Fingridin sähköjärjestelmävisio 2040: Suomi kohti kilpailukykyistä ja sähköistynyttä tulevaisuutta
Fingrid on julkaissut sähköjärjestelmävision sähköistyneelle ja kilpailukykyiselle Suomelle vuonna 2040. Visio osoittaa, että Suomella on kaikki edellytykset houkutella sähköintensiivistä teollisuutta ja saada merkittävä määrä uusia investointeja sähkön kulutukseen ja tuotantoon. Kasvun mahdollistamiseksi tarvitaan vahvistuksia kantaverkkoon ja uusia keinoja sen tehokkaaseen hyödyntämiseen yhdessä asiakkaiden kanssa, sekä investoinnit mahdollistavaa vakaata ja ennakoitavaa toimintaympäristöä. Esittelemme sähköjärjestelmävision tuloksia webinaarissa 23.10.
Sähköjärjestelmävision tavoitteena on tukea sähköjärjestelmän ennakoivaa kehittämistä kohti puhdasta, varmaa ja Euroopan kilpailukykyisintä sähköjärjestelmää. Visio tarkastelee Suomen sähköjärjestelmän kehitystä vuoteen 2040 neljän eri skenaarion kautta. Skenaarioissa kasvava asiakaskysyntä nostaa sähkön siirtotarvetta jopa moninkertaiseksi nykyisestä, mikä vaatii merkittäviä vahvistuksia kantaverkkoon aiemmin julkistetun seuraavan kymmenen vuoden kehittämissuunnitelman lisäksi. Korkeimmissa kasvuskenaarioissa vahvistustarpeet kasvavat tuhansiin kilometreihin.
Verkon vahvistusten lisäksi kantaverkon tehokas hyödyntäminen on keskeistä korkeimpien kasvuskenaarioiden toteutumiseksi. Tämä edellyttää investointien oikeaa sijoittumista sekä joustojen hyödyntämistä niin tehotasapainon kuin siirtotarpeiden hallinnassa. Fingrid korostaa tarvetta kannusteille, kuten joustaville liitynnöille, jotka tukevat kantaverkon tehokasta käyttöä.
Suomen kasvuskenaarioiden toteutuminen edellyttää myös kilpailukykyistä sähkön hintaa ja hyvää saatavuutta. Uusiutuvan energian, erityisesti maatuulivoiman, lisäyspotentiaali tukee investointeja ja hintatason pysymistä kilpailukykyisenä. Lisäksi tarvitaan investointeja joustokykyyn sekä tuotanto- että kulutuspuolella tehotasapainon ylläpitämiseksi. Tämän lisäksi muiden tekijöiden, kuten rahoituksen, luvituksen sekä vakaan ja ennustettavan taloudellisen sekä poliittisen ympäristön, tulee tukea kasvua.
Tervetuloa webinaariin 23.10.
Järjestämme sidosryhmäwebinaarin sähköjärjestelmävision lopputuloksista torstaina 23.10. klo 9:00–11:00. Tilaisuudessa esittelemme visiotyön skenaariot ja niiden vaikutukset kantaverkon kehittämiseen sekä muut keskeiset havainnot. Webinaari tarjoaa mahdollisuuden keskusteluun Fingridin asiantuntijoiden kanssa ja pyydämme myös antamaan avointa palautetta visiotyöstä. Ilmoittaudu mukaan alla olevan linkin kautta. Teams-linkki webinaariin toimitetaan ilmoittautuneille.
Lisätiedot:
Jussi Närhi, erikoisasiantuntija, Fingrid Oyj, puh. 040 846 8948
Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fingrid.fi
