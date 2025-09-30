Hankasalmen kunta palkittiin Liikenneturvallisuusfoorumissa Jyväskylässä

Työryhmä toivoo, että tunnustus inspiroi ja innostaa kuntia panostamaan liikenneturvallisuuteen entistäkin enemmän. Ensimmäinen kunniakirja luovutettiin Hankasalmen kunnalle. Perusteluissa todetaan, että Hankasalmen kunta panostaa esimerkillisesti nuorten liikenneturvallisuuteen yhteistyössä eri tahojen kesken.

Hankasalmella nuorilta hyvää palautetta saanut liikenneturvallisuustapahtuma yhteistyössä koulun ja poliisin kanssa aiotaan järjestää jatkossa joka toinen vuosi, mikä kertoo työn pitkäjänteisyydestä.

Lisäksi keväällä on käynnistetty mopopajatoiminta, joka tarjoaa nuorille mopojen kanssa puuhaamisen rinnalla liikennekasvatusta ja -opastusta. Toiminta tuo liikenneturvallisuusaiheet nuorten tasolle mielekkään tekemisen oheen.

Kunniamaininnan saivat Jyväskylän kaupunki ja Konneveden kunta. Jyväskylässä koko varhaiskasvatuksen henkilökunta on käynyt Liikenneturvan koulutuksen. Se kertoo esimerkillisestä sitoutumisesta liikenneturvallisuuskasvatukseen johtotasolta lähtien. Konneveden nuorisotyössä jutellaan nuorten kanssa liikenneturvallisuusasioista arjen kohtaamisissa. Ylhäältäpäin tulevan valistuksen sijaan pyritään kohtaamaan nuoret heidän tasollaan. Erinomainen esimerkki pitkäjänteisestä arjen liikenneturvallisuuskasvatuksesta.

Liikenneturvallisuusfoorumi kokoaa yhteen alan toimijat

Vuosittain järjestettävässä foorumissa kuullaan puheenvuoroja laajasti eri kulmista liittyen liikenneturvallisuuteen. Puhujina on monipuolinen joukko alan asiantuntijoita.

Tällä kertaa kuultiin seuraavia tahoja: