Suun terveydenhuollon jonot ovat lyhentyneet Pohjanmaan hyvinvointialueella

Kruunupyyssä, Luodossa, Pedersöressä, Pietarsaaressa ja Uudessakaarlepyyssä kiireettömään suun terveydenhuoltoon pääsee keskimäärin 4–5 kuukaudessa eli hoitotakuun puitteissa, sillä hoitotakuu on kuusi kuukautta. Odotusaika suun terveystarkastukseen on ollut pisimmillään yli vuoden mittainen.

– Jokaisella vastaanotolla henkilöstö antaa suosituksen siitä, kuinka usein asiakkaan tulisi jatkossa käydä tarkastuksessa. Kun asiakas ottaa yhteyttä ajanvaraukseen, hoidon tarve arvioidaan aiempien käyntien perusteella, sanoo alueylihammaslääkäri Anne Hägglund.

Suun terveydenhuollon jonotilanne on erityisen haastava Vaasassa, Mustasaaressa, Laihialla ja Maalahdessa. Näissä kunnissa on useita hammaslääkärin virkoja täyttämättä.



– Pyrimme siihen, että kaikki suun terveydenhuolto hyvinvointialueella toteutuu hoitotakuun puitteissa ensi vuonna. Pohjoisen alueen hyvät tulokset antavat toivoa sen onnistumisesta, mutta se vaatii arkityön ulkopuolella tehtävää jononpurkua, sanoo johtava hammaslääkäri Hanna Kangasmaa.

Onnistunut rekrytointi ratkaisevaa

Pohjoisen alueen kunnissa on onnistuttu rekrytoimaan henkilöstöä suurimpaan osaan suun terveydenhuollon toimista, mikä on pääasiallinen syy siihen, että hoitojonot ovat lyhentyneet.

Suun terveydenhuollon edustajat ovat osallistuneet alan tapahtumiin ja rekrytointimessuihin sekä Suomessa että Ruotsissa. Eri toimipisteissä on myös huolehdittu siitä, että harjoittelijoita ja opiskelijoita otetaan vastaan ja heistä pidetään hyvää huolta.

– Jos meille tulevat opiskelijat saavat kunnollista ohjausta ja heitä kohdellaan hyvin, on suurempi mahdollisuus siihen, että he myöhemmässä vaiheessa palaavat työskentelemään tänne. Lisäksi he levittävät sanaa siitä, että olemme hyvä työnantaja myös vastavalmistuneille, sanoo Anne Hägglund.

Suun terveydenhuollon työntekijöillä on ollut mahdollisuus ottaa vapaaehtoisesti ylimääräisiä työvuoroja jononpurkua varten. Lisäksi apua on haettu ulkopuolisilta palveluntuottajilta käyttäen muun muassa Valmis potilas -mallia, jossa potilaan suun terveysongelmat hoidetaan alusta loppuun ostopalveluna. Vuosittain tällä tavoin hoidetaan noin 2 000 potilasta.

Potilaat tyytyväisiä palveluun

Aikaisemmin aikuiset kutsuttiin säännöllisesti hammastarkastuksiin. Nyt aika varataan itse sekä kiireettömiin että kiireellisiin tarkastuksiin. Suun terveydenhuollon ajanvarauksen ja neuvonnan puhelinnumero on 06 218 9100 ja se on käytössä koko hyvinvointialueella virka-aikana. Kiireellisessä hoidon tarpeessa soitetaan muina vuorokaudenaikoina numeroon 116 117.

Lapset kutsutaan edelleenkin tarkastuksiin sekä ennen kouluaikaa että kouluaikana ja todettuja ongelmia seurataan. Suun terveyden tutkimuksia saatetaan tarvita myös ennen leikkauksia tai joidenkin lääkkeiden käytön aloittamisen yhteydessä.

– Sama henkilöstö vastaa sekä kiireellisistä että suunnitelluista toimenpiteistä. Kyse on jatkuvasta tasapainottelusta resurssien kanssa, Hägglund sanoo.

Hoitojärjestelmään päästyään ihmiset ovat yleensä tyytyväisiä saamiinsa palveluihin, vaikka vastaanottoaikaa ei aina saakaan omaan kotikuntaan.