Kokoomuksen eduskuntaryhmä

Kokoomuksen Partanen: Antti Rinne lähettäisi suomalaiset lenkkipolulle paikkaamaan budjettivajetta

9.10.2025 12:14:35 EEST | Kokoomuksen eduskuntaryhmä | Tiedote

SDP:n entinen puheenjohtaja Antti Rinne hyökkäsi Facebookissa puolueensa omaa talouslinjaa vastaan ja haukkui kansanedustaja Joona Räsäsen sopeutusesitykset liian oikeistolaisiksi. Kokoomuksen varapuheenjohtaja, kansanedustaja Karoliina Partanen ihmettelee, mitä SDP:ssä oikein tapahtuu.

”SDP:n talouslinja vaikuttaa olevan vieläkin sekavampi kuin luulimme. Yhtäällä puhutaan miljardileikkauksista ja samalla vastustetaan kaikkia Orpon hallituksen sopeutustoimia. Julkisuudessa luvataan kaikille kaikkea, mutta omassa vaihtoehtobudjetissa kuitataan hallituksen toimet salaa ja sammutetuin lyhdyin. Nyt entinen puheenjohtaja kritisoi omiaan ja haluaisi paikata valtiontalouden pistämällä suomalaiset talkoisiin – tällä kertaa liikkumistalkoisiin”, Partanen sanoo.

Partasen mukaan Rinteen puhe kertoo siitä, ettei sosialidemokraateilla ole uskottavaa suunnitelmaa julkisen talouden tasapainottamiseksi.

”Julkinen talous ei vahvistu sillä, että toivotaan ihmisten alkavan liikkua enemmän. Kuntoilu on erinomainen harrastus, mutta huono strategia kestävyysvajeen paikkaamiseen”, Partanen sanoo.

Partanen pitää erityisen huolestuttavana SDP:n sisäistä sekavuutta, joka näkyy suhtautumisessa velkaantumiseen ja sopeutuksen keinoihin.

”SDP:ssä näyttää olevan joukko, joka ei pidä rajua velkaantumista ongelmana lainkaan. Kun muut etsivät säästöjä ja tehostavat toimintaa, sosialidemokraatit pohtivat lenkkipolitiikkaa. Näyttää siltä, että Lindtman venyttää puolueensa sopeutustoimien paljastamista tahallaan vuoteen 2026, sillä mitään todellisia ratkaisuja ei ole olemassa”, Partanen sanoo.

“SDP:llä ei ole uskottavaa talouslinjaa, ei yhtenäistä näkemystä tai minkäänlaista valmiutta tehdä päätöksiä. On vaikea kuvitella epävarmempaa ja vastuuttomampaa vaihtoehtoa Suomelle”, Partanen sanoo.

Kokoomuksen eduskuntaryhmä

