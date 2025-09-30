Museovirasto avasi avustushaut ammatillisten museoiden innovatiivisiin hankkeisiin ja paikallismuseoiden hankkeisiin

Avustukset ammatillisten museoiden innovatiivisiin hankkeisiin

Ammatillisten museoiden innovatiivisille hankkeille myönnettävien avustusten tavoitteena on lisätä kulttuuriperinnön ja taiteen yhteiskunnallista vaikuttavuutta ja merkitystä kehittämällä uudenlaisia toimintamalleja sekä edistämällä vuoteen 2030 ulottuvan Museopoliittisen ohjelman ja YK:n Agenda 2030 -kestävän kehityksen tavoitteita. Avustusten tavoitteena on edistää sosiaalisesti, ekologisesti, taloudellisesti ja kulttuurisesti kestävää kulttuuriperintötyötä.

Avustettavat hankkeet voivat liittyä yhteen tai useampaan seuraavista painopisteistä:

Taiteen ja kulttuuriperintöaineistojen ja niihin liittyvän tiedon välittäminen, monipuolinen hyödyntäminen ja avaaminen uudenlaisilla tavoilla

Museopalveluiden toteuttaminen kokeilemalla ja kehittämällä asiakaslähtöisiä menetelmiä

Museon ja yhteisöjen välisen vuoropuhelun edistäminen ja yhteisöllisen toiminnan syventäminen

Ekologisesti kestävän kehityksen edistäminen ja vahvistaminen

Museon omien vahvuuksien tunnistaminen, profiloituminen ja strategisesti keskeisen osaamisen vahvistaminen.

Avustusta voidaan myöntää päätoimisesti ja ammatillisesti hoidetuille kunnan, yhdistyksen, säätiön tai julkisoikeudellisen laitoksen museoille.

Vuonna 2025 avustuksia ammatillisten museoiden innovatiivisiin hankkeisiin myönnettiin 13 hakijalle yhteensä 430 000 euroa.





Paikallismuseoiden hankeavustukset

Paikallismuseoiden hankeavustusten tavoitteena on edistää ja tukea kestävän kehityksen mukaista kulttuuriperintötyötä. Avustusta voidaan myöntää kokoelmien ja rakennusten hoidon sekä tiedon välittämisen lisäksi myös paikallismuseotoiminnan kehittämiseen ja suunnitelmallisuuden edistämiseen.

Avustettavat hankkeet voivat liittyä yhteen tai useampaan seuraavista tavoitteista:

Paikallismuseoiden kokoelmien ja rakennusten säilyminen

Kokoelmien hyvä hallinta ja kokoelmiin ja paikalliseen kulttuuriperintöön liittyvän tiedon välittäminen

Kestävän kulttuuriperintötyön edistäminen





Avustuksia voivat hakea kuntien, yhdistysten, säätiöiden ja julkisoikeudellisten laitosten ylläpitämät museot, joiden ylläpitäjä ei saa lakisääteistä valtionosuutta museotoimintaansa.

Vuonna 2025 paikallismuseoiden hankeavustuksia myönnettiin 67 hakijalle yhteensä 430 000 euroa.