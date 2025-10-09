Palovaroittimia koskevat vastuut muuttuvat vuoden 2026 alussa
Palovaroittimia koskevat vastuut muuttuvat 1.1.2026 alkaen. Tuolloin palovaroittimien hankinta- ja kunnossapitovelvollisuus siirtyy huoneiston haltijalta rakennuksen omistajalle. Majoitus- ja hoitolaitoksissa vastuu säilyy edelleen toiminnanharjoittajalla. Muutokset koskevat erityisesti asunto-osakeyhtiöitä ja vuokrataloyhtiöitä.
Pelastuslain muutoksen tavoitteena on parantaa palovaroittimia koskevien velvoitteiden toteutumista ja selkeyttää nykyistä sääntelyä. Jatkossa rakennuksen omistaja, esimerkiksi taloyhtiö, vastaa siitä, että asunnoissa on riittävä määrä toimintakuntoisia palovaroittimia. Asukkaan velvollisuutena on ilmoittaa viipymättä rakennuksen omistajalle havaitsemistaan palovaroittimen vioista.
Rakennusten omistajien kannattaa hyödyntää siirtymäaika suunnittelemalla ja toteuttamalla tarvittavat toimenpiteet hyvissä ajoin ennen vuoden 2026 alkua.
Huomioitavaa: Säädösmuutosten yhteydessä ei ole muutettu palovaroittimien laitevaatimuksia eikä laajennettu hankintavelvoitetta esimerkiksi asuinrakennusten yleisiin tiloihin.
Rakennuksen omistajan velvollisuudet
- Varmistaa, että jokaisessa asunnossa on riittävä määrä toimintakuntoisia palovaroittimia, vähintään yksi jokaista alkavaa 60 m² kohden.
- Huolehtia paristojen vaihdosta ja palovaroittimien uusimisesta, kun niiden käyttöikä päättyy tai ne vikaantuvat.
- Ei edellytetä testinapin painamista tai etäluettavuutta, mutta säännöllinen testaus on suositeltavaa.
Asukkaan velvollisuudet
- Ilmoittaa viipymättä vioista rakennuksen omistajalle.
- Suositellaan säännöllistä testaamista.
