunvalvontajohtaja / Director of Public RelationsPäijät-Hämeen liittoPuh:040 5477 157antti.kalliomaa@paijat-hame.fi
