S-Pankki kutsuu valkohattuhakkerit murtautumaan palveluihinsa ensimmäisenä pankkina Pohjoismaissa

S-Pankki järjestää 13.12.2025 tietoturva-ammattilaisille ja järjestelmien turvallisuuden testaajille suunnatun S-Pankki Hack -tilaisuuden, jossa eettiset hakkerit eli niin sanotut valkohattuhakkerit ja S-Pankin asiantuntijat työskentelevät yhdessä. Valkohattuhakkerit ovat tietoturva-ammattilaisia, jotka toimivat eettisesti ja yhteistyössä organisaatioiden kanssa.

Tapahtuman tavoitteena on testata S-Pankin järjestelmiä, tunnistaa mahdollisia haavoittuvuuksia ja vahvistaa pankin kyberturvallisuutta entisestään. Tilaisuus järjestetään S-Pankin tiloissa rajatussa ympäristössä, jossa ei käsitellä asiakastietoja eikä tapahtuma vaikuta asiakkaiden tietosuojaan tai tietoturvaan.



”Haluamme tarjota asiakkaillemme mahdollisimman turvallisen pankkikokemuksen ja teemme päivittäin töitä palveluidemme suojaamiseksi sekä väärinkäytösten tunnistamiseksi ja estämiseksi. Tässä työssä hyödynnämme ennakkoluulottomasti myös uusia menetelmiä”, kertoo S-Pankin tietoturvajohtaja Leo Niemelä.

“S-Pankki Hack -tilaisuuden tavoitteena on kehittää pankkipalveluiden tietoturvaa. Haluamme, että asiakkaamme voivat jatkossa olla entistäkin luottavaisempia siitä, että heidän tietonsa ja rahansa ovat turvassa”, Niemelä jatkaa.

S-Pankki tekee jatkuvasti töitä kehittääkseen pankkipalveluiden turvallisuutta, tunnistaakseen väärinkäytösyrityksiä, estääkseen niitä ja pysyäkseen kilpajuoksussa askeleen rikollisia edellä.



S-Pankki hakkeritilaisuuksien ja buginmetsästysohjelmien edelläkävijänä

Valkohattuhakkereina tunnetut eettiset hakkerit käyttävät samoja menetelmiä kuin rikolliset, mutta luvan kanssa ja turvallisuuden parantamiseksi. Heidän työnsä voi paljastaa yritysten ja organisaatioiden järjestelmistä haavoittuvuuksia, joita ei muuten havaittaisi. Valkohattuhakkereiden motivaationa on usein osaamisen kehittäminen, yhteiskunnallinen vaikuttaminen tai palkkio erilaisten bug bounty -ohjelmien kautta.



“S-Pankki Hack -tilaisuuteen osallistuvat eettiset hakkerit ovat digimaailman partiolaisia, joille tämän kaltainen toiminta on usein intohimoinen harrastus. Eettiset hakkerit tekevät arvokasta ja pyyteetöntä työtä, jotta organisaatiot pysyvät turvassa verkkorikollisilta. Haluamme tarjota heille mahdollisuuden osallistua tietoturvatyöhömme vastuullisesti ja vaikuttaa pankkipalveluiden turvallisuuteen”, Niemelä kertoo.



S-Pankki on jo vuonna 2018 avannut Bug bounty -ohjelman ensimmäisenä pankkina Suomessa. Ohjelman avulla pankki on hyödyntänyt maailman parhaiden tietoturva-asiantuntijoiden osaamista järjestelmiensä suojaamisessa.



”Nyt järjestettävä valkohattuhakkeritilaisuus on luonnollinen jatkumo S-Pankin ennakoivalle tietoturvatyölle ja aiemmille buginmetsästysohjelmille. S-Pankki on ensimmäinen pankki Pohjoismaissa, joka järjestää tämänkaltaisen tapahtuman”, Niemelä kertoo.

S-Pankki Hack -tilaisuuteen haetaan kokeneita tietoturva-ammattilaisia ja pieniä 1-3 henkilön tiimejä, joilla on näyttöä eettisestä hakkeroinnista ja kykyä löytää haavoittuvuuksia monipuolisista järjestelmistä. Hakijoilta odotetaan vastuullista ja yhteistyökykyistä otetta sekä halua kehittää pankkipalveluiden turvallisuutta.





S-Pankki Hack -tilaisuuden osallistujien yhteydenotot

Ilmoittautuminen S-Pankki Hack -tilaisuuteen tapahtuu lähettämällä sähköpostia osoitteeseen hackday@s-pankki.fi. Ilmoittautuminen on avoinna 21.10.2025 asti. Ilmoittautuneiden paikka tapahtumassa vahvistetaan viimeistään 24.10.2025. Valituille osallistujille ja tiimeille ilmoitetaan erikseen tilaisuuteen pääsystä.



