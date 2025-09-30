Museovirasto avasi avustushaut ammatillisten museoiden innovatiivisiin hankkeisiin ja paikallismuseoiden hankkeisiin
Avustukset ammatillisten museoiden innovatiivisiin hankkeisiin sekä paikallismuseoiden hankkeisiin vuodelle 2026 ovat haettavissa Haeavustuksia.fi-palvelussa. Haut avautuivat 15.10.2025 klo 9 ja päättyvät 26.11.2025 klo 15.
Avustukset ammatillisten museoiden innovatiivisiin hankkeisiin
Ammatillisten museoiden innovatiivisille hankkeille myönnettävien avustusten tavoitteena on lisätä kulttuuriperinnön ja taiteen yhteiskunnallista vaikuttavuutta ja merkitystä kehittämällä uudenlaisia toimintamalleja sekä edistämällä vuoteen 2030 ulottuvan Museopoliittisen ohjelman ja YK:n Agenda 2030 -kestävän kehityksen tavoitteita. Avustusten tavoitteena on edistää sosiaalisesti, ekologisesti, taloudellisesti ja kulttuurisesti kestävää kulttuuriperintötyötä.
Avustettavat hankkeet voivat liittyä yhteen tai useampaan seuraavista painopisteistä:
- Taiteen ja kulttuuriperintöaineistojen ja niihin liittyvän tiedon välittäminen, monipuolinen hyödyntäminen ja avaaminen uudenlaisilla tavoilla
- Museopalveluiden toteuttaminen kokeilemalla ja kehittämällä asiakaslähtöisiä menetelmiä
- Museon ja yhteisöjen välisen vuoropuhelun edistäminen ja yhteisöllisen toiminnan syventäminen
- Ekologisesti kestävän kehityksen edistäminen ja vahvistaminen
- Museon omien vahvuuksien tunnistaminen, profiloituminen ja strategisesti keskeisen osaamisen vahvistaminen.
Avustusta voidaan myöntää päätoimisesti ja ammatillisesti hoidetuille kunnan, yhdistyksen, säätiön tai julkisoikeudellisen laitoksen museoille.
Vuonna 2025 avustuksia ammatillisten museoiden innovatiivisiin hankkeisiin myönnettiin 13 hakijalle yhteensä 430 000 euroa.
Paikallismuseoiden hankeavustukset
Paikallismuseoiden hankeavustusten tavoitteena on edistää ja tukea kestävän kehityksen mukaista kulttuuriperintötyötä. Avustusta voidaan myöntää kokoelmien ja rakennusten hoidon sekä tiedon välittämisen lisäksi myös paikallismuseotoiminnan kehittämiseen ja suunnitelmallisuuden edistämiseen.
Avustettavat hankkeet voivat liittyä yhteen tai useampaan seuraavista tavoitteista:
- Paikallismuseoiden kokoelmien ja rakennusten säilyminen
- Kokoelmien hyvä hallinta ja kokoelmiin ja paikalliseen kulttuuriperintöön liittyvän tiedon välittäminen
- Kestävän kulttuuriperintötyön edistäminen
Avustuksia voivat hakea kuntien, yhdistysten, säätiöiden ja julkisoikeudellisten laitosten ylläpitämät museot, joiden ylläpitäjä ei saa lakisääteistä valtionosuutta museotoimintaansa.
Vuonna 2025 paikallismuseoiden hankeavustuksia myönnettiin 67 hakijalle yhteensä 430 000 euroa.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Innovatiiviset hankkeet
Erikoisasiantuntija Anu Niemelä p. 0295 33 6015 ja erikoisasiantuntija Anna Stockley p. 0295 33 6178, sähköposti etunimi.sukunimi@museovirasto.fi
Paikallismuseoiden hankkeet
Erikoisasiantuntija Marianne Koski p. 0295 33 6044 ja erikoisasiantuntija Anna Alavuotunki p. 0295 33 6019, sähköposti etunimi.sukunimi@museovirasto.fi
Linkit
Museovirasto Museovirasto on kulttuuriperinnön asiantuntija, palvelujen tuottaja ja toimialansa kehittäjä. Museovirasto pitää huolta monimuotoisen kulttuuriperinnön säilymisestä sekä edistää sen saavutettavuutta ja avointa käyttöä. Museovirasto on opetus- ja kulttuuriministeriön alaisuudessa toimiva viranomainen.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Museovirasto
Pärekattojen korjauskortti päivitetty30.9.2025 09:30:00 EEST | Tiedote
Museovirasto on päivittänyt Pärekatto-korjauskortin. Kortti opastaa materiaalin valinnassa, päreiden valmistamisessa sekä katon rakentamisessa ja huoltamisessa.
Museovirasto avasi avustushaun kulttuuriperintöalan yhteisöjen toimintaan vuodelle 202624.9.2025 10:19:59 EEST | Tiedote
Museoviraston myöntämät avustukset kulttuuriperintöalan yhteisöjen toimintaan vuodelle 2026 ovat nyt haettavissa. Avustuksella vahvistetaan valtakunnallisten tai muiden kansallisesti merkittävien kulttuuriperintöalan yhteisöjen toiminnan edellytyksiä. Avustuksia haetaan Haeavustuksia.fi-palvelun kautta 4.11.2025 klo 15 mennessä.
Tilastokortit visualisoivat vuoden 2024 Museotilastoja – museobuumi jatkuu vahvana17.9.2025 14:27:21 EEST | Tiedote
Museovirasto on julkaissut vuoden 2024 Museotilaston tietoja esittelevät Tilastokortit. Tilastot kertovat muun muassa ammatillisesti hoidettujen museoiden monipuolisesta yleisötoiminnasta, kokoelmista, taloudesta sekä henkilöstöstä. Vuonna 2024 museoiden suosio jatkui vahvana, kokoelmaobjekteja tilastoitiin lähes 50 miljoonaa ja yleisötapahtumia järjestettiin yli 70 000.
Kesämökki siirretty Seurasaaren ulkomuseoon – avautuu kävijöille kesällä 20269.9.2025 15:50:41 EEST | Tiedote
Seurasaaren ulkomuseoon saadaan uusi rakennus, kesämökki. Vähä-Kiljavalta siirrettävän mökin purkaminen, siirtäminen ja uudelleen kokoaminen on vaativa projekti, jossa tarvitaan tarkkaa suunnittelua ja monenlaista ammattitaitoa.
Museovirasto avasi avustushaun maailmanperintökohteiden tutkimus- ja kehittämishankkeisiin – hae 9.10.2025 klo 15 mennessä2.9.2025 13:15:19 EEST | Tiedote
Museovirasto avasi 28.8.2025 avustushaun maailmanperintökohteiden tutkimus- ja kehittämishankkeisiin. Avustuksia haetaan uuden Haeavustuksia.fi-palvelun kautta 9.10.2025 klo 15 mennessä.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme