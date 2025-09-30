Museovirasto

Museovirasto avasi avustushaut ammatillisten museoiden innovatiivisiin hankkeisiin ja paikallismuseoiden hankkeisiin

15.10.2025 09:05:00 EEST | Museovirasto | Tiedote

Jaa

Avustukset ammatillisten museoiden innovatiivisiin hankkeisiin sekä paikallismuseoiden hankkeisiin vuodelle 2026 ovat haettavissa Haeavustuksia.fi-palvelussa. Haut avautuivat 15.10.2025 klo 9 ja päättyvät 26.11.2025 klo 15.

Hämeen linnan yleisötyötä. Kuva: Maija Huitu
Hämeen linnan yleisötyötä. Kuva: Maija Huitu

Avustukset ammatillisten museoiden innovatiivisiin hankkeisiin 

Ammatillisten museoiden innovatiivisille hankkeille myönnettävien avustusten tavoitteena on lisätä kulttuuriperinnön ja taiteen yhteiskunnallista vaikuttavuutta ja merkitystä kehittämällä uudenlaisia toimintamalleja sekä edistämällä vuoteen 2030 ulottuvan Museopoliittisen ohjelman ja YK:n Agenda 2030 -kestävän kehityksen tavoitteita. Avustusten tavoitteena on edistää sosiaalisesti, ekologisesti, taloudellisesti ja kulttuurisesti kestävää kulttuuriperintötyötä. 

Avustettavat hankkeet voivat liittyä yhteen tai useampaan seuraavista painopisteistä: 

  • Taiteen ja kulttuuriperintöaineistojen ja niihin liittyvän tiedon välittäminen, monipuolinen hyödyntäminen ja avaaminen uudenlaisilla tavoilla 
  • Museopalveluiden toteuttaminen kokeilemalla ja kehittämällä asiakaslähtöisiä menetelmiä 
  • Museon ja yhteisöjen välisen vuoropuhelun edistäminen ja yhteisöllisen toiminnan syventäminen 
  • Ekologisesti kestävän kehityksen edistäminen ja vahvistaminen 
  • Museon omien vahvuuksien tunnistaminen, profiloituminen ja strategisesti keskeisen osaamisen vahvistaminen. 

Avustusta voidaan myöntää päätoimisesti ja ammatillisesti hoidetuille kunnan, yhdistyksen, säätiön tai julkisoikeudellisen laitoksen museoille. 

Vuonna 2025 avustuksia ammatillisten museoiden innovatiivisiin hankkeisiin myönnettiin 13 hakijalle yhteensä 430 000 euroa. 

Paikallismuseoiden hankeavustukset 

Paikallismuseoiden hankeavustusten tavoitteena on edistää ja tukea kestävän kehityksen mukaista kulttuuriperintötyötä. Avustusta voidaan myöntää kokoelmien ja rakennusten hoidon sekä tiedon välittämisen lisäksi myös paikallismuseotoiminnan kehittämiseen ja suunnitelmallisuuden edistämiseen. 

Avustettavat hankkeet voivat liittyä yhteen tai useampaan seuraavista tavoitteista: 

  • Paikallismuseoiden kokoelmien ja rakennusten säilyminen 
  • Kokoelmien hyvä hallinta ja kokoelmiin ja paikalliseen kulttuuriperintöön liittyvän tiedon välittäminen 
  • Kestävän kulttuuriperintötyön edistäminen 

Avustuksia voivat hakea kuntien, yhdistysten, säätiöiden ja julkisoikeudellisten laitosten ylläpitämät museot, joiden ylläpitäjä ei saa lakisääteistä valtionosuutta museotoimintaansa. 

Vuonna 2025 paikallismuseoiden hankeavustuksia myönnettiin 67 hakijalle yhteensä 430 000 euroa. 

Avainsanat

museoalamuseovirastoavustuksetvaltionavustusmuseot

Yhteyshenkilöt

Innovatiiviset hankkeet

Erikoisasiantuntija Anu Niemelä p. 0295 33 6015 ja erikoisasiantuntija Anna Stockley p. 0295 33 6178, sähköposti etunimi.sukunimi@museovirasto.fi

Paikallismuseoiden hankkeet

Erikoisasiantuntija Marianne Koski p. 0295 33 6044 ja erikoisasiantuntija Anna Alavuotunki p. 0295 33 6019, sähköposti etunimi.sukunimi@museovirasto.fi

Linkit

Museovirasto Museovirasto on kulttuuriperinnön asiantuntija, palvelujen tuottaja ja toimialansa kehittäjä. Museovirasto pitää huolta monimuotoisen kulttuuriperinnön säilymisestä sekä edistää sen saavutettavuutta ja avointa käyttöä. Museovirasto on opetus- ja kulttuuriministeriön alaisuudessa toimiva viranomainen.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Museovirasto

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye