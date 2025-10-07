Asuntosäätiö jatkaa sitoutumistaan kiinteistöalan energiansäästötavoitteisiin – tavoitteena vähentää energiankäyttöä 10 prosenttia

Kiinteistöalan energiatehokkuussopimukseen (VAETS) perustuvan tavoitteensa mukaisesti Asuntosäätiö pyrkii tehostamaan energiankäyttöään vuosittain noin 19 150 MWh/a. Valtaosa energiansäästötavoitteesta saavutetaan asuinkiinteistöjen peruskorjaushankkeita toteuttamalla.

Asuntosäätiö parantaa 1990-luvulla rakennettujen asumisoikeuskohteidensa energiatehokkuutta toteuttamalla vuosittain peruskorjauksia, joissa kiinteistöihin asennetaan esimerkiksi energiatehokkaita lämmitys- ja valaistusratkaisuja sekä parannetaan rakennusten ulkokuoren lämmöneristävyyttä.

"On hienoa jatkaa oman toimintamme sekä alan kestävyyden edistämistä yhteisten energiatehokkuustavoitteiden myötä. Alkavalla sopimuskaudella jatkamme pitkäjänteistä panostamista erityisesti peruskorjausten energiatehokkuutta tukevien toimintamallien kehittämiseen”, sanoo Asuntosäätiön kiinteistöjohtaja Rain Köiv.

Vuoden 2025 loppuun mennessä Asuntosäätiö on toteuttanut peruskorjauksen yhteensä 175 asumisoikeuskohteessa, ja siten yhteensä 40 % vuosina 1991–2000 rakennetusta asuntokannasta tulee olemaan peruskorjattua. Asuntosäätiön tavoitteena on saada peruskorjaukset päätökseen 2030-luvun aikana.

Asuntosäätiö on osallistunut kahteen edelliseen VAETS-sopimuskauteen. Sopimuskaudella 2017–2025 Asuntosäätiö ylitti energiatehokkuustavoitteensa saavuttamalla vuoteen 2025 mennessä 146 % tavoitteestaan (15 902 MWh/a). Asuntosäätiö tehosti energiankäyttöään sopimuskauden aikana yhteensä 23 218 MWh/a.

Kiinteistöalan energiatehokkuussopimuksen (VAETS) taustalla on työ- ja elinkeinoministeriön, ympäristöministeriön, Energiaviraston ja RAKLIn sopimus energiankäytön tehostamisesta koskien vuokra-asuinkiinteistöjä ja toimitilakiinteistöjä vuosina 2017–2025. Energiatehokkuussopimusten seuraava kausi 2026–2035 käynnistyy loppuvuodesta 2025.