Tuska 2026 julkaisi lisää artisteja: Megadeth, Trivium, P.O.D., Stam1na ja monta muuta

Tuska 2026 ensimmäiset artistit julkaistu: Bring Me The Horizon, Bad Omens ja 13 muuta raskassarjalaista 16.9.2025 11:00:00 EEST | Tiedote

Tästä se alkaa – Helsingin Suvilahdessa 26.–28.6.2026 järjestettävä Tuska-festivaali on julkaissut ensimmäiset ensi kesän esiintyjät. Pääesiintyjiä julkaistaan heti kättelyssä kaksin kappalein: Englannin Sheffieldistä tuleva Bring Me The Horizon lunastaa itseoikeutetusti yhden Tuska 2026 -pääesiintyjän paikoista. Deathcoren parista vuonna 2004 aloittanut BMTH taipuu nykyään pikemminkin vaihtoehtometallin lipun alle elektronisine ja pop-vaikutteineen. Bring Me The Horizon on luonut oman kaistansa modernin metallin polulla ja on yksi lajityyppinsä merkittävimpiä vaikuttajia ja suunnannäyttäjiä. Vuonna 2024 ilmestynyt “POST HUMAN: NeX GEn” -albumi nosti BMTH:n ennestäänkin huiman kansainvälisen suosion vieläkin rajumpiin sfääreihin ja yhtyeen fanipohja jatkaa kasvamistaan, yksi mannerlaattoja vavisuttava keikka kerrallaan. Bring Me The Horizonin toissakesäinen Tuska-veto oli aikamoinen tajunnanräjäyttäjä ja bändin ollessa tällä hetkellä kenties kovemmassa vedossa kuin koskaan, kannattaa v