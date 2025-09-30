Hankasalmen kunta palkittiin Liikenneturvallisuusfoorumissa Jyväskylässä
Vuosittaisessa Keski-Suomen Liikenneturvallisuusfoorumissa myönnettiin ensimmäistä kertaa kunniakirja esimerkillisestä työstä liikenneturvallisuuden eteen. Voittajan valitsi Keski-Suomen maakunnallinen liikenneturvallisuuden työryhmä.
Työryhmä toivoo, että tunnustus inspiroi ja innostaa kuntia panostamaan liikenneturvallisuuteen entistäkin enemmän. Ensimmäinen kunniakirja luovutettiin Hankasalmen kunnalle. Perusteluissa todetaan, että Hankasalmen kunta panostaa esimerkillisesti nuorten liikenneturvallisuuteen yhteistyössä eri tahojen kesken.
Hankasalmella nuorilta hyvää palautetta saanut liikenneturvallisuustapahtuma yhteistyössä koulun ja poliisin kanssa aiotaan järjestää jatkossa joka toinen vuosi, mikä kertoo työn pitkäjänteisyydestä.
Lisäksi keväällä on käynnistetty mopopajatoiminta, joka tarjoaa nuorille mopojen kanssa puuhaamisen rinnalla liikennekasvatusta ja -opastusta. Toiminta tuo liikenneturvallisuusaiheet nuorten tasolle mielekkään tekemisen oheen.
Kunniamaininnan saivat Jyväskylän kaupunki ja Konneveden kunta. Jyväskylässä koko varhaiskasvatuksen henkilökunta on käynyt Liikenneturvan koulutuksen. Se kertoo esimerkillisestä sitoutumisesta liikenneturvallisuuskasvatukseen johtotasolta lähtien. Konneveden nuorisotyössä jutellaan nuorten kanssa liikenneturvallisuusasioista arjen kohtaamisissa. Ylhäältäpäin tulevan valistuksen sijaan pyritään kohtaamaan nuoret heidän tasollaan. Erinomainen esimerkki pitkäjänteisestä arjen liikenneturvallisuuskasvatuksesta.
Liikenneturvallisuusfoorumi kokoaa yhteen alan toimijat
Vuosittain järjestettävässä foorumissa kuullaan puheenvuoroja laajasti eri kulmista liittyen liikenneturvallisuuteen. Puhujina on monipuolinen joukko alan asiantuntijoita.
Tällä kertaa kuultiin seuraavia tahoja:
- Tilaisuuden avaus | Jukka Lehtinen, Keski-Suomen ELY-keskus
- Keski-Suomen liikennejärjestelmäsuunnitelman päivitys | Hanna Kunttu, Keski-Suomen liitto
- Inhimillinen tekijä | Pasi Anteroinen, Liikenneturva
- Aktiivinen arki kuuluu kaikille – turvallinen ympäristö tukee liikkumista ja hyvinvointia | Tanja Onatsu, Jyväskylän ammattikorkeakoulu sekä kommenttipuheenvuoro | Hannu Onkila, Jyväskylän kaupunki
- Onnettomuuden psyykkiset vaikutukset ja tutkinta | Sari Kukkamaa, OYS
- Psykososiaalinen tuki onnettomuuden jälkeen | Elina Huttunen, Hyvaks
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Tienpidon asiantuntija
Elina Peuhkuri
p. 0295 024342
elina.peuhkuri(at)ely-keskus.fi
Keski-Suomen ELY-keskus
Tietoja julkaisijasta
Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on valtion viranomainen, joka edistää alueellista kehittämistä hoitamalla elinkeinoihin, työvoimaan, osaamiseen sekä liikenteeseen ja infrastruktuuriin että ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyviä tehtäviä. ELY-keskukset kehittävät ja tukevat taloudellista, sosiaalista ja ekologisesti kestävää hyvinvointia.
