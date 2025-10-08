Ympäristövaliokunnan sd-edustajat: Rakennusalan paketista tukea työttömyyden, asumisen ja ilmastonmuutoksen haasteisiin
Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä ehdottaa ensi vuoden budjettiin energiatehokkaan korjausrakentamisen tukemista. Suhdanneluontoinen ja määräaikainen tukiväline tarjoaisi rakentajille työtä, pienentäisi asukkaiden lämmityskuluja ja auttaisi osaltaan vähentämään ilmastopäästöjä.
– Sadan miljoonan euron panostuksella korjausrakentamiseen voisi lähteä liikkeelle investointeja jopa miljardin euron edestä, jos avustuksen suuruus olisi enintään 10 prosenttia hankkeen hyväksyttävistä kustannuksista. Avustus olisi sitä suurempi, mitä enemmän kiinteistön energiatehokkuus paranee. Avustus suunnattaisiin vuokra- ja asumisoikeusasuntojen sekä asunto-osakeyhtiöiden ja pientalojen peruskorjaukseen lähiöihin painottuen, ympäristövaliokunnan varapuheenjohtaja, kansanedustaja Pinja Perholehto kertoo.
– Korjausrakentamiseen satsaaminen on suora panostus työllisyyteen. Rakennusalan työttömyys on ollut jo pitkään korkealla, mutta näin rakentajille saataisiin töitä. Rakentaminen on verointensiivistä ja panostus maksaisi itsensä valtaosin takaisin verotuloina. Asuntorakentaminen on tällä hetkellä pitkälti valtion tukeman asuntotuotannon varassa, mutta valtion panostus kohtuuhintaiseen asuntorakentamiseen romahtaa vuonna 2027. Muukaan asuntorakentaminen ei vilkastu ennen kuin työllisyystilanne paranee ja ihmiset uskaltavat luottaa tulevaisuuteen, pohtii kansanedustaja Eveliina Heinäluoma.
– Hallitus on välinpitämättömällä ilmastopolitiikallaan saattanut Suomen tilanteeseen, jossa kansallisten ja EU-tason ilmastovelvoitteiden täyttäminen on entistä haastavampaa. Esittämämme panostus korjausrakentamiseen tarjoaa osaltaan helpotusta myös ilmastopolitiikkaan, kun rakennusten energiatehokkuuden parantaminen vähentää kustannusten lisäksi niiden lämmityksen energiantarvetta sekä tukee fossiilisten polttoaineiden käytöstä luopumista, kansanedustaja Johan Kvarnström kuvailee.
– On tuskallista katsoa, kuinka hallitus on reilun kahden vuoden aikana rikkonut pitkäjänteisen asuntopolitiikan tekemisen välineitä tarjoamatta mitään tilalle. Räikein esimerkki tästä on tänään lähetekeskustelussa oleva Valtion asuntorahaston lakkauttaminen ja sen varojen siirto budjettiin. SDP:n mielestä asuntorahaston alasajon myötä tulee pikaisesti aloittaa pohdinta, miten kohtuuhintainen asuntotuotanto turvataan jatkossa pitkäjänteisesti. Asunnottomuus ja häädöt ovat olleet jo nousussa. Pahoin pelkään, että näitä Orpon hallituksen jälkiä siivotaan vielä pitkään, toteaa kansanedustaja Marko Asell.
Tänään jättämässään eriävässä mielipiteessä ympäristövaliokunnan lausuntoon valtion talousarviosta vuodelle 2026 valiokunnan demariryhmä katsoo, että asuntopolitiikan välineitä on vahvistettava. Asumisoikeusasumista on kehitettävä ja luotava myös uusia kohtuuhintaisen asumisen välimalleja ja välineitä, jotta perustuslaissa turvattu oikeus asumiseen toteutuu erityisesti erityisryhmien osalta. Suurimpien kaupunkiseutujen kanssa tehtyihin MAL-sopimuksiin pitää palauttaa tavoitteet valtion tukemalle asuntotuotannolle. Ensiasunnon ostajien asemaa on helpotettava palauttamalla heille hallituksen poistama varainsiirtoverovapaus sekä määräaikaisesti mahdollisuus vähentää asuntovelan korkoja verotuksessa.
Yhteyshenkilöt
Johan KvarnströmKansanedustaja - RiksdagsledamotPuh:050 514 4080
Marko AsellKansanedustajaPuh:050 512 1968marko.asell@eduskunta.fi
Pinja PerholehtoKansanedustajaPuh:040 059 6521pinja.perholehto@eduskunta.fi
Eveliina HeinäluomaKansanedustajaPuh:040 592 1807eveliina.heinaluoma@eduskunta.fi
