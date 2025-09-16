Tuska 2026 julkaisi lisää artisteja: Megadeth, Trivium, P.O.D., Stam1na ja monta muuta
- Uudet artistikiinnitykset: Megadeth, Trivium, P.O.D., Stam1na, Lost Society, Paleface Swiss, Return To Dust, The Browning, Dogma, Slope, 802, Allt, Atlas ja Kneel Before The Death
- Artistien esiintymispäivät myös julkaistu
- Kaikki lippukategoriat nyt saatavilla
Helsingin Suvilahdessa 26.–28.6.2026 järjestettävä Tuska-festivaali on julkaissut lisää ohjelmaa ensi kesälle. Pääesiintyjäarsenaalia komistamaan on kiinnitetty thrash metallin "The Big Four"-nelikkoon lukeutuva, vähintäänkin legendaarinen Megadeth.
Vuonna 1983 perustettu, Dave Mustainen luotsaama Megadeth on ollut luomassa thrash metallin lainalaisuuksia, asettaen genren perustukset jykevästi paikoilleen, sallien jälkipolvien rakentaa niiden varaan. Mustaine ryhmineen on julkaissut lukuisia ikuisesti elämään jääviä albumeita, kuten “Rust in Peace”, “Countdown to Extinction” ja “Peace Sells... but Who’s Buying?” joita on myyty maailmanlaajuisesti miljoonia ja taas miljoonia kappaleita.
Megadeth julkaisee vuonna 2026 uransa viimeiseksi jäävän, omannimisen studioalbumin ja suuntaa pitkälle jäähyväiskiertueelle, jota Tuska-esiintyminen on myös osana.
Muina uusina lisäyksinä Suvilahden lauteilla vihtomassa nähdään amerikkalainen metallin moniottelija Trivium, niinikään yhdysvaltalainen nu-metal suuruus P.O.D., lemiläinen Suomi-metallin kulmakivi Stam1na, kotimaista raskasta musiikkia uudelle levelille työstävä, pian uuden albumin julkaiseva Lost Society, zürichiläinen deathcore-katujyrä Paleface Swiss, Los Angelesin viriilistä rokkiskenestä tuleva Return To Dust, Kansas Cityssa perustettu electronicore -trio The Browning, mystinen metallinunnaryhmä Dogma, liukasta funk rockia chilipippuri-henkisesti lasketteleva saksalainen Slope, tanskalainen heavy metal-vaihtoehtoyhtye 802, progressiivista metalcorea pudotteleva ruotsalainen Allt, suomalaista mytologiaa ja runoutta synkkiin metalcore-äänimaisemiin yhdistelevä Atlas sekä monisyinen kotimainen extreme metal -yhtye Kneel Before The Death.
Artistien esiintymispäivät:
Tuska-bändien esiintymispäivät on nyt julkaistu. Tarkat aikataulut ilmoitetaan myöhemmin.
Perjantai 26.6.2026
Megadeth
Blood Incantation, Lost Society, Bloodred Hourglass, Ensiferum
Slope, Kneel Before The Death, 802
Lauantai 27.6.2026
Bad Omens
Trivium, P.O.D.
Kublai Khan TX, Paleface Swiss, Rivers of Nihil
Majestica, Dogma, Melrose Avenue, The Callous Daoboys
Sunnuntai 28.6.2026
Bring Me The Horizon,
Stam1na, The Plot In You, Queensrÿche
Malevolence, Soilwork, The Browning
Return To Dust, Neckbreakker, Allt, Atlas
Oikeudet muutoksiin pidätetään.
Loput Tuska 2026 -artistit julkaistaan myöhemmin.
Liput:
Kaikki lippukategoriat ovat nyt myynnissä Tuskan virallisten lipunmyyntikumppaneiden verkostoissa Tiketissä ja Lippu.fi:ssä.
Yhden päivän liput alk. 149,00€
Kahden päivän liput alk. 219,00€
Kolmen päivän liput alk. 239,00€
Yhden päivän VIP-liput alk. 239,00€
Kolmen päivän VIP-liput alk. 379,00€
Tuskan ikäraja on 18 vuotta.
Yhteistyössä: Fortum, Helsinki, Karhu, Radio City, Redi
TUSKA 26.–28.6.2026
Helsinki, Suvilahti
#TuskaFestival
Yhteyshenkilöt
Niklas Nuppola
Tiedottaja
+358 40 552 7494
niklas@tuska.fi
Eeka Mäkynen
Festivaalijohtaja
+358 50 344 4789
eeka@tuska.fi
Tuska Festival Oy
Tuska on Helsingin Suvilahdessa vuosittain järjestettävä kolmipäiväinen metallifestivaali.
